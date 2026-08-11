Los expertos coinciden: si tu router va lento no es porque esté mal colocado, en realidad se debe a una configuración oculta que nadie toca

Colocar el router en una zona central, elevada y despejada sigue siendo una de las mejores formas de mejorar la cobertura. Pero si la señal es buena y la red se atasca cuando coinciden móviles, televisores y dispositivos inteligentes, moverlo unos centímetros quizá no resuelva el problema.

Una opción llamada equidad en el tiempo de emisión, también conocida como Airtime Fairness, puede repartir mejor el uso de la radio entre equipos rápidos y lentos. No aumenta la velocidad contratada ni hace milagros, pero podría reducir esperas en hogares donde conviven aparatos de distintas generaciones.

Qué es el tiempo de emisión

El Wi-Fi no reparte solo megabits, también reparte tiempo de radio. Un dispositivo conectado a una velocidad baja necesita ocupar el canal durante más tiempo para mover la misma cantidad de información, lo que puede perjudicar a los demás equipos que comparten ese espacio.

Piensa en el canal como una mesa compartida. La afirmación de que siempre transmite un único aparato a la vez ya resulta demasiado simple, porque Wi-Fi 6 incorpora OFDMA, una técnica que divide el canal en porciones pequeñas para atender a varios dispositivos durante una misma ventana de transmisión.

Cómo funciona Airtime Fairness

¿Qué cambia entonces? Airtime Fairness observa cuánto tiempo permanece cada dispositivo usando la radio e intenta impedir que uno lento consuma una parte desproporcionada del recurso disponible. No existe una implementación idéntica para todos los fabricantes y, en el sistema de Cisco, el administrador puede asignar tiempo a redes, grupos o dispositivos, mientras el punto de acceso controla con precisión sobre todo el tráfico que envía hacia ellos.

Tampoco es lo mismo que la calidad de servicio, conocida como QoS. Esta prioriza tráfico como videollamadas, juegos o vídeo, mientras Airtime Fairness actúa sobre el tiempo de radio, por lo que ambas herramientas pueden complementarse.

Dónde encontrar esta opción

En los routers que la ofrecen suele aparecer dentro de los ajustes inalámbricos avanzados con nombres como Airtime Fairness, Air Time Fairness o equidad de tiempo de emisión. ASUS la incluye en el menú inalámbrico profesional y avisa de que la disponibilidad cambia según el modelo y la versión del firmware, así que puede no aparecer en todos los equipos.

Antes de activarla, anota el valor original y cambia una sola función. Así podrás comparar el resultado y volver atrás sin convertir el panel del router en un pequeño laberinto.

Cuándo puede salir mal

Esta función no siempre mejora una red doméstica. Un sensor antiguo, una cámara alejada o un aparato que solo admite velocidades bajas podría recibir menos oportunidades efectivas y responder peor, ya que algunas políticas pueden limitar o aplazar tráfico cuando se agota el tiempo asignado.

También importa la generación del equipo. Los routers con Wi-Fi 6 pueden emplear técnicas multiusuario, mientras una mala cobertura sigue obligando a bajar la velocidad de conexión, por lo que Airtime Fairness no sustituye una ubicación correcta, buenos canales ni una señal estable.

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Tampoco existe una cifra universal a partir de la cual la red se derrumbe. Cisco Meraki señala que la capacidad práctica depende del modelo, los dispositivos, la cobertura, la conexión hacia Internet y las aplicaciones, de modo que 40 o 50 aparatos no forman una frontera técnica válida para todas las casas.

Qué conviene probar primero

Comprueba primero la cobertura, las interferencias y el firmware. Después activa Airtime Fairness sin cambiar nada más y compara una videollamada, una descarga y la respuesta de bombillas o cámaras mientras varios equipos usan la red a la vez.

Un router Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7 puede ayudar cuando los dispositivos compatibles aprovechan la banda de 6 GHz y funciones más modernas, pero no arreglará por sí solo paredes gruesas ni una conexión lenta. Pasar sensores a Zigbee puede reducir el número de conexiones Wi-Fi, aunque Zigbee suele utilizar 2,4 GHz y todavía debe convivir con esta red inalámbrica.

Al final del día, la equidad en el tiempo de emisión es una herramienta de ajuste, no una receta universal. Si mejora la respuesta de los equipos modernos sin volver inestables los dispositivos antiguos, puede merecer la pena mantenerla activada.

La documentación oficial principal se ha publicado en Cisco.

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