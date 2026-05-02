El iPhone de siempre tiene los días contados: se filtra el último modelo de Apple y lo que llega no tiene sentido porque va a ser la auténtica revolución

¿Un iPhone que parezca solo cristal cuando lo tienes en la mano? Esa es la idea que describen las últimas filtraciones sobre el modelo del 20 aniversario, previsto para septiembre de 2027. Apple no ha confirmado nada, pero el rumor ya compite en ambición con otros proyectos que también suenan para los próximos años.

La información apunta a un móvil con pantalla de esquina a esquina, sin marcos visibles y sin la “Dynamic Island”, la isla negra superior que hoy agrupa cámara y sensores. Su nombre interno sería GlassWing, un guiño a una “mariposa de cristal” que encaja con el objetivo de hacerlo casi todo pantalla. Promete mucho, aunque todavía hay piezas que no están cerradas.

GlassWing en 2027

La fecha no es casualidad. Apple presentó el primer iPhone el 9 de enero de 2007 y lo vendió como una mezcla de “un teléfono móvil, un iPod todo pantalla y un dispositivo de comunicación por Internet”.

Lea también: WhatsApp confirma la actualización más grande de su historia y esta es la lista de móviles compatibles

Aquella generación abrió una carrera por ganar espacio de pantalla y reducir botones. Ahora, según estas filtraciones, Apple querría repetir el golpe de efecto con un diseño que hace que el marco “desaparezca” a simple vista.

Microcurvas suaves

La clave, según los filtradores, estaría en unas “micro-curves”, una curvatura muy sutil en los cuatro lados. La idea es que el vidrio se redondee lo justo para que la pantalla parezca infinita, sin caer en curvas agresivas tipo “waterfall” que suelen deformar la imagen.

También hay un detalle práctico. Con una curva suave, los gestos desde el borde deberían seguir funcionando con normalidad y habría menos toques accidentales cuando coges el móvil a toda prisa.

Pantalla más fina

Las filtraciones hablan de un panel OLED a medida desarrollado con Samsung Display, con un enfoque que reduce capas internas para adelgazar la pantalla. OLED es el tipo de pantalla en el que cada punto emite su propia luz, y por eso suele dar negros profundos y buen contraste.

Aquí aparece un concepto clave llamado Color Filter on Encapsulation, abreviado como COE. En una nota reciente, Samsung Display explica que su tecnología “pol-less” elimina el polarizador, una lámina que frena reflejos pero también hace que el brillo caiga “más de un 50%”, y añade que este enfoque también se conoce como COE.

Reflejos bajo control

Quitar el polarizador tiene un coste potencial. Si el móvil refleja más la luz del sol, la pantalla se ve peor justo cuando más la necesitas, como en la calle mirando un mensaje o en el coche consultando un mapa.

Según las filtraciones, Apple estaría compensándolo con un recubrimiento antirreflectante más avanzado. No hay datos públicos que permitan medirlo hoy, así que esta parte queda como una promesa por validar.

Brillo uniforme

Otra pieza del puzle sería una capa de difusión de luz con una textura especial, descrita como “forma de cráter”, para repartir el brillo de manera uniforme. Si una pantalla es muy fina y ocupa prácticamente todo el frontal, es más fácil que aparezcan zonas algo más claras u oscuras.

Este tipo de soluciones se parece a lo que la industria llama microlentes, estructuras diminutas que ayudan a dirigir la luz. La empresa japonesa Dexerials, por ejemplo, describe películas con “microlens array” pensadas para ganar brillo y uniformidad al distribuir mejor la luz.

Cámara bajo pantalla

El gran reto sería esconder bajo el panel tanto el Face ID como la cámara frontal, sin agujeros visibles. Apple describe Face ID como un sistema que proyecta y analiza “miles de puntos invisibles” para crear un mapa 3D del rostro y compararlo de forma segura.

El problema es que una cámara bajo pantalla recibe menos luz y aparecen defectos, algo parecido a mirar a través de una malla muy fina. Un estudio de Chengyu Wang y otros investigadores de Samsung Research America y Samsung Electronics explica que estas cámaras pierden calidad por difracción, un efecto que dispersa la luz, y por una señal más “ruidosa”, con más grano.

Qué puede cambiar

Si todo esto llega tal cual, Apple estaría apostando por un iPhone que prioriza la sensación de “pantalla total”, aunque eso complique la ingeniería. Es la misma meta que Apple ya verbalizaba en 2017 cuando presentó el iPhone X y aseguró que su intención era “create an iPhone that is all display”.

Pero queda mucho camino hasta septiembre de 2027 y, en estos ciclos, los prototipos cambian. Lo más prudente es leer GlassWing como una dirección de diseño, no como una ficha técnica cerrada.

La nota de prensa principal citada sobre pantallas sin polarizador se ha publicado en Samsung Display.