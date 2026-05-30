Entra en funcionamiento una línea de producción automatizada de robots humanoides, y la noticia no es el prototipo: es el salto a fábrica

China ha encendido una de las líneas de producción más llamativas de la carrera robótica. En Foshan, en la provincia de Guangdong, una planta automatizada promete fabricar más de 10.000 robots humanoides al año y sacar un robot terminado cada 30 minutos, según la información publicada por China Daily.

La noticia importa porque cambia el lugar donde se juega esta tecnología. Los robots humanoides ya no aparecen solo como demostraciones en ferias o laboratorios, sino como productos pensados para salir de una fábrica con cierto ritmo. Y eso, aunque suene menos espectacular que un robot haciendo piruetas, puede ser lo decisivo.

De prototipo a producto

Un robot humanoide es una máquina con forma parecida a la de una persona. Tiene piernas, brazos o manos para moverse por espacios diseñados para humanos, como pasillos, almacenes o líneas de montaje. No se trata de copiar a una persona, sino de aprovechar una forma corporal que ya encaja en muchos lugares.

La línea de Foshan es fruto de la colaboración entre Guangdong Dongfang Precision Science & Technology y Leju Robotics. La primera está ligada a la fabricación de equipos de alta gama, mientras que Leju se centra en la investigación y el desarrollo de robots.

Dongfang Precision ya había presentado su apuesta por la robótica humanoide como parte de una estrategia más amplia de «inteligencia artificial más robots». En una publicación corporativa, la compañía destacó su experiencia en fabricación a escala y el papel de Leju en diseño, componentes y algoritmos para humanoides.

Así trabaja la línea

La planta usa una plataforma de «internet industrial», un sistema digital que conecta máquinas, estaciones de trabajo y controles de calidad. En cristiano, permite saber qué pieza se ha montado, cómo se ha probado y dónde puede haber un fallo antes de que el robot salga por la puerta.

La arquitectura de la línea es modular y flexible. Funciona con estaciones móviles, planificación inteligente y vehículos guiados automáticamente para mover materiales dentro de la fábrica. Es un poco como montar con bloques, pero con piezas caras, delicadas y llenas de sensores.

La línea integra más de 20 tecnologías avanzadas, incluidas la visión artificial y el control de fuerza durante el ensamblaje. Según China Daily, el 92 por ciento de los procesos clave está automatizado y, en los componentes de transmisión más precisos, el margen de error se mantiene por debajo de 0,02 milímetros, menos que el grosor de un cabello humano.

Por qué importa para China

Foshan no parte de cero. Las autoridades locales señalan que la ciudad fabricó más de 46.000 robots industriales en 2025, un aumento interanual del 29,6 por ciento. Eso explica por qué esta línea de humanoides se entiende mejor como una extensión de una base industrial que ya existe.

El contexto global también ayuda a medir el movimiento. La Federación Internacional de Robótica indicó en su informe World Robotics 2025 que China representó el 54 por ciento de las instalaciones mundiales de robots industriales en 2024, con 295.000 unidades instaladas y más de dos millones de robots operativos en fábricas.

Al final del día, fabricar humanoides en serie no garantiza que vayan a ser útiles en todas partes. Pero sí reduce una barrera importante. Si una empresa puede producir muchos robots con calidad repetible, el siguiente paso es probarlos en tareas reales sin que cada unidad parezca un experimento único.

Dónde podrían usarse

Leju Robotics presenta sus humanoides para investigación, servicios comerciales, fabricación industrial y entrenamiento de datos. En su web oficial menciona escenarios como fabricación de automóviles, electrónica de consumo y logística, además de servicios en tiendas, bancos o salas de exposición.

Por eso, las fábricas son el primer destino lógico. Allí hay tareas repetitivas, rutas controladas y objetos colocados casi siempre en el mismo sitio. Es el tipo de entorno donde un robot puede aprender más rápido y fallar menos.

La idea de ver humanoides en centros comerciales o en hogares resulta más llamativa, claro. Pero una casa es un caos comparada con una nave industrial. Hay sillas movidas, juguetes en el suelo, mascotas, escaleras y personas que no siguen un guion. Ahí la dificultad sube mucho.

Lo que todavía falta

La producción en masa es solo una parte del reto. También hacen falta software fiable, seguridad, mantenimiento barato y pruebas largas en condiciones reales. Un cuerpo con forma humana no convierte automáticamente a una máquina en un buen trabajador.

La trazabilidad de calidad será clave. Si un robot falla, la empresa necesita saber si el problema vino de una pieza, de un montaje, de una prueba mal hecha o de una actualización de software. Sin ese control, fabricar más rápido solo sirve para fabricar más problemas.

La línea de Foshan deja una señal clara. China quiere que los humanoides pasen de la demostración vistosa a la producción repetible, como ocurrió antes con automóviles, electrodomésticos y robots industriales. El reportaje principal se ha publicado en China Daily.



