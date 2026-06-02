Los agujeros en las clavijas de los enchufes tienen función vital de seguridad, y su diseño evita desconexiones accidentales y reduce riesgo de incendios según normas NEMA

En muchos enchufes usados en México y en buena parte de América, las dos patillas planas tienen un pequeño agujero cerca de la punta. A simple vista parece una marca de fábrica, pero ese detalle nació para mejorar la sujeción del enchufe dentro de la toma de corriente.

La idea es sencilla. Si la clavija se queda bien asentada, hay menos movimientos raros, menos tirones y menos probabilidades de que un contacto flojo acabe dando problemas. Eso sí, esos agujeros no son una especie de escudo mágico contra incendios.

Un encaje pequeño

La National Electrical Manufacturers Association, el organismo de normalización conocido como NEMA, explica que los agujeros de las patillas se diseñaron originalmente como un «detent», una pequeña muesca de retención. En algunas tomas, una pieza metálica interna podía encajar ahí y ayudar a que el enchufe no se saliera con facilidad.

Ese clic, cuando existe, funciona como el cierre de una mochila o de una tapa que queda bien ajustada. No cambia la electricidad que circula por el cable, pero sí ayuda a que la pieza no baile. Para un aparato que cuelga de la pared, esa diferencia se nota.

Pero NEMA también corta de raíz una confusión bastante extendida. En los dispositivos modernos de hoja recta, las normas de ensayo de UL obligan a que la toma sujete el enchufe sin depender de esos agujeros, y NEMA resume el punto con una frase clara. «El agujero no tiene otra función mecánica, eléctrica o térmica».

El riesgo real

Entonces, ¿por qué se habla de incendios? Porque el peligro no está en el agujero en sí, sino en una conexión floja, desgastada o dañada. Cuando una patilla no hace buen contacto con la toma, puede aparecer un arco eléctrico, que es un salto de corriente capaz de generar calor.

La National Fire Protection Association, en un informe de Richard Campbell, señala que los fallos eléctricos causaron el 13 por ciento de los incendios domésticos estructurales en Estados Unidos entre 2015 y 2019. El mismo análisis explica que los arcos pueden aparecer por contactos de receptáculo desgastados, cables dañados, conexiones flojas o interruptores defectuosos.

Por eso una toma que no sujeta bien el enchufe no debería normalizarse. Si hay que mover el cable para que funcione, si huele a plástico caliente o si aparecen chispas, la respuesta no es empujar más fuerte. Es revisar la instalación.

Tipo A y Tipo B

En México predominan las clavijas de la familia NEMA, sobre todo las de tipo A y tipo B. La de tipo A suele tener dos patillas planas y no incluye toma de tierra. La de tipo B añade una tercera patilla redondeada, que es la que muchas personas cortan para que el enchufe encaje en tomas antiguas.

Ese recorte es mala idea. Schneider Electric describe la toma NEMA 5-15 como un receptáculo de dos polos y tres hilos con conexión a tierra, usado hasta 15 amperios y 125 voltios. Esa tercera patilla ofrece un camino de seguridad para ciertas fugas o fallos, especialmente en aparatos con carcasa metálica o consumo alto.

En la práctica, eso significa que un cargador pequeño puede funcionar con una clavija de dos patillas, pero un frigorífico, una lavadora o un ordenador de sobremesa deberían usar la conexión prevista por el fabricante. No es manía de electricista. Es una barrera más cuando algo falla.

Bloqueo y mantenimiento

Los agujeros también se mencionan a veces en entornos industriales, pero conviene no exagerar su papel. La seguridad durante el mantenimiento no depende de meter cualquier candado en una clavija doméstica, sino de procedimientos de bloqueo y control de energía.

La agencia estadounidense OSHA exige controlar la energía peligrosa cuando una máquina puede arrancar de forma inesperada durante una reparación. En equipos con cable y enchufe, la norma no se aplica si el equipo está desenchufado y el enchufe queda bajo el control exclusivo de la persona que trabaja en él.

Dicho de forma más de andar por casa, no basta con apagar un interruptor si alguien puede volver a conectarlo sin avisar. En talleres y fábricas se usan dispositivos específicos de bloqueo. En el hogar, lo prudente es desenchufar, comprobar y no improvisar.

Qué revisar en casa

La Electrical Safety Foundation International recomienda no usar enchufes con patillas agrietadas, dobladas de forma peligrosa o con daños visibles. También recuerda que algunas tomas modernas con protección infantil pueden exigir un encaje recto y limpio, no fuerza bruta.

Una prueba rápida es observar si el enchufe entra firme y se mantiene en su sitio. Si se cae solo o queda medio suelto, la toma puede estar gastada. Ahí lo sensato es sustituirla con ayuda de un profesional cualificado.

También hay que desconfiar de adaptadores muy baratos, regletas saturadas y clavijas modificadas. Los agujeros de las patillas ayudan a entender cómo se pensó el diseño, pero la seguridad real está en el conjunto. Buen enchufe, buena toma y uso correcto. Así de simple.

El documento oficial de referencia se ha publicado en NEMA WD 11-2023 (National Electrical Manufacturers Association).



