Apple confirma la peor noticia: a partir de junio estos 4 modelos de iPhone no podrán instalar nuevas actualizaciones

Apple ya tiene marcada en el calendario su conferencia de desarrolladores de 2026, el escaparate donde suele enseñar el próximo gran iOS. Y, como cada año, llega la pregunta incómoda para muchos usuarios, tu iPhone seguirá en la lista o toca despedirse de las novedades.

Una filtración reciente sugiere que iOS 27 no estaría disponible para el iPhone 11, el iPhone 11 Pro, el iPhone 11 Pro Max y el iPhone SE de segunda generación. No es información oficial todavía, pero encaja con el patrón habitual de Apple de ir recortando modelos veteranos cuando llega una versión grande. ¿Te suena alguno?

Qué se sabe del anuncio de junio

Apple ha confirmado que la WWDC 2026 se celebrará del 8 al 12 de junio y que, en gran parte, será online y gratuita. Es el evento donde la compañía presenta nuevas versiones de sus sistemas, aunque los detalles finos se guardan para el arranque de la semana.

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Lo normal es que primero llegue una beta, una versión de pruebas pensada para desarrolladores y para detectar fallos antes de que el software llegue a millones de móviles. Después viene un verano de ajustes y, ya en otoño, el lanzamiento para todo el mundo con la actualización estable.

Los cuatro modelos que se quedarían en iOS 26

La lista que circula apunta a un corte claro, iOS 27 arrancaría en la familia iPhone 12 y en los modelos posteriores. Eso dejaría fuera a los tres iPhone 11 y al iPhone SE de 2020, según la información atribuida al filtrador Instant Digital.

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Hay un detalle que ayuda a entenderlo sin meterse en tecnicismos, los cuatro comparten un chip A13 Bionic, que es el «motor» que mueve el sistema y las apps. Apple presentó el iPhone 11 en septiembre de 2019 con ese chip, y repitió la misma pieza en el iPhone SE de segunda generación en abril de 2020.

Qué implica quedarse en iOS 26

Quedarse en iOS 26 no significa que el móvil deje de servir mañana. Apple sigue publicando parches de seguridad para iOS cuando detecta fallos importantes, y uno reciente, iOS 26.4.2, llegó el 22 de abril de 2026 precisamente con ese objetivo.

La diferencia es más lenta y más cotidiana, no tendrás las funciones nuevas de iOS 27 y, con el tiempo, algunas apps podrían empezar a pedir una versión más reciente. Además, iOS 26 ya marcó un cambio visual con el diseño «Liquid Glass», así que los ajustes que vengan después en esa línea no llegarían a estos modelos si la filtración se confirma.

Lo que se rumorea sobre iOS 27 y la nueva Siri

De iOS 27 todavía hay pocas certezas, pero el foco parece estar en la IA, la inteligencia artificial que intenta que el móvil entienda mejor lo que quieres hacer. Apple y Google publicaron en enero de 2026 un comunicado conjunto en el que hablan de una colaboración para que los próximos modelos base de Apple se apoyen en la tecnología Gemini, y mencionan una Siri «más personalizada» como parte de ese camino.

También hay pistas en la propia campaña de la WWDC. Algunos informes señalan que Apple está probando un nuevo aspecto de Siri dentro de la Dynamic Island, con un mensaje tipo «Search or Ask» y un brillo que coincide con el arte promocional del evento.

Más allá de Siri, se habla de funciones de «Inteligencia Visual» que usarían la cámara para entender lo que estás viendo, por ejemplo leer etiquetas de nutrición o captar datos de contacto de una tarjeta. Y, por otro lado, hay rumores de pequeños ajustes en «Liquid Glass» para mejorar legibilidad y control de transparencias, sin un rediseño completo otra vez.

Qué pueden hacer los dueños de un iPhone 11 o un SE 2020

Si tienes uno de esos modelos, lo más sensato ahora es mantener iOS 26 al día y revisar las actualizaciones automáticas en Ajustes, porque es ahí donde llegan los parches que corrigen problemas reales. Es como cambiar el aceite del coche, nadie lo presume, pero se nota cuando no lo haces.

A partir de ahí, calma. Si el móvil va bien para mensajería, fotos y el día a día, puedes esperar a junio, cuando Apple confirme la lista final y muestre qué trae iOS 27 de verdad. Y si tu iPhone ya va justo de batería o rendimiento, entonces sí, quizá sea el momento de mirar opciones más nuevas con tiempo y sin compras por pánico.

El informe principal se ha publicado en MacRumors y la nota de prensa oficial se ha publicado en Newsroom.