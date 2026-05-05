Adiós a los cargadores de toda la vida: la UE da fecha límite y todos los móviles vendidos en España tendrán que cumplir

¿Te suena el cajón de casa lleno de cables que casi encajan, pero no del todo? Entre el puerto del móvil, el del portátil y el del cargador, a veces la parte más difícil de “cargar la batería” es encontrar el cable correcto.

La Comisión Europea quiere recortar ese caos con una nueva vuelta de tuerca al “cargador común”. Según la Dirección General de Energía, la revisión de las reglas de diseño ecológico lleva la idea un paso más allá para que no solo el dispositivo, sino también el cargador, sea más compatible y eficiente. “All USB chargers on the EU market will need to have at least one USB Type-C port” es una de las frases clave del anuncio oficial.

Qué cambia en 2028

La base es el Reglamento (UE) 2025/2052, que amplía los requisitos a lo que la UE llama “fuentes de alimentación externas” y también a cargadores de pilas recargables de uso general, cargadores inalámbricos, bases de carga inalámbrica y cables USB Type-C. La norma se aplica desde el 14 de diciembre de 2028 y añade un elemento visible pensado para el día a día, un logotipo del “Common Charger” y marcas para que el usuario identifique qué cable sirve para qué potencia.

En el texto legal, la idea se aterriza en obligaciones muy concretas. Para muchos cargadores, el requisito de interoperabilidad pasa por incluir al menos un puerto USB Type-C o USB Power Delivery, y además evitar cables fijos que salgan pegados del propio cargador en ese tipo de salida. También se refuerzan límites de consumo cuando el cargador está enchufado pero “sin hacer nada” y se aprietan requisitos de eficiencia en cargas parciales, especialmente en modelos por encima de diez vatios.

En la práctica, esto no significa que desaparezca el USB-A de un día para otro. Pero si un cargador se vende como modelo nuevo dentro de la categoría afectada, tendrá que ofrecer al menos una salida USB-C, así que los ladrillos con solo USB-A quedan fuera de juego a medio plazo.

Qué se considera cargador

Cuando la UE habla de “fuente de alimentación externa”, se refiere al típico “ladrillo” que enchufas a la pared y que alimenta o carga otro aparato. En esa definición entran desde cargadores de portátiles y móviles hasta adaptadores de routers, monitores o incluso cepillos de dientes eléctricos, y la escala no es pequeña. La Comisión calcula que en 2020 había alrededor de 1.700 millones de estos adaptadores en uso en la UE y que, de media, cada hogar tenía unos seis o siete.

¿Por qué importa tanto un bloque de plástico que casi nadie mira? Porque muchos pasan horas enchufados sin cargar nada, como cuando dejas el cargador del móvil en la regleta “por si acaso”. Ese consumo silencioso suma en millones de hogares, aunque en cada casa parezca poca cosa.

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Y hay otro detalle que se nota en la vida real. La norma no mira solo al adaptador tradicional, también se fija en cargadores inalámbricos y en los propios cables, porque ahí es donde a menudo se rompe la compatibilidad, o donde aparecen los sustos de “esto carga lento” y “este cable se calienta”.

Cómo encaja con el cargador común

Esta historia empezó antes con los dispositivos. Desde el 28 de diciembre de 2024, los móviles, tablets y otros aparatos pequeños vendidos en la UE tienen que usar USB-C como puerto de carga, y desde el 28 de abril de 2026 la regla se extendió también a los ordenadores portátiles.

La Comisión lo presenta como una medida de comodidad y de reducción de residuos. En su explicación del cargador común, lo resume sin rodeos con una frase corta, “USB-C is the common port.” La misma página añade estimaciones sobre el impacto, como una reducción de residuos electrónicos de unas 980 toneladas al año y un ahorro para los consumidores de al menos 250 millones de euros anuales en compras innecesarias de cargadores.

La evaluación de impacto vinculada a esta revisión insiste en que el mercado de cargadores es enorme y que la eficiencia ya estaba regulada, pero necesitaba actualizarse por el avance tecnológico y por el cambio de puertos en los dispositivos. El objetivo es que lo “común” no se quede a medias, porque si el móvil ya viene con USB-C pero el cargador sigue anclado al USB-A, el cajón de cables sigue creciendo.

Eficiencia y factura de la luz

Aquí no todo es el conector. La revisión también va de energía, y la Comisión lo cuantifica con cautela, pero con números. En su análisis, estima que las medidas podrían recortar alrededor de un tres por ciento del consumo energético total asociado a estos cargadores a lo largo de su vida útil para 2035, además de reducir emisiones y contaminación. También calcula una bajada del gasto de los consumidores de alrededor de 100 millones de euros al año para esa fecha, en gran parte por menos compras duplicadas y por mejoras de interoperabilidad.

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Traducido al lenguaje de casa, la norma busca dos cosas fáciles de entender. Que el cargador “no chupe” energía cuando está enchufado y no estás cargando, y que convierta mejor la electricidad en carga útil cuando la batería ya está cerca de llenarse o cuando el dispositivo no pide máxima potencia.

Aun así, conviene bajar la expectativa de milagros inmediatos. Hasta que llegue la fecha de aplicación, seguirán conviviendo modelos antiguos y nuevos, y no todo cable USB-C sirve igual para todos los usos, sobre todo en portátiles potentes. Lo que cambia es que, desde 2028, la UE quiere que esa diferencia se vea mejor y que el cargador que compres sea más compatible por diseño, no por suerte.

El reglamento oficial se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.