Solo el 21% confía en la IA: el dato del último estudio que pone contra las cuerdas a OpenAI

Hay días en los que un asistente de IA te escribe un correo, resume un documento y te sugiere ideas en cuestión de minutos. Y luego, justo después, te quedas pensando si de verdad es buena idea contarle según qué cosas. ¿Te fiarías de hacerlo con algo de tu salud o tu dinero?

Un informe del Índice de Satisfacción del Cliente Estadounidense, conocido como ACSI, coloca a Google Gemini como la plataforma de IA mejor valorada por sus usuarios, aunque por un margen pequeño. A la vez, solo el 21% de los encuestados dice tener una visión “extremadamente favorable” de la IA, y otro 21% se declara muy preocupado por sus consecuencias.

Qué mide ACSI

ACSI, creado en 1994 en la Ross School of Business de la Universidad de Michigan, intenta poner nota a la experiencia del cliente con una escala de 0 a 100. En marzo de 2026 encuestó a 2.711 adultos de Estados Unidos y reunió los resultados en su informe oficial.

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La idea no es adivinar qué chatbot “piensa mejor”, sino medir cómo se siente la gente al usarlo. En esa comparación, la IA obtiene 73 puntos, en línea con sectores como las compañías eléctricas y a un paso de las redes sociales.

Un líder ajustado

En las seis plataformas analizadas, Google Gemini encabeza la tabla con 76 puntos. Le sigue Microsoft Copilot con 74, mientras Claude y ChatGPT empatan con 73, y Grok y Perplexity se quedan en 71. La diferencia es mínima.

Una pista aparece cuando la gente paga por funciones “premium”. Entre los suscriptores, Gemini sube a 82 y ChatGPT alcanza 80, lo que sugiere que las versiones de pago mejoran la experiencia y también la fidelidad. Aun así, ese salto no elimina el debate sobre confianza.

La edad también cambia la foto. La generación Z es la que da la nota media más baja, con 69 puntos, mientras millennials, generación X y baby boomers se mueven en torno a 74.

De probar a depender

El patrón es muy marcado. El 56% dice no haber usado recientemente ninguna plataforma de IA, pero el 44% que sí lo ha hecho la usa con intensidad. Dentro de ese grupo, un 61% entra varias veces al día, como quien mira WhatsApp.

Eso encaja con la idea de “umbral” que plantea ACSI. Para mucha gente, la IA no se adopta poco a poco, sino que pasa de ser una curiosidad a convertirse en hábito cuando resulta útil y no da mala espina. ¿Quién no repetiría si le ahorra tiempo y no le mete miedo?

También hay una brecha por ingresos. Entre quienes ganan 100.000 dólares o más al año, un 72% dice haber usado IA recientemente y un 39% la ve de forma extremadamente favorable. Incluso ahí, el entusiasmo suele venir acompañado de reservas sobre empleo y privacidad.

El muro de la confianza

Cuando se pregunta por sensaciones, la encuesta queda partida en tres. Un 21% se declara muy a favor de la IA, otro 21% dice estar muy preocupado, y el 58% restante se mueve en un terreno intermedio.

No todo son miedos. El beneficio que más se menciona es un mejor acceso a la información, con un 39%, seguido del ahorro de tiempo y la simplificación de tareas diarias, con un 29%, y de ganar eficacia en el trabajo, también con un 29%.

Las preocupaciones son igual de concretas. La principal es perder interacción humana, citada por el 43%, y los temores laborales suman 37% por las futuras generaciones y 31% por el empleo propio, mientras un 22% teme respuestas inexactas. ACSI da a la privacidad 72 puntos, y Forrest Morgeson, profesor en la Universidad Estatal de Michigan y director emérito de investigación en ACSI, dijo “Los consumidores han pasado la última década aprendiendo a desconfiar de cómo las redes sociales manejan sus datos, y las puntuaciones de privacidad de la IA sugieren que están llevando ese escepticismo a estas herramientas”.

Encuestas que encajan

La ambivalencia también aparece fuera del ACSI, aunque con preguntas distintas. En la encuesta de NBC News, realizada entre el 27 de febrero y el 3 de marzo de 2026 a 1.000 votantes registrados, la IA obtiene un 26% de opiniones positivas y un 46% de negativas, y el 57% cree que los riesgos pesan más que los beneficios.

YouGov encontró una fotografía parecida en un sondeo sobre el efecto de varias tecnologías en la sociedad. En su documento de resultados, un 29% describe la IA como algo positivo y un 36% como algo negativo, con muchos encuestados quedándose en el punto medio.

Al final del día, el ranking entre Gemini, ChatGPT o Claude importa menos de lo que parece si el usuario no se siente seguro. ACSI concluye que las palancas más fuertes para subir la satisfacción pasan por la fiabilidad y por señales claras de protección de datos. En otras palabras, que funcione bien y que parezca de fiar.

El informe principal se ha publicado en American Customer Satisfaction Index