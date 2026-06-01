Conectar la TV a internet por cable tiene un problema que muchos ignoran, y el cuello de botella suele estar en puertos, router o configuración, no en la fibra

Conectar el televisor a internet con un cable Ethernet parece la solución lógica cuando el wifi empieza a fallar en mitad de una serie. Menos cortes, menos interferencias y una sensación clara de control. Pero hay un detalle escondido en muchas Smart TV que puede sorprender incluso a quien tiene fibra de sobra en casa.

La clave está en el puerto de red del propio televisor. Aunque el router ofrezca 300, 600 o incluso más megabits por segundo, muchos modelos limitan la conexión por cable a unos 100 Mbps. Suena mal. Pero, para ver Netflix, Disney+ o HBO Max en 4K, no siempre es el drama que parece.

El límite oculto

El problema no suele estar en el cable ni en el router, sino en la tarjeta de red del televisor. Esa pieza es la que permite que la Smart TV reciba internet por Ethernet, y en bastantes modelos funciona con una velocidad máxima de 100 Mbps.

En redes domésticas, ese tipo de conexión se conoce como Fast Ethernet. Cisco recoge el estándar 100BaseT como una conexión con una tasa de datos de 100 Mbps, muy por debajo de una conexión Gigabit moderna.

En la práctica, el usuario puede hacer una prueba de velocidad y ver algo que no esperaba. Por wifi, si la cobertura es buena, el televisor puede superar los 200 Mbps. Por cable, en cambio, puede quedarse cerca de los 90 Mbps reales por el propio límite del puerto.

No siempre es grave

La palabra «límite» asusta, pero conviene ponerla en contexto. El ancho de banda es la cantidad de datos que puede pasar por la conexión en un segundo, como si fuera el caudal de una tubería. Para una Smart TV, esa tubería no siempre necesita ser enorme.

Netflix recomienda 15 Mbps o más para ver contenido en 4K. Disney+ sitúa su recomendación para 4K UHD en 25 Mbps, mientras que Apple también recomienda un mínimo de 25 Mbps para streaming en 4K.

HBO Max pide una conexión de 25 Mbps o superior para 4K UHD y recomienda más de 50 Mbps para una experiencia más sólida. Eso significa que una conexión por cable limitada a 100 Mbps todavía deja margen para ver una película en alta calidad sin que la red vaya al límite.

El cable sigue ganando

Entonces, ¿por qué conectar la tele por cable si el wifi puede marcar más velocidad? La respuesta está en la estabilidad. El wifi puede ser más rápido en una medición puntual, pero también cambia más con la distancia, las paredes, otros aparatos y la saturación de la red.

El cable Ethernet es menos brillante en la cifra máxima, pero suele ser más constante. Para ver una película, esa regularidad puede importar más que ganar una carrera de velocidad en una prueba rápida. Al final del día, el streaming necesita que los datos lleguen de forma continua.

Esto se nota especialmente en casas grandes, pisos con muros gruesos o salones alejados del router. También en hogares donde hay móviles, consolas, ordenadores y altavoces conectados a la vez. En esos casos, el cable puede ser ese vecino tranquilo que no hace ruido, pero cumple.

Cuándo puede ser un problema

El límite de 100 Mbps empieza a importar en usos más exigentes. Por ejemplo, si se reproduce contenido muy pesado desde un servidor local, como una película en alta calidad guardada en un NAS doméstico. Ahí el televisor no depende de Netflix o Disney+, sino de archivos que pueden necesitar más velocidad.

También puede afectar a usuarios que quieren exprimir cada parte de su instalación. Si alguien paga fibra de 1 Gbps y espera que cada dispositivo reciba una velocidad parecida, la Smart TV por cable puede parecer una decepción. No es un fallo de la operadora. Es una limitación del hardware.

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La solución no siempre pasa por cambiar nada. Primero conviene medir. Una prueba sencilla por wifi y otra por cable puede aclarar si el televisor va mejor con estabilidad o con velocidad punta.

La decisión práctica

Para la mayoría de usuarios, conectar la Smart TV por cable sigue siendo una buena idea. Si el objetivo es ver streaming en 4K, escuchar música, abrir apps o navegar de vez en cuando, esos casi 100 Mbps suelen ser suficientes. No hace falta matar moscas a cañonazos.

Si el wifi llega fuerte y sin cortes, puede ser más rápido y cómodo. Si la señal va y viene, el cable probablemente dará una experiencia más estable, aunque la cifra del test sea menor. En la práctica, eso significa menos pausas justo cuando empieza la mejor escena.

SkyShowtime, por su parte, confirma que su plan Premium incluye contenido seleccionado en 4K UHD, lo que encaja con la misma idea general de revisar no solo la velocidad, sino también el plan contratado, el dispositivo y la calidad disponible en cada plataforma.

La información oficial sobre los requisitos de streaming se ha publicado en los centros de ayuda de Netflix, Disney+, HBO Max, Apple y SkyShowtime.



