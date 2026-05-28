La teletransportación cuántica ya se aplica y promete cambiar la navegación en internet, un salto que no mueve materia pero sí estados de información con nuevas garantías

¿Puede una futura internet cuántica usar los mismos cables de fibra óptica que ya llevan nuestros mensajes, vídeos y compras online? Un equipo de Northwestern University ha demostrado que la teletransportación cuántica puede funcionar en una fibra que también transporta tráfico de internet convencional, un paso importante para crear comunicaciones más seguras sin levantar una red desde cero.

La clave no es mover objetos ni personas, por mucho que la palabra suene a película de ciencia ficción. Lo que se transfiere es la información que describe a una partícula de luz, y eso podría cambiar cómo se conectan ordenadores cuánticos, sensores avanzados y sistemas de cifrado en los próximos años.

Qué se ha logrado

El trabajo fue liderado por Prem Kumar, profesor de ingeniería eléctrica e informática en Northwestern y director del Center for Photonic Communication and Computing. Jordan M. Thomas, estudiante de doctorado en su laboratorio, figura como primer autor del estudio junto a Fei I. Yeh, Jim Hao Chen, Joe J. Mambretti, Scott J. Kohlert y Gregory S. Kanter.

Prem Kumar lo resumió con una frase directa. «Nadie pensaba que fuese posible», dijo al explicar que las redes cuánticas y las redes clásicas podrían compartir la misma infraestructura de fibra óptica. No es poca cosa. Hasta ahora, muchos expertos asumían que los fotones cuánticos se perderían entre el tráfico normal de internet.

Qué significa teleportar

Un fotón es, dicho rápido, una partícula de luz. En la teletransportación cuántica no se manda el fotón de un extremo a otro como si fuera un paquete de mensajería, sino el estado cuántico, es decir, la información que define cómo está esa partícula.

Para conseguirlo se usa el entrelazamiento cuántico. Este fenómeno hace que dos partículas queden conectadas de una forma muy especial, aunque estén separadas. Si se mide una de ellas junto a otra partícula, la información puede acabar reflejada en una tercera situada lejos. Suena raro. Pero esa rareza es justo lo que sostiene la idea de una futura internet cuántica.

La fibra estaba ocupada

El experimento se hizo con unos 30 kilómetros de fibra óptica y con tráfico convencional de hasta 400 gigabits por segundo circulando al mismo tiempo. Para hacerse una idea, no era un cable vacío de laboratorio, sino una situación mucho más parecida a una red real llena de señales moviéndose sin parar.

El equipo encontró una zona menos ruidosa dentro de la fibra, una especie de carril tranquilo para los fotones cuánticos. Después añadió filtros para reducir el ruido provocado por el resto de la luz que viaja por el cable. El resultado tuvo una diferencia cercana al diez por ciento entre la información enviada y la recibida, pero Carlos Sabín, investigador Ramón y Cajal en la Universidad Autónoma de Madrid, destacó que ese error no aumentó de forma importante por compartir la fibra con tráfico real.

Por qué importa

La promesa más clara está en la seguridad. En una comunicación cuántica, intentar copiar o espiar la información suele alterar el sistema y deja señales de que algo ha pasado. En la práctica, eso abre la puerta a redes donde los intentos de interceptación serían mucho más fáciles de detectar.

Esto no significa que mañana el navegador vaya a cargar todas las páginas al instante. La teletransportación cuántica no es una varita mágica para ver series sin cortes. Su impacto más probable llegará primero en comunicaciones críticas, bancos, laboratorios, centros de datos, defensa, hospitales y redes científicas que necesitan proteger información muy sensible.

Lo que falta

El avance es importante, pero todavía está lejos de una internet cuántica de uso diario. La transmisión sigue siendo frágil, los errores no han desaparecido y las pruebas deben pasar de bobinas de fibra controladas a cables enterrados y redes con más imprevistos. En una ciudad real, la fibra no vive en una vitrina.

El equipo de Northwestern también quiere probar el intercambio de entrelazamiento, una técnica necesaria para enlazar muchos puntos y no solo dos extremos. Ese paso sería como pasar de una llamada entre dos personas a una red con muchas paradas intermedias. Ahí empieza la parte complicada.

Un cable para dos redes

Lo más interesante del estudio es su enfoque práctico. En lugar de imaginar una infraestructura totalmente nueva, plantea una convivencia entre la internet actual y una capa cuántica que viaje por los mismos cables. Al final del día, eso puede ahorrar dinero, obras y años de despliegue.

Si la tecnología madura, la navegación en internet no será solo cuestión de más velocidad, sino también de confianza. La red podría volverse más difícil de espiar y más preparada para conectar máquinas cuánticas distribuidas. Todavía falta camino, pero el primer carril ya se ha probado.

El estudio oficial se ha publicado en Optica.



