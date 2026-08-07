Los expertos coinciden: este es el tiempo máximo que puede estar tu móvil conectado al cargador después de llegar al 100% de batería

¿Hay que levantarse corriendo cuando el móvil marca el 100 %? En un teléfono moderno y en buen estado, no. El sistema de carga detiene la entrada principal de energía al alcanzar el máximo, por lo que dejarlo conectado unas horas más o durante una noche no supone una sobrecarga continua.

La respuesta, sin embargo, tiene un matiz. No existe un número universal de minutos tras el 100 %, pero mantener la batería llena y caliente durante muchas horas, todos los días, puede acelerar su envejecimiento químico y hacer que pierda capacidad antes. El calor pesa más que el simple hecho de que el cable siga enchufado.

Qué ocurre al llegar al 100 %

La mayoría de los móviles actuales utiliza baterías recargables basadas en iones de litio. Dentro del dispositivo hay un sistema que controla la corriente, la temperatura y el nivel de carga, como un portero que cierra el paso cuando el aforo está completo.

Samsung explica que, en su modo básico de protección, la carga se detiene al llegar al 100 % y se reanuda cuando el nivel baja al 95 %. Mientras tanto, el teléfono puede alimentarse directamente desde el cargador en lugar de seguir introduciendo energía en la batería.

Apple ofrece una explicación parecida y afirma que el iPhone deja de cargarse automáticamente cuando la batería está llena. La compañía lo resume de forma muy clara y asegura que «no pasa nada por tener el iPhone conectado a un cargador durante toda la noche».

Cuánto tiempo puede seguir conectado

¿Cuánto tiempo, entonces? Una noche ocasional entra dentro de lo que los fabricantes consideran un uso normal, y no hay una cuenta atrás que convierta el móvil en peligro al cabo de dos o tres horas. La recomendación sensata es desenchufarlo cuando sea cómodo, no vigilarlo al minuto.

Google añade una pista útil sobre los periodos realmente prolongados. Algunos Pixel limitan automáticamente la carga a entre el 70 % y el 80 % cuando detectan varias horas conectados con calor elevado o varios días seguidos enchufados.

Eso indica que el problema es acumulativo, no instantáneo. Dejar el teléfono una hora más al 100 % no suele causar un daño apreciable, pero repetir la situación durante meses puede contribuir a que la batería pierda capacidad algo antes.

El verdadero enemigo es el calor

Las baterías envejecen por reacciones químicas internas que se aceleran con la temperatura. Apple sitúa el intervalo ambiental ideal entre 16 y 22 grados y aconseja no cargar el iPhone por encima de 35 grados, porque la reducción de su vida útil podría ser permanente.

Por eso importa dónde se deja el móvil. Cargarlo bajo una almohada, entre mantas o sobre un sofá dificulta que el calor escape, justo lo contrario de lo que necesita una batería durante la noche. El Servicio de Bomberos y Rescate de West Yorkshire aconseja utilizar una superficie plana, sólida y estable.

Los servicios de emergencia adoptan una postura más prudente que los fabricantes y recomiendan no dejar baterías cargando sin vigilancia mientras se duerme. Su advertencia se centra en posibles fallos, daños o accesorios defectuosos, no en una supuesta carga continua de una batería sana al 100 %.

Por qué aparece el límite del 80 %

Un equipo de la Universidad de Michigan, con Maxwell Woody y Greg Keoleian entre sus autores, revisó estudios científicos y recomendaciones de fabricantes sobre el envejecimiento de las baterías de litio. Su conclusión práctica fue reducir el tiempo que pasan completamente llenas o vacías y utilizar cargas parciales, hasta alrededor del 80 %, cuando resulte posible.

Los fabricantes han llevado esa idea al propio software. Apple, Google y Samsung ofrecen límites de carga o sistemas que retrasan el último tramo hasta poco antes de que el usuario vaya a desconectar el teléfono.

Eso no significa que llegar al 100 % sea peligroso. El límite del 80 % es una herramienta para priorizar la longevidad, mientras que la carga completa sigue siendo razonable cuando se necesita la máxima autonomía para trabajar, viajar o pasar muchas horas fuera de casa.

Cómo cargar el móvil cada día

Para la mayoría de las personas, basta con activar la carga optimizada y dejar el teléfono sobre una mesilla o superficie dura, sin cubrirlo. También ayuda utilizar un cable y un adaptador compatibles, en buen estado y procedentes de un proveedor fiable.

No hace falta convertir el porcentaje en una obsesión. Mantener la batería buena parte del tiempo en una zona intermedia puede reducir el desgaste, pero cargar al 100 % antes de un día largo sigue siendo normal.

En la práctica, un móvil moderno puede permanecer enchufado después del 100 % hasta que te levantes, siempre que no se caliente y el equipo esté en buen estado. Para cuidar la batería a largo plazo, lo mejor es evitar que pase muchas horas llena todos los días y aprovechar las funciones de carga adaptativa.

El trabajo científico de referencia se publicó en Journal of Energy Storage.



