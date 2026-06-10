Fue el Ejército más temido la II Guerra Mundial y ahora en 2026 ha comenzado su rearme: gasta 4200 millones en 200 blindados Puma para convertirse en la milicia más fuerte de Europa

Alemania ha dado otro paso grande en la modernización de su ejército. La Bundeswehr ha encargado 200 nuevos vehículos blindados de combate de infantería Puma a Projekt System & Management, la empresa conjunta de Rheinmetall y KNDS Deutschland, en una operación valorada en unos 4.200 millones de euros. Las primeras entregas están previstas para mediados de 2028.

No se trata de un simple pedido de vehículos. Es una señal política y militar en plena carrera europea por reforzar defensas, munición, blindados y sistemas contra drones. La OTAN acordó en 2025 elevar de forma gradual el gasto aliado hasta el 5 % del PIB en defensa y seguridad para 2035, y Alemania asegura que quiere levantar unas fuerzas convencionales más potentes dentro de Europa.

Un pedido de 4.200 millones

El contrato amplía un acuerdo marco firmado en mayo de 2023, cuando la Oficina Federal de Equipamiento, Tecnología de la Información y Apoyo en Servicio de la Bundeswehr, conocida como BAAINBw, aprobó un primer lote de 50 Puma. Ahora, Berlín eleva la apuesta con 200 unidades adicionales y con módulos de protección asociados.

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Rheinmetall y KNDS se repartirán el valor del contrato casi a partes iguales. Cada una recibirá unos 2.100 millones de euros, según el comunicado oficial. En la práctica, eso significa más blindados para las unidades mecanizadas alemanas y más carga de trabajo para una industria militar europea que ya está creciendo a gran velocidad.

Qué es un Puma

El Puma no es un tanque, aunque mucha gente lo mete en el mismo saco. Es un vehículo de combate de infantería, es decir, un blindado que lleva soldados al frente y les da apoyo con armas, sensores y protección. Su función es moverse junto a otras fuerzas acorazadas y permitir que la infantería combata con más seguridad.

KNDS describe el Puma como un sistema desarrollado junto a Rheinmetall bajo la estructura de PSM, con base en Kassel. El vehículo puede transportar a nueve personas, tres tripulantes y seis soldados, y alcanza los 70 kilómetros por hora. También monta un cañón automático de 30 milímetros, una ametralladora coaxial y misiles guiados.

Protección y fuego

La clave del Puma está en mezclar movilidad, blindaje y capacidad de ataque. Su protección es modular, una forma sencilla de decir que se puede adaptar según la misión. Si el despliegue exige más resistencia frente a minas, explosivos o armas anticarro, el vehículo puede recibir paquetes de protección adicionales.

También incorpora sistemas pensados para el combate moderno. El MUSS, un sistema de protección activa de tipo «soft kill», detecta misiles que se acercan e intenta confundir sus sensores antes de que impacten. No es una armadura mágica, pero puede marcar la diferencia cuando un vehículo se mueve en una zona llena de amenazas.

El armamento MELLS añade otra capa. Se trata de un sistema de misiles ligeros guiados contra carros y otros objetivos blindados, útil a larga distancia. Para un soldado dentro del vehículo, esto significa que el Puma no solo sirve para transportar tropas, sino también para golpear antes de quedar demasiado expuesto.

Modernizar lo que ya existe

Alemania no solo compra Puma nuevos. Entre 2023 y 2024, la BAAINBw encargó la modernización de 297 vehículos Puma que ya estaban en el inventario de la Bundeswehr y que todavía no cumplían el estándar S1. Ese trabajo debe completarse en 2029.

La actualización incluye cámaras diurnas y nocturnas de alta resolución, radios digitales y la integración del sistema MELLS. Dicho de forma sencilla, Berlín quiere que sus Puma vean mejor, se comuniquen mejor y encajen en una red de combate más digital. Al final del día, un blindado aislado vale menos que uno conectado con el resto de la fuerza.

Por qué importa en Europa

El pedido llega en un momento de rearme acelerado. El Ministerio de Defensa alemán afirmó en abril de 2026 que el país busca reforzar la disuasión, contribuir más a la alianza y construir unas fuerzas convencionales muy fuertes en Europa. No es una frase menor. Marca un cambio de ritmo tras años de recortes y dudas sobre el estado real de la Bundeswehr.

La OTAN, por su parte, vinculó sus nuevas metas de gasto a amenazas profundas, en especial la presión de Rusia sobre la seguridad euroatlántica. Eso explica por qué los aliados insisten tanto en más munición, más defensa aérea, más vehículos y más capacidad industrial. No basta con anunciar presupuestos. Hay que convertirlos en material usable.

Lo que viene ahora

El contrato también apunta a una futura versión S2, prevista para mediados de 2026, con mejoras para evitar obsolescencia y añadir capacidades como defensa contra drones. Este detalle es importante porque la guerra en Ucrania ha dejado claro que un blindado moderno no solo debe resistir misiles o minas. También tiene que sobrevivir a drones baratos, rápidos y difíciles de detectar.

Quedan preguntas abiertas, como los plazos reales de producción, el coste de mantenimiento y la capacidad de formar a suficientes tripulaciones. Pero la dirección está clara. Alemania quiere que sus unidades mecanizadas pesen más dentro de la defensa europea, y el Puma se ha convertido en una de las piezas centrales de ese giro.

La nota de prensa oficial se ha publicado en Rheinmetall.



