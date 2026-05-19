El último mensaje de Tim Cook antes de irse: usen menos el iPhone que ustedes mismos crearon

Tim Cook ha lanzado un mensaje poco habitual para el jefe de Apple. El CEO de una de las compañías que más ha cambiado la forma en que usamos el móvil quiere que la gente mire menos la pantalla y más a las personas que tiene delante.

La frase llega justo cuando Apple celebra sus 50 años, una fecha cargada de simbolismo para una empresa que convirtió el iPhone en uno de sus productos estrella. La idea de Cook no es abandonar la tecnología, sino usarla con más cabeza. Y sí, suena raro viniendo de Apple. Ahí está parte de la noticia.

Cook pide levantar la vista

«No quiero que la gente los use demasiado», dijo Tim Cook en una entrevista con Good Morning America emitida el 17 de marzo de 2026. Después fue más concreto. «No quiero que la gente mire más el teléfono que a los ojos de los demás», añadió, antes de pedir a los usuarios que salgan y pasen más tiempo en la naturaleza.

El mensaje apunta al gesto más común de la era móvil, ese scroll sin fin que empieza con «solo voy a mirar una cosa» y acaba robando media hora. Cook no habló de tirar el iPhone al cajón, sino de evitar que el móvil marque el ritmo de todo el día.

Una frase incómoda para Apple

La contradicción es evidente. Apple vive en gran medida de dispositivos personales, servicios digitales y un ecosistema pensado para que el usuario lo tenga todo a mano. El iPhone no es un producto secundario. Es una de las piezas que explican el tamaño actual de la compañía.

Apple celebró el 1 de abril de 2026 sus 50 años desde su fundación en 1976. En su propia comunicación oficial, la empresa destacó productos como el Mac, el iPod, el iPhone, el iPad, el Apple Watch y sus servicios digitales como parte de una historia centrada en poner herramientas potentes en manos de millones de personas.

El dato de mercado también ayuda a entender el peso de esa frase. Counterpoint, con un análisis firmado por Tarun Pathak y Karn Chauhan, señaló en febrero de 2026 que casi uno de cada cuatro smartphones activos en el mundo es un iPhone. No hablamos solo de ventas recientes, sino de móviles que la gente sigue usando.

Pantallas todo el día

El aviso de Cook conecta con una sensación bastante cotidiana. El móvil está en la mesa, en el sofá, en el baño y muchas veces en la cama. No siempre lo usamos por necesidad. A veces lo desbloqueamos casi por reflejo.

En España, un informe de TCL sobre salud visual publicado en 2024 indicó que el 78 por ciento de los españoles pasa más de cuatro horas diarias frente a una pantalla. El mismo informe señala que el smartphone es el dispositivo más usado, por delante del portátil y el ordenador de sobremesa.

Aquí entra un concepto sencillo. El scroll infinito es el diseño que permite seguir bajando por una aplicación sin encontrar un final claro. Es cómodo, engancha y hace que el tiempo pase como agua entre los dedos. Cuando Cook habla de mirar a los ojos, en realidad está señalando ese bucle.

Los menores, en el centro

La preocupación crece cuando se habla de adolescentes. El estudio anual de Qustodio sobre 2024 afirma que los menores pasaron una media de cuatro horas diarias conectados a pantallas fuera de las aulas. Eso ocurre en su tiempo libre, justo cuando también deberían dormir, moverse, aburrirse un poco y hablar con otros.

Este debate ya no se queda en las familias. El Gobierno de España anunció en febrero de 2026 su intención de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, con sistemas de verificación de edad para las plataformas digitales. El Parlamento Europeo también pidió una edad mínima armonizada de 16 años para redes sociales, plataformas de vídeo y compañeros de inteligencia artificial, aunque con acceso entre 13 y 16 años si hay consentimiento familiar.

En Estados Unidos, la presión judicial también ha subido. Un jurado de Los Ángeles declaró negligentes a Meta y Google por el diseño de plataformas dañinas para jóvenes y fijó una indemnización de 6 millones de dólares en un caso relacionado con Instagram y YouTube. Las compañías dijeron que recurrirán.

Apple también ofrece controles

Apple lleva años intentando presentar el iPhone como una herramienta que el usuario puede controlar. Su función Tiempo de uso permite ver cuánto se pasa en apps, cuántas veces se coge el móvil y qué aplicaciones envían más notificaciones. En la práctica, es como poner un contador delante de un hábito que muchas veces preferimos no mirar.

También permite fijar límites de uso y programar descansos. Eso no resuelve por sí solo el problema, porque nadie cambia una costumbre solo con un botón. Pero sí deja una idea clara. Incluso Apple admite que usar mejor el móvil no siempre significa usarlo más.

IA y responsabilidad

Cook también habló de inteligencia artificial durante la entrevista. Dijo que la IA puede ser «muy profunda» y tener un impacto positivo, pero insistió en que la tecnología no es buena ni mala por sí misma. Depende de quien la crea y de quien la usa.

Ese matiz importa. Al final del día, lo que Cook plantea no es una campaña contra el iPhone, sino una defensa del uso intencional. Que el móvil sirva para trabajar, aprender, crear o pedir ayuda está bien. Que sustituya una conversación, una caminata o una mirada, no tanto.

La entrevista principal se publicó en Good Morning America.



