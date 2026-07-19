Aléjalos inmediatamente de tu router: tu casa esconde obstáculos ocultos que están destruyendo silenciosamente tu Wi-Fi

¿Tu vídeo se congela justo cuando alguien calienta la cena? No siempre es casualidad. Otros aparatos, las redes vecinas y algunos objetos pueden absorber, reflejar o interferir con las ondas del Wi-Fi.

La conclusión es sencilla. El router suele rendir mejor en un lugar central, alto y despejado, lejos del microondas, de una pecera y de grandes superficies metálicas. Unos pocos cambios pueden revelar al culpable antes de llamar al operador.

Por qué falla el Wi-Fi

El Wi-Fi transporta datos mediante ondas de radio. El informe técnico del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, conocido como NIST, explica que los objetos pueden bloquear, absorber o reflejar esa energía. La interferencia aparece cuando varias señales compiten por el mismo espacio, como varias conversaciones en una cocina pequeña.

La banda de 2,4 GHz, una de las franjas que utiliza el router, llega más lejos, pero está más concurrida. Allí conviven redes Wi-Fi, Bluetooth y otros equipos, mientras que 5 GHz ofrece más canales y suele funcionar mejor para vídeos o videollamadas cerca del router.

Alex Hills conoce bien el problema. En 1993 dirigió en la Universidad Carnegie Mellon el proyecto Wireless Andrew, una de las primeras grandes redes inalámbricas de campus. Aquel trabajo dejó una lección práctica que sigue vigente; la cobertura depende tanto del equipo como del espacio que lo rodea.

El microondas puede interferir

El horno microondas es uno de los sospechosos más claros cuando la red utiliza 2,4 GHz. La documentación de Cisco Meraki lo incluye entre las fuentes habituales de interferencia, junto con Bluetooth, cámaras inalámbricas y otras redes cercanas.

Eso no significa que un microondas en buen estado sea peligroso, porque una interferencia puntual y un riesgo para la salud no son lo mismo. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos señala que estos aparatos deben cumplir límites estrictos y que una puerta, bisagra, cierre o junta dañados requieren revisión. Los cierres de seguridad están diseñados para detener la generación de microondas al abrir la puerta, por lo que ese gesto no debería causar una fuga en condiciones normales.

La prueba es fácil. Compara la velocidad con el microondas apagado y encendido desde el mismo lugar. Si el bajón se repite, aleja el router de la cocina o conecta ese equipo a 5 GHz, que suele sufrir menos interferencias domésticas, aunque pierde alcance antes.

Agua, muros y espejos

Una pecera no crea una barrera perfecta, pero puede debilitar la señal si queda entre el router y el ordenador. El NIST considera que los líquidos absorben energía de radio, y Ofcom aconseja mantener el router alejado de acuarios. Cuanto mayor sea el depósito y más directa sea la trayectoria, más probable es notar una zona muerta.

Con los espejos ocurre algo distinto. La guía de colocación de TP-Link señala que los modelos con elementos metálicos pueden reflejar o absorber parte de la señal, igual que una pared con refuerzos de acero. Este efecto puede dañar los datos incluso cuando el icono del Wi-Fi muestra buena cobertura.

Los muros de ladrillo y hormigón también frenan la cobertura más que una pared ligera. Por eso esconder el router en un armario, dejarlo detrás del televisor o colocarlo en el suelo suele ser mala idea. Un estante abierto y cercano al centro de la vivienda es un punto de partida mejor.

Una prueba en diez minutos

Primero hay que separar dos problemas. El Wi-Fi es el tramo entre el dispositivo y el router, mientras que la banda ancha es la conexión que llega a casa. Haz una prueba junto al router y otra por cable, si puedes, porque el Wi-Fi no puede superar una línea de internet lenta.

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Después repite la medición en la habitación conflictiva y cambia solo una cosa cada vez. Apaga temporalmente el Bluetooth, prueba sin el microondas y mueve el portátil un par de metros. Si el fallo depende del lugar, apunta a un obstáculo; si aparece a una hora concreta, puede haber congestión o demasiada actividad en casa.

No te fíes únicamente de las barras. Indican que el dispositivo recibe una señal, pero no muestran todo el ruido, los reflejos o la saturación del canal. A veces hay “cobertura completa” y, aun así, las páginas tardan.

Ajustes que sí ayudan

Un canal es la franja de radio por la que transmite el router, y no existe uno mágico para todas las viviendas. Apple aconseja dejar la selección en automático y utilizar en 2,4 GHz un canal de 20 megahercios, una franja estrecha que suele mejorar la estabilidad. Elegir siempre los canales 1, 6 u 11 simplifica demasiado, ya que la mejor opción depende de las redes cercanas y de la normativa de cada país.

También conviene actualizar el software interno del router, conocido como firmware, desde la aplicación o la web oficial del fabricante. La Agencia de Seguridad de Infraestructuras y Ciberseguridad de Estados Unidos recomienda instalar estas actualizaciones con regularidad. En una vivienda grande, una red mallada, formada por varios puntos Wi-Fi que trabajan juntos, puede ampliar la cobertura, pero no arregla una línea de internet lenta.

Para decidir si toca cambiar el router, fíjate más en el soporte, las desconexiones y la carga de dispositivos que en una regla fija de cinco o siete años. No existe una fecha universal para todos los modelos.

La guía oficial principal en la que se apoya esta noticia se ha publicado en Ofcom.



