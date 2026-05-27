Una psicóloga española advierte que contar problemas a ChatGPT puede reforzar ideas negativas, porque la IA responde a tu enfoque y puede convertirse en eco emocional

Hablar con ChatGPT de una ruptura, una pelea familiar o una semana horrible puede parecer tan fácil como mandar un mensaje a un amigo. Responde rápido, no juzga y está disponible a cualquier hora. Justo por eso, advierte la psicóloga española Alejandra Enríquez, el gesto puede convertirse en una trampa si se confunde con una terapia real.

La idea central es sencilla, pero incómoda. La inteligencia artificial puede ayudar a ordenar pensamientos o explicar conceptos, pero no sabe quién eres, no conoce tu historia y no puede crear el vínculo humano que sostiene un tratamiento psicológico. «Si le cuentas tus problemas a ChatGPT puede reforzar tus ideas negativas», resume Enríquez en su advertencia pública.

ChatGPT no te conoce

«El ChatGPT no sabe quién eres realmente, no va a resolver tus problemas», afirma Alejandra Enríquez. Lo que ve la herramienta es texto, no una vida completa. No sabe cómo hablas cuando estás bien, cómo reaccionas bajo presión ni qué cosas callas cuando te da vergüenza decirlas.

En la práctica, eso significa que puede responder de forma convincente sin entender del todo lo que está pasando. Un terapeuta no solo escucha una frase. También observa cambios, pregunta, detecta contradicciones y ajusta el trabajo a una persona concreta.

Un modelo de lenguaje, que es el sistema que genera respuestas a partir de patrones aprendidos, puede sonar cercano. Pero sonar cercano no es lo mismo que acompañar clínicamente. Ahí está el punto delicado.

El peligro de validar malas ideas

Uno de los riesgos que más preocupa a Enríquez es que la IA confirme lo que el usuario ya piensa. Si alguien llega con culpa, miedo o una idea muy negativa sobre sí mismo, el chatbot puede seguir ese hilo y darle más peso. Es como pedir consejo a un espejo que devuelve la misma cara, pero con frases mejor escritas.

Ese fenómeno se parece al sesgo de confirmación. Es la tendencia a fijarnos solo en lo que encaja con nuestras creencias y a ignorar lo que las contradice. En una terapia, el profesional puede frenar esa rueda y ayudar a mirar desde otro ángulo.

La advertencia conecta con una investigación de la Universidad de Stanford sobre chatbots terapéuticos. El equipo liderado por Jared Moore, con Nick Haber como autor sénior, detectó que algunos sistemas podían mostrar estigma ante problemas de salud mental y responder mal ante señales de crisis, delirios o pensamientos peligrosos.

Lo que vio Stanford

El trabajo de Stanford, realizado junto a investigadores de Carnegie Mellon University, University of Minnesota Twin Cities y University of Texas at Austin, comparó respuestas de chatbots con criterios clínicos usados en terapia. No se trataba de pillar a la máquina en una frase rara. La pregunta era más seria. ¿Puede sustituir a un profesional?

La respuesta del estudio fue prudente, pero clara. Los autores concluyeron que los modelos actuales no deberían reemplazar a terapeutas humanos. Según el resumen académico, los sistemas evaluados podían reforzar ideas delirantes y responder de forma inapropiada en contextos sensibles, incluso cuando se trataba de modelos más recientes.

La University of Minnesota explicó además que, en sus pruebas, terapeutas con licencia respondieron adecuadamente en un porcentaje muy superior al de los bots terapéuticos. También señaló fallos en crisis simuladas, discriminación hacia ciertas condiciones y consejos contrarios a la práctica terapéutica establecida.

Una terapia no es un manual

«Sanar heridas o curar traumas no va solo de aplicar una teoría que hay en un manual», recuerda Enríquez. Y tiene sentido. Cualquiera puede leer consejos sobre ansiedad antes de dormir, igual que puede leer cómo arreglar una fuga de agua. Otra cosa es saber qué hacer cuando el problema está dentro de una pared y no se ve.

La terapia implica vínculo, continuidad y responsabilidad profesional. Ese vínculo terapéutico es la relación de confianza entre paciente y especialista. Por lo general, permite hablar de temas difíciles sin sentirse juzgado y también aceptar preguntas incómodas cuando hacen falta.

ChatGPT puede recopilar información, resumir ideas o proponer ejercicios generales. Pero no puede hacerse responsable de un proceso clínico ni evaluar con seguridad lo que no se ha dicho. A veces, lo importante está justo en el silencio.

La IA puede tener un papel limitado

La propia advertencia de Enríquez no plantea prohibir cualquier uso de la herramienta. «Entiendo que uses ChatGPT para ordenar tus ideas, afianzar conceptos e incluso para leer sobre cosas que no entiendes», señala. El problema llega cuando se usa como sustituto de una psicóloga o un psicólogo.

OpenAI también ha reconocido que las conversaciones sensibles requieren medidas especiales. La compañía afirma que ChatGPT puede dirigir a usuarios hacia servicios de emergencia, líneas de crisis, profesionales de salud mental o personas de confianza, y que ha trabajado con expertos para mejorar sus respuestas ante señales de malestar.

Aun así, una medida de seguridad no convierte a un chatbot en terapeuta. Al final del día, lo que intenta hacer una buena atención psicológica no es solo dar una respuesta bonita. Es ayudar a una persona real, con una historia real, a salir de un bucle que muchas veces no puede ver desde dentro.

Cuándo pedir ayuda humana

Si una conversación con IA empieza a sustituir a amigos, familia o profesionales, conviene parar y mirar qué está ocurriendo. También si se usa de madrugada para pedir tranquilidad una y otra vez, o si sus respuestas sirven para justificar decisiones impulsivas. Suena exagerado hasta que pasa.

En España, el Ministerio de Sanidad promueve la Línea 024 para personas con pensamientos suicidas, riesgo de conducta suicida y familiares o allegados. En una emergencia vital, la recomendación oficial es contactar con el 112.

La conclusión de Enríquez es directa y no necesita adornos. La IA puede ser una herramienta útil para informarse o poner orden en la cabeza, pero no sustituye el trato humano, la formación clínica ni la responsabilidad de una terapia. No es poca cosa.

El estudio principal ha sido publicado en los Proceedings de la ACM Conference on Fairness, Accountability and Transparency.



