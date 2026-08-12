Mientras Sony y Nintendo enfadan a sus usuarios, Microsoft toma la delantera y anuncia un programa de retrocompatibilidad para llevar los juegos originales de la primera Xbox a PC

Por Techy44
Publicado el: 12 de agosto de 2026 a las 15:34
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Ordenador gaming con Xbox y juegos clásicos de la primera consola disponibles mediante retrocompatibilidad en PC

Microsoft estrenó el 22 de julio de 2026 la retrocompatibilidad de Xbox en PC. El programa, aún en acceso anticipado, lleva cuatro juegos de la Xbox original a ordenadores y dispositivos portátiles compatibles con Windows 11, con mejoras gráficas y traslado gratuito de licencias digitales.

El modelo marca una diferencia concreta frente a Sony y Nintendo. Para el catálogo de PlayStation Plus, Sony recurre al streaming en PC y Nintendo mantiene sus clásicos ligados a Switch Online, mientras Xbox permite comprarlos por separado y reconocer una compra digital anterior. Aun así, el catálogo inicial es muy pequeño.

Cuatro clásicos abren el programa

Los elegidos son BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge y Fuzion Frenzy. Según Microsoft, es la primera vez que estos títulos pueden jugarse en PC y dispositivos portátiles compatibles, aunque su disponibilidad depende de la región.

La retrocompatibilidad permite que un juego creado para una máquina antigua funcione en un dispositivo moderno sin rehacerlo desde cero. Xbox mantiene la jugabilidad original y añade ajustes para las pantallas actuales. No los presenta como remakes.

Jason Ronald, vicepresidente de Next Generation en Xbox, enmarca el proyecto en un esfuerzo más amplio de preservación. «Nuestra biblioteca es más que una colección de juegos», escribió al defender que las compras antiguas acompañen al usuario cuando cambia de dispositivo.

Una licencia para consola y PC

Los cuatro títulos pueden comprarse por separado en la aplicación Xbox para PC y están incluidos en todos los planes actuales de Game Pass. Quien ya posea una licencia digital compatible en consola obtiene acceso en PC o en un dispositivo portátil compatible sin pagar de nuevo.

La función utiliza Xbox Play Anywhere, que vincula la compra digital a la cuenta y la muestra en la biblioteca de los dispositivos compatibles. El sistema también permite trasladar el progreso mediante el guardado en la nube.

Hay una limitación clara. Play Anywhere solo cubre licencias digitales, por lo que un disco original de Xbox no concede por sí mismo una copia para Windows 11.

Más resolución y requisitos moderados

Microsoft permite elevar la resolución hasta cuatro veces, jugar a pantalla completa o en una ventana y activar la sincronización vertical. También incorpora un suavizado que reduce los bordes dentados y un filtrado que mantiene más nítidas las texturas vistas en ángulo. El idioma y el audio se pueden ajustar.

Los logros todavía no forman parte del estreno. Xbox ha anunciado que llegarán a estos cuatro juegos durante los próximos meses de 2026 y que la función se extenderá a otros títulos seleccionados de la consola original.

El mínimo exige Windows 11, 8 gigabytes de memoria, un Intel Core i3-10300 o AMD Ryzen 3 3100 y una gráfica GTX 950, Radeon RX 550 o Arc A310. La configuración recomendada sube a 16 gigabytes, un Core i5-10400 o Ryzen 5 3600 y una GTX 1070 Ti, Radeon RX 6800S o Arc A770. Microsoft también incluye los chips AMD Z2 A y Ryzen AI Z2 Extreme entre sus referencias y pide controladores actualizados.

La diferencia con Sony y Nintendo

La aplicación PlayStation Plus para PC transmite los juegos por internet. Sony exige una suscripción, un mando compatible y una conexión de al menos 5 megabits por segundo, de modo que el usuario no descarga el título como en esta propuesta de Xbox.

Nintendo ofrece más de 150 clásicos a través de Nintendo Switch Online, desde NES y Game Boy hasta Nintendo 64, GameCube y Virtual Boy según el plan y la consola. El acceso depende de una suscripción activa y Nintendo afirma que, por ahora, no piensa vender esos juegos por separado.

La ventaja de Xbox no está en la cantidad, sino en el modelo de licencia. Permite una compra individual y reconoce una adquisición digital anterior en varios dispositivos. Pero solo hay cuatro juegos, así que la comparación todavía tiene límites.

Un paso útil para la preservación

La preservación importa porque muchos juegos desaparecen cuando cambian las máquinas, vencen licencias o cierran tiendas. Un estudio de la Video Game History Foundation y la Software Preservation Network concluyó en 2023 que el 87 por ciento de los clásicos analizados en Estados Unidos ya no estaba disponible comercialmente.

El programa ofrece una ruta legal para cuatro títulos sin depender de conservar una consola antigua. A 5 de agosto de 2026, Microsoft no ha anunciado el siguiente grupo ni un calendario para ampliar la biblioteca, y el acceso anticipado continúa limitado a licencias digitales y regiones compatibles.

Al final del día, es un avance pequeño pero significativo. La prueba real será comprobar si Xbox convierte este estreno en un catálogo amplio y estable.

El anuncio oficial se ha publicado en Xbox Wire.


Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

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