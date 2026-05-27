Bruselas cierra el grifo a renovables chinas por ciberataques, y la transición energética choca con una pregunta incómoda: quién controla el software de la infraestructura

La Comisión Europea ha decidido limitar el uso de fondos comunitarios en proyectos de energías renovables que instalen equipos de proveedores considerados de alto riesgo, con especial atención a los inversores de redes limpias. Bruselas sostiene que estos dispositivos pueden permitir manipulaciones remotas, accesos no autorizados a datos operativos o interrupciones de generación. Siobhan McGarry, portavoz de Industria, lo resumió de forma contundente, «en la práctica, esto podría implicar un apagado remoto de las redes de los Estados miembros, provocando apagones a nivel nacional».

La medida apunta sobre todo a la dependencia de China, aunque la etiqueta oficial habla de «proveedores de alto riesgo». No es solo una pelea comercial. En el fondo hay una pregunta incómoda para la transición energética. ¿Cómo acelerar la solar y la eólica sin dejar la red eléctrica como una puerta medio abierta?

Qué es un inversor

Un inversor es una pieza básica en una instalación solar. Los paneles producen electricidad en corriente continua, pero la red y los hogares funcionan con corriente alterna, así que el inversor hace de traductor. El Departamento de Energía de Estados Unidos lo describe como uno de los equipos más importantes de un sistema solar.

La cosa ya no va solo de convertir electricidad. Muchos inversores modernos también miden, comunican datos y pueden ajustar la producción para ayudar a estabilizar la red. Ahí está el lío, porque si un dispositivo así está mal protegido, puede convertirse en una rendija para un ataque.

El riesgo que ve la UE

Las evaluaciones citadas por la Comisión apuntan a tres amenazas. Cambiar parámetros de producción, interrumpir la generación y acceder a información interna sobre la red. Dicho más claro, se trata de alterar cómo una planta entrega energía o de mirar datos que no deberían salir.

Lea también: La historia de los hermanos Knoll y el nacimiento de Photoshop muestra cómo una herramienta de laboratorio terminó redefiniendo la cultura visual y el poder de la edición

La frase sobre los apagones suena fuerte, pero no sale de la nada. La red eléctrica se está llenando de sensores, sistemas conectados y órdenes remotas. Eso ayuda a integrar más renovables, pero también aumenta la superficie de ataque, un poco como tener una casa más inteligente con más cerraduras que revisar.

China entra en el foco

Las nuevas directrices no nombran solo a China. El lenguaje oficial habla de proveedores de alto riesgo, una categoría que puede abarcar a otros países o empresas según las evaluaciones de seguridad. Pero el centro de gravedad del mercado está claro, porque los fabricantes chinos han ganado mucho peso en los inversores.

Un informe del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, elaborado por Anatoli Chatzipanagi, Arnulf Jaeger-Waldau y otros investigadores, señala que Huawei y Sungrow concentraron alrededor de la mitad de la producción mundial de inversores fotovoltaicos en 2023. El mismo trabajo indica que la cuota europea en fabricación de inversores cayó del 23 por ciento en 2019 al 6 por ciento en 2023.

Eso explica por qué la decisión se lee en Bruselas como seguridad y en Pekín como presión directa. El matiz importa. La Comisión no dice que todos los equipos chinos fallen, sino que quiere reducir dependencias donde una vulnerabilidad podría tener consecuencias demasiado grandes.

Fondos primero

Por ahora, el movimiento se centra en el dinero público europeo. En la práctica, los proyectos que quieran fondos de la UE tendrán que evitar inversores de proveedores clasificados como de alto riesgo o demostrar que cumplen las condiciones fijadas. Es una forma de apretar sin cerrar de golpe todo el mercado privado.

La Comisión también trabaja en una reforma de la Ley de Ciberseguridad europea para reforzar la seguridad de las cadenas de suministro tecnológicas. Esa propuesta busca una respuesta común ante riesgos de proveedores de terceros países en infraestructuras críticas. Thomas Regnier, portavoz comunitario de Seguridad Tecnológica, recordó que ya existe una recomendación para animar a excluir a Huawei y ZTE de infraestructuras de conectividad.

España puede notarlo

España aparece en una posición delicada. No porque sea el único país afectado, sino porque ha corrido mucho en renovables y depende de equipos importados por precio y disponibilidad. Red Eléctrica señaló que en 2024 las renovables generaron el 56,8 por ciento de la electricidad en España, con 7,3 gigavatios nuevos de potencia renovable, el mayor aumento anual registrado en el sistema español.

En la práctica, esto puede encarecer algunos proyectos o retrasar decisiones de inversión si los promotores tienen que cambiar de proveedor. No implica parar la transición, pero sí obliga a revisar compras, contratos y software con más lupa. Para las empresas, es como descubrir que el enchufe barato también viene con letra pequeña.

Lo que viene

La decisión marca un cambio de tono. Durante años, la prioridad fue desplegar renovables rápido y barato. Ahora Bruselas añade otra capa al debate, que la infraestructura sea segura incluso cuando miles de equipos estén conectados y puedan recibir órdenes a distancia.

El equilibrio no será sencillo. Si Europa exige proveedores más seguros, puede ganar control sobre su red, pero también pagar más por algunos componentes. Al final del día, lo que intenta hacer la UE es blindar la transición energética antes de que un fallo digital se convierta en un problema de luz, fábricas y vida cotidiana.

La comunicación oficial sobre esta medida se ha publicado en el servicio audiovisual de la Comisión Europea.



