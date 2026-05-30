He hecho que el Wi-Fi de casa funcione más rápido con un solo ajuste del router, un cambio pequeño que reduce interferencias y mejora velocidad sin tocar la tarifa

Hay días en los que Internet no va lento de verdad, pero se siente lento. Abres una web, esperas un segundo de más, pruebas otra pestaña y la sensación es la misma. Antes de culpar al WiFi, al móvil o a la fibra, hay un ajuste del router que puede marcar la diferencia en esa primera espera.

Ese ajuste es cambiar los servidores DNS del router. No aumenta los megas contratados ni convierte una conexión básica en una línea de alta velocidad, pero puede reducir el tiempo que tarda el navegador en encontrar una página. En la práctica, eso hace que la navegación parezca más ágil, sobre todo al entrar en webs nuevas.

El ajuste clave

Los DNS son una pieza silenciosa de Internet. Cuando escribes una dirección como una web de noticias o una tienda online, el sistema DNS traduce ese nombre fácil de recordar en una dirección numérica que entienden los servidores. La ICANN, la organización que coordina parte esencial del sistema de nombres de Internet, lo describe como una forma de hacer la red usable para personas, no solo para máquinas.

Por defecto, muchos routers usan los DNS de la operadora. Eso funciona, claro. Pero no todos los servidores responden igual de rápido, y ahí entra el pequeño truco doméstico que muchos usuarios pasan por alto.

Qué hacen los DNS

Imagina una agenda de contactos. Tú no memorizas todos los números de teléfono, buscas un nombre y llamas. Los DNS hacen algo parecido con las webs, porque convierten un dominio legible en la dirección que necesita el dispositivo para conectarse. Cloudflare usa una explicación muy similar al definir el DNS como una especie de guía que traduce nombres de dominio en direcciones IP.

Por eso este cambio no acelera una descarga pesada ni mejora por arte de magia la cobertura en la habitación del fondo. Lo que puede mejorar es el arranque de la conexión con una web. Es poco vistoso, pero se nota en el día a día.

Cloudflare frente a otros DNS

Una de las opciones más usadas es Cloudflare, con los servidores 1.1.1.1 y 1.0.0.1 para IPv4. La propia compañía los presenta como su resolver estándar, pensado para consultas DNS rápidas y sin filtrado de contenido.

Google Public DNS también es una alternativa conocida, con 8.8.8.8 y 8.8.4.4. Google indica en su documentación que, al configurarlos, las búsquedas DNS de los programas del usuario pasan a realizarse mediante su servicio público.

La elección no tiene por qué ser universal. En algunas redes Cloudflare puede responder mejor, en otras Google o incluso OpenDNS pueden dar buenos resultados. Lo sensato es probar y quedarse con lo que funcione mejor en casa.

Cómo cambiarlo

El cambio suele hacerse entrando en el panel del router desde el navegador. En muchas viviendas basta con conectarse a la red WiFi, escribir 192.168.1.1 y acceder con el usuario y la contraseña del equipo. Muchas veces esos datos están en una pegatina del propio router.

Después hay que buscar la sección de configuración avanzada, ajustes de WAN o DNS. El nombre cambia según la marca y la operadora, así que toca mirar con calma. No es una cirugía complicada, pero tampoco conviene tocar otros apartados al azar.

Cuando el router permita configuración manual, se introduce 1.1.1.1 como DNS principal y 1.0.0.1 como DNS secundario. Luego se guardan los cambios y se reinicia el router. A partir de ahí, los dispositivos conectados a esa red deberían usar esos DNS, salvo que tengan una configuración propia.

Lo que mejora

La mejora más realista está en la respuesta inicial al abrir páginas. Puede que una web empiece a cargar antes, que el navegador se sienta menos perezoso o que varias consultas seguidas resulten más fluidas. No siempre será espectacular, pero cuando el DNS anterior era lento, el cambio se nota.

También hay un componente de privacidad. Cloudflare afirma que su servicio 1.1.1.1 mantiene compromisos específicos para el resolver público y separa esa política de otros productos de la empresa. Aun así, cambiar de DNS no es lo mismo que usar una VPN ni oculta toda la actividad en Internet.

Precauciones útiles

El primer límite está en el propio router. Algunos modelos entregados por operadoras restringen ajustes avanzados o vuelven a aplicar su configuración tras una actualización remota. Si el cambio desaparece, conviene revisar el panel de vez en cuando.

También hay que recordar que un DNS rápido no arregla una mala señal WiFi. Si el problema es una pared gruesa, demasiada distancia o interferencias, habrá que mirar la ubicación del router, la banda de frecuencia o incluso usar cable cuando sea posible. A veces, el viejo Ethernet sigue salvando el día.

La documentación oficial principal se ha publicado en Cloudflare Docs.



