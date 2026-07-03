Si tu Android se apaga al 15% no está roto, sólo tienes que cambiar la calibración de la batería para sincronizar el sistema operativo con la carga real

La batería de un Android no siempre está tan “gastada” como parece. A veces el problema está en el indicador del sistema, que muestra un porcentaje poco fiable y hace que el móvil pase del 20 por ciento al apagón como si nada. Da rabia. Sobre todo cuando ocurre fuera de casa.

Calibrar la batería puede ayudar en esos casos porque vuelve a sincronizar el sistema operativo con el estado real de la celda. No repara una batería vieja ni multiplica la autonomía, pero sí puede corregir lecturas erráticas, saltos de porcentaje y apagones inesperados cuando el fallo está en la medición.

Qué significa calibrar

Calibrar la batería no es “arreglarla” por dentro. En la práctica, significa ayudar al móvil a leer mejor cuánta energía queda, algo parecido a ajustar una báscula antes de pesarse.

Los Android modernos usan baterías de ion litio, un tipo de batería recargable que pierde capacidad con el uso, el calor y los ciclos de carga. Google recuerda en su ayuda oficial de Pixel que estas baterías son componentes consumibles y que, con el tiempo, acaban necesitando sustitución.

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Por eso conviene separar dos problemas distintos. Una cosa es que el porcentaje esté mal calculado. Otra, más seria, es que la batería ya no pueda almacenar energía como antes.

Cuándo tiene sentido

La calibración puede tener sentido si el móvil se apaga con carga restante, si el porcentaje sube o baja de golpe o si una actualización reciente ha cambiado el comportamiento de la batería. También puede servir cuando el teléfono lleva meses con cargas irregulares y parece que el indicador va a su aire.

Pero no debería convertirse en una rutina semanal. Google señala en su guía de Android que no hace falta “enseñar” al teléfono la capacidad de la batería yendo siempre de cero a cien, y recomienda cuidar ajustes como el brillo, la batería adaptativa o las apps que gastan demasiado.

La idea, por tanto, es usar la calibración como una herramienta puntual. Como reiniciar el router cuando internet va raro. Puede funcionar, pero no arregla una avería física.

Pasos seguros

El proceso más habitual empieza cargando el teléfono hasta el 100 por ciento y dejándolo conectado una o dos horas más, sin usarlo si es posible. Ese tiempo extra ayuda a que el sistema cierre la lectura de carga completa con más precisión.

Después, se usa el móvil con normalidad hasta que la batería se agote y el dispositivo se apague solo. No hace falta forzarlo con juegos pesados ni calentarlo. Mejor dejar que se descargue a ritmo normal, aunque tarde más.

Por último, se vuelve a cargar hasta el 100 por ciento sin interrupciones. Si el indicador sigue haciendo cosas raras, puede repetirse una vez, pero no más como costumbre. En los Pixel recientes, Google también indica que algunas funciones de carga optimizada pueden limitar la carga al 80 por ciento para proteger la batería a largo plazo.

Lo que no debes hacer

No conviene descargar el móvil al cero por ciento todos los días. Las baterías actuales no necesitan ese trato y, de hecho, los extremos constantes pueden acelerar el desgaste.

También hay que mirar el cargador. Samsung recomienda usar cables y adaptadores auténticos o compatibles, porque un cargador inadecuado puede cargar mal, dañar el puerto o perjudicar la batería.

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El calor es otro enemigo claro. Dejar el teléfono al sol, cargarlo mientras está ardiendo o usarlo durante una partida larga mientras se carga puede pasar factura. Aquí no hay misterio: si quema en la mano, algo no va bien.

Señales de batería dañada

Si el porcentaje baja muy rápido incluso en reposo, la calibración probablemente no sea suficiente. Lo mismo ocurre si el móvil se apaga con frecuencia, se calienta sin motivo o cambia de porcentaje de forma brusca al conectar el cargador.

La señal más preocupante es física. Si la pantalla se levanta, la carcasa se deforma o el móvil parece hinchado, hay que dejar de usarlo y acudir a un servicio técnico. Una batería inflada no es una molestia menor, es un riesgo.

En muchos Android se puede revisar la salud de la batería desde Ajustes, en apartados como “Batería”, “Cuidado del dispositivo” o “Diagnóstico”. El nombre cambia según la marca, pero la lógica es la misma: comprobar si la capacidad sigue siendo normal o si el fabricante recomienda reemplazo.

La clave diaria

Calibrar puede ayudarte a recuperar una lectura más fiable, pero la autonomía se gana sobre todo con hábitos sencillos. Bajar el brillo, activar el ahorro de energía, revisar apps que trabajan en segundo plano y evitar temperaturas extremas suele tener más impacto en el día a día.

Al final del día, la batería no necesita trucos mágicos. Necesita menos calor, menos extremos y un poco de atención cuando empieza a comportarse raro. Y si después de calibrar todo sigue igual, lo prudente es contactar con el fabricante o con un centro oficial antes de que el problema vaya a más.

La guía oficial sobre cuidado y duración de la batería se ha publicado en el Centro de ayuda de Android de Google.



