Preparado para llevar 16 misiles balísticos en sus 170 metros de eslora, EEUU lo ha hecho oficial: el submarino nuclear más grande de su historia ya está preparado para atacar

El futuro USS District of Columbia, conocido por la Armada estadounidense como SSBN-826, ya empieza a tomar forma como el primer submarino de la nueva clase Columbia. No es un buque cualquiera. Está llamado a sustituir a los veteranos submarinos Ohio y a mantener durante décadas una parte esencial de la disuasión nuclear de EEUU.

La idea puede sonar lejana, casi de película. Pero en la práctica se resume así. Washington quiere tener submarinos capaces de permanecer ocultos durante mucho tiempo y servir como último seguro frente a un ataque nuclear. Por eso este programa importa tanto dentro del tablero militar mundial.

El mayor submarino de EEUU

La clase Columbia será la mayor fabricada por Estados Unidos. Cada submarino medirá 560 pies de eslora, unos 170 metros, tendrá 43 pies de manga y desplazará 20.800 toneladas largas, una cifra que supera las 21.000 toneladas métricas. La Armada también recoge una dotación de 155 personas y 16 tubos para misiles Trident II D5 Life Extension, además de torpedos Mk48.

Dicho sin jerga, hablamos de una nave casi tan larga como dos campos de fútbol. Pero su tamaño no es lo más importante. Lo que realmente cuenta es que pueda moverse bajo el agua durante semanas sin ser localizada, como una sombra enorme que nadie debería ver.

La disuasión nuclear

Un submarino de misiles balísticos es una plataforma diseñada para esconderse y, si llegara el peor escenario, lanzar una respuesta nuclear. Esa es la base de la disuasión nuclear. No busca ganar una batalla convencional, sino convencer al rival de que atacar primero tendría un coste insoportable.

La Armada de EEUU describe la clase Columbia como el futuro componente marítimo de su disuasión estratégica y como su principal prioridad de adquisición. También sostiene que estos submarinos deben estar listos para patrullar no más tarde de octubre de 2030 y mantener esa misión hasta la década de 2080. Es una apuesta a muy largo plazo.

El relevo de los Ohio

Los Columbia llegan para sustituir a los submarinos Ohio, una clase que empezó a entrar en servicio en los años 80. Durante décadas han sido una de las patas de la llamada tríada nuclear estadounidense, que combina medios terrestres, aéreos y marítimos. Ahora, poco a poco, toca pasar el testigo.

La nueva flota prevista será de 12 unidades. La primera será el USS District of Columbia, y después llegarán otros buques de la misma familia. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EEUU ha advertido de que el primer submarino acumulaba retrasos y situaba su entrega estimada entre octubre de 2028 y febrero de 2029, con riesgo para los planes operativos de 2030.

Menos tubos, más tecnología

Hay un detalle curioso. El Columbia será más grande y más moderno que sus predecesores, pero llevará menos tubos de lanzamiento que los Ohio en su diseño original. En lugar de apostar solo por cantidad, el programa se centra en sigilo, fiabilidad y capacidad de operar durante muchos años.

Los 16 tubos están pensados para misiles Trident II D5 Life Extension, una versión actualizada de un sistema ya usado por la flota estadounidense. El nombre técnico puede sonar frío, pero la lógica es sencilla. Mantener un arma conocida, modernizada y compatible reduce parte del riesgo en un programa que ya es enorme por sí mismo.

Construcción por módulos

El submarino no se fabrica de una sola pieza. General Dynamics Electric Boat lidera el trabajo y Newport News Shipbuilding, de HII, construye grandes secciones como la proa y la popa. Después, esos módulos viajan hasta Groton, en Connecticut, donde se ensamblan, se equipan y se prueban antes de la entrega.

La web de seguimiento del USS District of Columbia indica que el programa usa construcción modular y más de 3.000 proveedores repartidos por el país. En noviembre de 2025, Newport News Shipbuilding entregó la proa del primer submarino a Electric Boat, y un portavoz de la Armada afirmó que «todos los módulos principales del SSBN-826» ya estaban listos para iniciar el ensamblaje final y las pruebas.

Coste y presión industrial

La escala económica también impresiona. La GAO calcula que la Armada planea invertir cerca de 130.000 millones de dólares para adquirir los 12 submarinos de la clase Columbia. No es solo una compra de buques. Es un programa industrial que depende de astilleros, soldadores, ingenieros, proveedores de piezas críticas y una cadena de suministro muy especializada.

En marzo de 2026, el Gobierno estadounidense anunció una modificación contractual de más de 15.300 millones de dólares para General Dynamics Electric Boat. Ese dinero cubre diseño adicional, apoyo al astillero principal, sostenimiento, mejoras del plan industrial y desarrollo de proveedores para apoyar la ejecución del programa Columbia.

Lo que viene ahora

La gran pregunta es si el calendario aguantará. Construir un submarino nuclear de esta clase no se parece a montar un barco convencional. Cada retraso en una turbina, una sección del casco o un componente nuclear puede empujar toda la cadena hacia atrás.

Aun así, el avance de los módulos principales marca un paso relevante. El USS District of Columbia aún debe completar ensamblaje, pruebas y validación antes de entrar en servicio. Si todo encaja, será la primera pieza de una flota pensada para seguir oculta bajo el mar durante buena parte del siglo XXI.

La información oficial del programa se ha publicado en la ficha de la Armada de Estados Unidos.



