Nintendo lo hace oficial: anuncia una remasterización de ‘Ocarina of Time’ para Switch 2 y promete estrenarlo antes de que acabe 2026

Nintendo ha confirmado el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2. El clásico de Nintendo 64 volverá en 2026 en una nueva versión pensada para una generación que quizá nunca sopló una ocarina virtual frente al televisor de tubo del salón.

La compañía no ha dado todavía un día concreto de lanzamiento ni ha explicado todos los cambios jugables. Eso deja una mezcla curiosa de emoción y prudencia. ¿Hace falta rehacer un juego que muchos ya tratan como intocable? Nintendo parece creer que sí, pero por ahora ha enseñado lo justo para abrir el apetito.

Zelda vuelve a empezar

Nintendo presentó el juego durante el Nintendo Direct del 9 de junio de 2026, dentro de la lista de títulos destacados para Switch 2. En la página oficial española, la compañía lo resume con una frase sencilla, «renacerá en Nintendo Switch 2».

En la práctica, eso significa que Ocarina of Time no vuelve solo como un juego antiguo emulado. La ficha oficial lo sitúa como un juego de Nintendo Switch 2 con lanzamiento previsto para 2026, una edad provisional PEGI 12 y Nintendo como distribuidora.

Lo importante también está en lo que Nintendo no ha dicho. No hay precio, no hay fecha exacta y no se ha anunciado una versión para la primera Switch. De momento, el mensaje es claro y bastante seco. Switch 2 primero.

Tráiler oficial | Vídeo: Nintendo

Por qué importa tanto

Ocarina of Time se publicó originalmente en 1998 para Nintendo 64 y marcó el salto de Zelda al mundo tridimensional. La propia Nintendo recordó en 2024 que el juego original era de Nintendo 64 y que Ocarina of Time 3D, lanzado en 2011 para Nintendo 3DS, fue una nueva versión con gráficos actualizados y nuevos elementos.

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Un remake, explicado fácil, es más que volver a poner un juego viejo en una consola nueva. Es reconstruirlo, actualizarlo o cambiar partes de su aspecto y funcionamiento para que encaje mejor con el hardware actual. Si se hace bien, conserva la memoria del original sin obligar al jugador moderno a pelearse con controles o cámaras de otra época.

Aquí está el riesgo. Ocarina of Time no es cualquier cartucho de nostalgia. En Metacritic, la versión de Nintendo 64 mantiene un Metascore de 99 sobre 100 basado en 22 críticas, una cifra que lo ha convertido durante décadas en una referencia casi mítica del videojuego.

Un clásico con muchas vidas

Esta no será la primera vez que Nintendo rescata el viaje de Link por Hyrule. Ocarina of Time 3D llegó a Nintendo 3DS en Europa el 17 de junio de 2011, con Grezzo al frente de la producción junto a Nintendo. En una entrevista oficial, Satoru Iwata explicó que Nintendo pidió a Grezzo encargarse de esa versión, mientras Eiji Aonuma participó como productor.

Aquel proyecto ya enseñó una lección útil para el nuevo remake. Tocar un juego tan conocido es como arreglar una receta familiar. Puedes mejorar la presentación, pero si cambias demasiado el sabor, la gente lo nota enseguida.

También hubo otra forma de jugarlo en Switch. Nintendo incluyó el Ocarina of Time original dentro del catálogo de Nintendo Switch Online + Paquete de expansión, junto a otros clásicos como Super Mario 64.

Lo que se sabe del remake

La información oficial disponible es todavía mínima. Nintendo lo define como el regreso del clásico de Nintendo 64 para una nueva generación y señala que llegará en 2026 exclusivamente a Nintendo Switch 2.

Ese detalle de la exclusividad pesa bastante. Nintendo puede usar Ocarina of Time como una carta fuerte para impulsar su nueva consola, sobre todo entre jugadores que ya conocen Hyrule y entre quienes han entrado en la saga por Breath of the Wild o Tears of the Kingdom.

El teaser mostrado hasta ahora no resuelve las grandes preguntas. Falta saber si habrá cambios en mazmorras, combate, cámara, accesibilidad o ritmo de exploración. Son detalles pequeños sobre el papel, pero en un Zelda pueden cambiarlo todo.

La presión de rehacer Hyrule

El listón no está solo en mejorar gráficos. Ocarina of Time fue importante porque convirtió la aventura de Zelda en un espacio que se podía explorar con profundidad, tiempo, música y secretos. Para muchos jugadores, Hyrule no era un mapa. Era un lugar.

Por eso Nintendo tiene delante una tarea delicada. Si el remake se queda corto, puede parecer una oportunidad desaprovechada. Si cambia demasiado, puede chocar con quienes llevan casi tres décadas repitiendo que el original ya funcionaba.

Aun así, la idea tiene sentido. Un remake bien medido puede abrir la puerta a jugadores jóvenes que conocen el nombre, pero no han jugado nunca la aventura completa. Al final del día, volver a Hyrule también puede ser una forma de explicar por qué este Zelda sigue dando conversación tantos años después.

El anuncio oficial se ha publicado en la web de Nintendo.



