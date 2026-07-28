La nueva revolución que prepara PS6 y nadie había visto venir: la temperatura ya nunca volverá a ser un problema

Sony Interactive Entertainment ha registrado una solicitud estadounidense, publicada el 4 de junio de 2026, para un sistema de refrigeración pensado para dispositivos que pueden colocarse en distintas posiciones. El diseño utiliza tubos de calor con un fluido sellado y busca mantener su rendimiento tanto en vertical como en horizontal.

La idea encaja con una futura PlayStation, pero el documento no menciona PS6 ni afirma que Sony vaya a abandonar el metal líquido. Esa diferencia importa, porque ambos elementos cumplen trabajos distintos dentro de una consola y podrían seguir utilizándose juntos.

Un tubo que mueve el calor

Un tubo de calor es un conducto cerrado que transporta energía sin necesitar una bomba. El fluido de su interior se evapora junto a la zona caliente, viaja por el tubo, se enfría y vuelve a convertirse en líquido, como un pequeño circuito de ida y vuelta.

La patente añade una sección estrecha y una prolongación que puede actuar como depósito. En la práctica, esas formas ayudan a repartir el fluido cuando el aparato está de pie y reducen el efecto de la gravedad sobre el ciclo de evaporación y condensación.

No son tecnologías rivales

El metal líquido de PS5 es un material de interfaz térmica. Se coloca entre el procesador y el bloque que recoge el calor, mientras que los tubos lo trasladan después hacia las aletas del disipador, donde el aire lo expulsa fuera de la consola.

Por eso, presentar la patente como una sustitución directa resulta precipitado. El texto explica la geometría de los tubos y menciona que el fluido podría ser agua, pero no identifica el material que estaría entre el chip y el disipador.

Qué cambió Sony en PS5

Sony reconoció que adoptar metal líquido en la PS5 original fue un reto y que necesitó numerosas pruebas de seguridad y aislamiento. También conviene recordar que la compañía permite instalar PS5 en vertical con el soporte adecuado, por lo que no existe una advertencia oficial que obligue a usarla tumbada.

En PS5 Pro, el equipo dirigido por el responsable de diseño mecánico Shinya Tsuchida añadió finas ranuras en la zona del metal líquido. Según Tsuchida, el cambio buscaba una refrigeración «más estable», y desmontajes independientes detectaron después una solución similar en revisiones recientes de PS5 Slim como la CFI-2116.

Fabricación y precio

Manejar metal líquido exige precisión y medidas de aislamiento durante el montaje. Aun así, la nueva patente no demuestra que Sony vaya a sustituirlo, de modo que tampoco permite calcular un ahorro de fabricación ni asegurar que ese ahorro reduciría el precio de PS6.

Las previsiones actuales están lejos de ser unánimes. S&P Global Market Intelligence calcula que PS6 y la próxima Xbox podrían situarse entre 600 y 800 dólares si bajan los costes de memoria antes de 2028, mientras otros análisis y el antiguo presidente de PlayStation Shawn Layden han planteado el escenario de los 1.000 dólares.

Microsoft sí ha confirmado que su próxima consola se desarrolla con el nombre Project Helix y que enviará hardware de prueba a los estudios en 2027. No ha anunciado un precio, así que decir que ninguna de las dos máquinas escapará de los 1.000 euros sería ir bastante más lejos que los datos disponibles.

Lo que ganaría el jugador

Si Sony aplica esta idea a una futura PlayStation, el beneficio más claro sería una refrigeración menos sensible a la orientación. Eso daría más libertad para colocar la consola en el mueble del salón y también permitiría a los ingenieros organizar mejor los componentes internos.

¿Significa eso una PS6 más pequeña y silenciosa? Podría ayudar, pero no basta por sí solo, porque el tamaño del disipador, el ventilador, el consumo del procesador y la entrada de polvo también pesan en el resultado. La física no concede atajos.

Una pista, no una PS6 confirmada

Las empresas registran muchas tecnologías que nunca llegan a una tienda. Además, la solicitud se titula «Dispositivo electrónico», no PlayStation 6, aunque sus dibujos y el uso en varias posiciones hacen razonable pensar en una posible consola.

La lectura más prudente es que Sony estudia tubos de calor capaces de funcionar mejor en vertical y horizontal. Lo que todavía no puede afirmarse es que PS6 abandonará el metal líquido, costará cerca de 1.000 euros o utilizará exactamente este diseño.

La solicitud de patente oficial se ha publicado en PATENTSCOPE de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.



