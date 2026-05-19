Adiós al monopolio de Apple: el AirTag de Xiaomi cuesta la mitad y funciona en cualquier móvil

Perder las llaves justo antes de salir de casa tiene algo de deporte extremo. Xiaomi quiere rebajar ese drama con el Xiaomi Tag, un pequeño localizador Bluetooth que se puede enganchar a una mochila, una maleta, una cartera o un llavero y que ya aparece en la tienda española de la marca por 14,99 euros.

La jugada llama la atención porque el dispositivo funciona con Apple Find My y con Google Android Find Hub, las dos grandes redes de búsqueda para móviles. Eso sí, hay una letra pequeña importante: no usa las dos a la vez. El usuario debe elegir una durante la configuración.

Un AirTag a la Xiaomi

El Xiaomi Tag es, en la práctica, la respuesta de Xiaomi al AirTag de Apple. No lleva GPS propio ni una conexión a internet como la de un móvil. Lo que hace es emitir una señal Bluetooth que otros teléfonos cercanos pueden detectar.

Si esos móviles forman parte de la red elegida, suben la ubicación de forma anónima y cifrada. Después, el dueño ve el punto aproximado en la app correspondiente. Es un poco como dejar una nota invisible que solo tu móvil sabe leer.

Cómo encuentra tus cosas

La red de Apple se llama Find My y en España se conoce por la app Buscar. La de Google se llama Find Hub, la evolución de su sistema para encontrar móviles y accesorios Android, según explicó la propia compañía en su blog oficial.

En el día a día, eso significa que puedes poner el Xiaomi Tag en una maleta y abrir la app para ver dónde fue detectada por última vez. También puedes hacerlo sonar si está cerca. Muy útil cuando el sofá se traga las llaves, que pasa más de lo que nos gusta admitir.

La gran ventaja

La mayor baza del Xiaomi Tag está en el precio y en la compatibilidad. Un AirTag de Apple cuesta 35 euros en la tienda oficial española, mientras que el localizador de Xiaomi parte de 14,99 euros. En números simples, cuesta menos de la mitad.

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Además, el Xiaomi Tag no obliga a vivir dentro de un solo ecosistema desde el punto de vista de compra. Sirve para usuarios de iPhone y para usuarios de Android, aunque el emparejamiento final se haga con una red concreta. Para familias con móviles mezclados, esa flexibilidad pesa.

La letra pequeña

La comparación con el AirTag no es perfecta. El AirTag actual incluye tecnología de banda ultraancha y Búsqueda de Precisión, que permite guiar al usuario con más detalle cuando el objeto está cerca. Apple lo destaca como una de sus funciones clave.

En el Xiaomi Tag, la ficha técnica oficial habla de Bluetooth para la localización de proximidad y NFC para el modo perdido en Apple Find My. En la práctica, eso lo hace más sencillo y barato, pero también menos avanzado en búsquedas milimétricas dentro de casa.

Batería y resistencia

Xiaomi promete más de un año de autonomía con una pila de botón reemplazable. Es una buena noticia porque no hay que cargarlo cada pocos días ni conectarlo a un cable. Cambias la pila y listo.

También pesa 10 gramos y cuenta con resistencia al polvo y al agua con certificación IP67. Aun así, la propia Xiaomi matiza que esa protección se prueba en condiciones de laboratorio y no recomienda usarlo en playa o piscina. No es un juguete acuático.

Privacidad y seguridad

Este tipo de localizadores siempre levantan una pregunta incómoda. ¿Y si alguien lo usa para seguir a otra persona? Xiaomi asegura que los datos de ubicación viajan cifrados y que solo el propietario puede ver la posición del dispositivo. También contempla avisos si un tag desconocido acompaña al usuario durante un tiempo prolongado.

Google y Apple han ido endureciendo sus redes para reducir el rastreo no deseado. Aun así, conviene recordar que un localizador Bluetooth está pensado para objetos, no para vigilar personas. Meterlo en una mochila propia tiene sentido. Usarlo sin permiso, no.

Para quién tiene sentido

El Xiaomi Tag encaja bien para quien quiere localizar objetos cotidianos sin pagar el precio de un AirTag. Maletas, llaves, mochilas, carteras o incluso una bolsa del gimnasio son usos bastante claros. Es el típico accesorio que no parece importante hasta que lo necesitas.

Su punto fuerte no es ser el localizador más sofisticado, sino ofrecer una mezcla muy agresiva de precio, batería y compatibilidad. Por eso puede convertirse en uno de esos pequeños gadgets que mucha gente compra por curiosidad y acaba usando cada semana.

La ficha oficial del producto se ha publicado en Xiaomi Global.



