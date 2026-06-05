Los nuevos Kindle por fin llegan a España con un modelo pensado para convencerte de seguir en Amazon, una actualización que juega a pantalla, peso y ecosistema

Amazon ha abierto en España la puerta a una nueva generación de Kindle Scribe, y esta vez la novedad no va solo de leer libros. La familia incorpora por primera vez un Kindle Scribe Colorsoft con pantalla a color, pensado para escribir, subrayar, dibujar y trabajar con documentos en una pantalla de tinta electrónica.

La llegada no es menor. Kindle atraviesa un momento incómodo para algunos usuarios, con críticas recientes por software y por el soporte a modelos antiguos, así que este lanzamiento funciona como una especie de llamada para quienes dudaban si seguir dentro del ecosistema de Amazon.

Un Kindle menos Kindle

Amazon presenta los nuevos Kindle Scribe como dispositivos «reimaginados para la productividad». En la práctica, eso significa que ya no buscan ser solo lectores de ebooks, sino cuadernos digitales para estudiar, preparar documentos o tomar notas en reuniones.

Todos los modelos llegan con un lápiz prémium que se acopla de forma magnética y no necesita cargarse. Es un detalle pequeño, pero importante, porque acerca la experiencia a coger un boli de la mesa y ponerse a escribir sin pensar demasiado.

Precios y fecha

En España, la gama arranca con el Kindle Scribe sin luz frontal por 449,99 euros. El Kindle Scribe con luz frontal parte de 519,99 euros, mientras que el Kindle Scribe Colorsoft empieza en 649,99 euros, según la comparativa publicada en la ficha española de Amazon.

La disponibilidad tiene un matiz. Amazon.es muestra el producto en preventa con salida para el 10 de junio de 2026, mientras que la nota corporativa de Amazon habla de envíos internacionales desde el 11 de junio en países como España. Para el comprador, la lectura sencilla es que el lanzamiento se mueve en esa ventana de junio.

La clave es Colorsoft

El Kindle Scribe Colorsoft es el modelo que más cambia la conversación. Usa una pantalla de tinta electrónica a color, una tecnología que imita mejor el papel que una pantalla de móvil o tablet y que no funciona como un panel LCD u OLED tradicional.

¿Qué aporta eso en el día a día? Subrayados por colores, esquemas más claros, dibujos, mapas mentales y apuntes que se entienden de un vistazo. Para quien estudia o revisa muchos documentos, no es lo mismo ver todo en gris que distinguir ideas con color.

Amazon dice que ha creado un nuevo motor de renderizado, es decir, el sistema que dibuja la imagen y los trazos en pantalla. Su función es que el color se vea mejor y que la escritura sea rápida y natural, sin esa sensación de retraso que a veces estropea los cuadernos digitales.

IA para los cuadernos

La otra gran pata es la inteligencia artificial. Los nuevos Scribe permiten buscar en las notas de forma más natural, generar resúmenes y hacer preguntas de seguimiento sobre el contenido guardado en los cuadernos.

También hay una pantalla de inicio rediseñada con Notas rápidas, para apuntar una idea al vuelo antes de que se pierda. Suena básico, pero todos hemos tenido una idea buena en el metro, en clase o antes de dormir y luego no hemos recordado ni la mitad.

El dispositivo se conecta con Google Drive y Microsoft OneDrive para importar documentos y permite exportar cuadernos a Microsoft OneNote. La ficha española añade que las preguntas sobre notas mediante IA son compatibles con textos escritos en español, además de otros idiomas.

Más fino y rápido

El rediseño también se nota en el hardware. Amazon afirma que el nuevo Kindle Scribe tiene una pantalla sin reflejos de once pulgadas, un grosor de cinco coma cuatro milímetros y un peso de cuatrocientos gramos. Además, promete un rendimiento un cuarenta por ciento más rápido al escribir y pasar página.

El salto llega apoyado en un chip de cuatro núcleos, más memoria y una nueva estructura de pantalla para que escribir se parezca más a hacerlo directamente sobre papel. No es una mejora vistosa como el color, pero puede ser la que más se note después de varias horas usando el dispositivo.

Lo que cambia para Amazon

La apuesta es clara. Amazon quiere que el Kindle Scribe compita menos con el libro electrónico clásico y más con los cuadernos inteligentes, los documentos impresos y algunas tareas ligeras de tablet. Es otra liga, y también otro precio.

Aun así, no conviene venderlo como una tablet completa. No está pensado para redes sociales, edición pesada o aplicaciones de todo tipo, sino para lectura, escritura y documentos sin muchas distracciones. Al final del día, ese puede ser justo su punto fuerte.

El comunicado oficial se ha publicado en About Amazon.



