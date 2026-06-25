El crucero nuclear Admiral Nakhimov, apodado “Estrella de la Muerte”, se acerca a su regreso tras una modernización interminable, y su vuelta cambiaría el tablero de la flota rusa

El Almirante Nakhimov, uno de los mayores buques de guerra de superficie del mundo, está más cerca de volver al servicio activo. El crucero lanzamisiles de propulsión nuclear de la Armada rusa ha entrado en la fase final de sus pruebas de mar en fábrica, un paso clave antes de su entrega formal.

No es un barco cualquiera. Comisionado en 1988 como Kalinin y rebautizado en 1992, este gigante de la clase Kirov llevaba décadas asociado a una idea muy de la Guerra Fría: proyectar poder lejos de la costa y desafiar a grandes grupos navales enemigos. Ahora Moscú intenta convertir esa plataforma antigua en un buque adaptado a la guerra naval moderna.

Un gigante nuclear en pruebas

El Almirante Nakhimov pertenece al Proyecto 11442M, una versión profundamente modernizada de los cruceros nucleares clase Kirov. Según la información disponible, el buque mide algo más de 250 metros y desplaza cerca de 28.000 toneladas a plena carga. Es decir, tiene tamaño de sobra para imponer respeto incluso antes de hablar de misiles.

La fase final de pruebas sirve para comprobar que todo funciona como debe. Propulsión, generación eléctrica, navegación, comunicaciones, sensores y sistemas de combate tienen que trabajar juntos, sin fallos graves, antes de que la Armada rusa acepte el barco.

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En la práctica, estas pruebas son como la ITV más exigente posible, pero para un crucero nuclear. No basta con que avance y gire. Tiene que demostrar que puede operar como una plataforma de combate completa.

Por qué lo llaman «Estrella de la Muerte»

El apodo «Estrella de la Muerte» no es oficial, pero se entiende rápido. El barco combina un tamaño enorme con una modernización centrada en nuevos sistemas de ataque y defensa, algo que ha alimentado comparaciones en publicaciones militares y redes sociales.

La clave está en los lanzadores verticales. Diversas fuentes especializadas señalan que el buque podría llevar misiles Kalibr, P-800 Oniks y, según algunas estimaciones, también Tsirkon, además de defensas antiaéreas renovadas. Aun así, conviene mantener el matiz: no todos los detalles del armamento han sido confirmados públicamente por fuentes oficiales rusas.

Un lanzador vertical es, explicado sencillo, una especie de compartimento desde el que se disparan misiles hacia arriba antes de que tomen rumbo hacia su objetivo. Permite meter distintos tipos de armas en el mismo espacio y reaccionar con más flexibilidad.

De la Guerra Fría al siglo XXI

El buque nació en otro mundo. Fue diseñado por la Unión Soviética para enfrentarse a formaciones navales de la OTAN, especialmente grupos de portaaviones, y para actuar como buque insignia en despliegues oceánicos.

Tras el colapso soviético, la historia se torció. El crucero dejó el servicio activo a finales de los años noventa y permaneció durante años en Severodvinsk, en el astillero Sevmash, hasta que arrancó una reconstrucción de gran escala.

El objetivo era ambicioso. Había que retirar sistemas antiguos, instalar equipos nuevos y hacer que una plataforma nuclear veterana encajara en una marina que ya piensa en misiles de largo alcance, sensores modernos y operaciones en zonas como el Ártico o el Atlántico Norte.

Un refuerzo para la Flota del Norte

El regreso del Almirante Nakhimov importa sobre todo para la Flota del Norte, la fuerza que concentra algunos de los activos estratégicos más relevantes de la Armada rusa. Desde esa posición, el buque podría operar en el Ártico, el Atlántico Norte, el Mediterráneo o incluso el Pacífico, dependiendo de las decisiones de Moscú.

También podría complementar, o con el tiempo sustituir, parte del papel asociado al Pyotr Velikiy, otro crucero nuclear de la misma familia. El futuro de ese buque ha sido objeto de dudas y especulaciones, en parte por el coste de mantener plataformas tan grandes.

Para Rusia, no se trata solo de añadir un barco más a la lista. Un crucero nuclear de este tamaño funciona también como mensaje político. Es presencia, símbolo y escaparate tecnológico, todo a la vez.

La modernización también muestra límites

El caso del Almirante Nakhimov no habla solo de poder naval. También muestra lo difícil que es recuperar una plataforma tan grande tras años fuera de servicio. La modernización se ha alargado mucho más de lo previsto y ha acumulado retrasos.

Ese calendario largo refleja problemas conocidos en proyectos de alta complejidad. Integrar armas nuevas, modernizar sensores, revisar sistemas nucleares y mantener una cadena industrial capaz de hacerlo todo no es sencillo, menos aún bajo sanciones y presión presupuestaria.

Por eso el regreso del crucero tiene dos lecturas. Por un lado, Rusia conserva la capacidad de reconstruir una pieza naval enorme heredada de la URSS. Por otro, el tiempo invertido recuerda que estas plataformas son caras, complejas y difíciles de sostener.

Qué falta antes de su regreso

Aunque las pruebas de mar son una señal importante, no equivalen automáticamente a entrada inmediata en combate. Después llegan evaluaciones adicionales, ajustes técnicos y aceptación formal por parte de la Armada rusa.

Si supera esas etapas, el Almirante Nakhimov volverá a una flota muy distinta a la que conoció en 1988. Los drones, los misiles de precisión, los satélites y la guerra electrónica han cambiado el tablero. Un barco grande pega fuerte, sí, pero también llama mucho la atención.

Ahí está la pregunta de fondo. ¿Puede un gigante nuclear de la Guerra Fría ser realmente útil en la guerra naval actual? Moscú apuesta a que sí, siempre que sus nuevos sistemas funcionen como promete la modernización.

El comunicado oficial sobre la fase final de pruebas del Almirante Nakhimov ha sido publicado por el Ministerio de Transporte de la Federación Rusa.



