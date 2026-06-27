En una actualización sin precedentes Claude acaba de lanzar la IA más poderosa jamás creada y ChatGPT ya tiene los días contados

Anthropic lanzó Claude Fable 5 el 9 de junio de 2026 como su modelo de inteligencia artificial más capaz para el público general. Tres días después, la empresa suspendió el acceso a Fable 5 y Claude Mythos 5 tras una directiva del Gobierno de Estados Unidos basada en motivos de seguridad nacional.

La historia no va solo de otro chatbot más rápido. Fable 5 pertenece a la misma familia que Mythos 5, un modelo reservado para grupos de ciberdefensa e infraestructuras críticas. La gran pregunta es sencilla, pero incómoda. ¿Qué pasa cuando una IA ayuda a encontrar fallos peligrosos en software mejor que muchos humanos?

Qué es Claude Fable 5

Claude Fable 5 es un modelo de lenguaje, es decir, un sistema de IA entrenado para entender y generar texto, código, análisis y respuestas complejas. Anthropic lo presentó como su modelo más potente de uso amplio, pensado para tareas largas de programación, investigación, documentos y trabajo empresarial.

La empresa asegura que Fable 5 puede mantener el foco durante tareas extensas y trabajar con menos supervisión que modelos anteriores. En la práctica, eso significa que un usuario podría pedirle un proyecto grande y revisar el resultado final, en lugar de guiar cada pequeño paso. Suena cómodo. También abre preguntas nuevas.

Fable 5 se diferencia de Mythos 5 por sus barreras de seguridad. Según Anthropic, Mythos 5 comparte capacidades con Fable 5, pero no incorpora los mismos clasificadores de seguridad en algunas áreas sensibles. Por eso Mythos solo estaba disponible para clientes aprobados dentro de Project Glasswing.

Por qué Mythos preocupa

El punto delicado está en la ciberseguridad y la biología. Anthropic reconoce que un modelo tan capaz puede servir para proteger sistemas, pero también para causar daño si se usa para descubrir fallos y explotarlos. En palabras simples, una vulnerabilidad es una grieta en un programa. Y una grieta, en malas manos, puede convertirse en una puerta abierta.

Para reducir ese riesgo, Fable 5 incluía filtros que podían rechazar ciertas solicitudes o redirigirlas a Claude Opus 4.8, un modelo menos sensible para esas áreas. Anthropic también impuso retención de datos durante 30 días para vigilar abusos y estudiar posibles intentos de saltarse las protecciones.

Ese salto de límites se conoce como «jailbreak». No es magia, sino un intento de engañar al sistema para que ignore sus normas internas. Anthropic dijo que no se había encontrado un jailbreak universal, aunque reconoció que la resistencia perfecta frente a estos ataques no parece posible hoy.

Project Glasswing

Project Glasswing es el programa con el que Anthropic dio acceso controlado a Mythos Preview y después a Mythos 5. Su objetivo es usar modelos avanzados para encontrar y corregir vulnerabilidades en software importante antes de que lo hagan delincuentes o actores estatales. Entre los socios iniciales figuran organizaciones como Amazon Web Services, Apple, Google, Microsoft, JPMorganChase y la Linux Foundation.

La propia Anthropic afirmó en mayo de 2026 que sus socios habían encontrado más de 10.000 vulnerabilidades de alta o crítica gravedad. Dicho de otra forma, no hablamos de errores menores escondidos en una aplicación cualquiera, sino de fallos que pueden afectar a sistemas usados por millones de personas.

También hay matices. Cloudflare, una de las empresas que probó Mythos Preview, señaló que el modelo era un avance real, pero que las investigaciones de seguridad con IA aún necesitan revisión humana, filtros y procesos serios para separar hallazgos útiles de ruido.

El freno de Estados Unidos

El 12 de junio, Anthropic dijo que el Gobierno de Estados Unidos había ordenado suspender el acceso a Fable 5 y Mythos 5 para cualquier ciudadano extranjero, dentro o fuera del país. La compañía añadió que, para cumplir la directiva, tuvo que desactivar ambos modelos para todos sus clientes.

Según Anthropic, la carta del Gobierno no detallaba del todo la preocupación de seguridad nacional. La empresa afirmó que entendía que el motivo era un posible método para saltarse las protecciones de Fable 5, pero sostuvo que la demostración revisada solo permitía identificar un pequeño número de vulnerabilidades ya conocidas y menores.

El episodio llega en un momento clave para Anthropic. El 28 de mayo de 2026, la compañía anunció una ronda de financiación de 65.000 millones de dólares y una valoración de 965.000 millones de dólares. En otras palabras, cada decisión sobre sus modelos ya no es solo técnica. También pesa en inversores, gobiernos y empresas que dependen de Claude.

Lo que está en juego

El UK AI Security Institute evaluó Claude Mythos Preview en abril de 2026 y concluyó que representaba un salto en tareas de ciberseguridad. En pruebas controladas, el modelo fue capaz de ejecutar ataques simulados de varios pasos contra redes vulnerables, aunque el instituto aclaró que esos entornos no equivalen a sistemas reales bien defendidos.

Ahí está el dilema. La misma IA que puede ayudar a cerrar agujeros de seguridad también puede enseñar cómo encontrarlos más deprisa. Como un cuchillo de cocina, depende de quién lo use, para qué y con qué vigilancia alrededor.

Por ahora, Fable 5 queda como una señal de hacia dónde va la inteligencia artificial avanzada. Más autonomía, más potencia y más presión para crear normas antes de que la tecnología vuelva a ir por delante.

El comunicado oficial sobre Claude Fable 5 y Claude Mythos 5 se ha publicado en Anthropic.



