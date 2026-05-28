iOS 26.5 ya deja probar nuevos fondos instalando la RC, una pista estética que suele anticipar pequeños cambios de diseño antes de que Apple lo haga oficial

Apple ha publicado iOS 26.5 RC 2 el 8 de mayo de 2026, una señal clara de que la próxima actualización del iPhone está ya en la recta final. No parece una versión pensada para cambiarlo todo, sino para pulir el sistema y añadir pequeños detalles que muchos usuarios notarán nada más encender la pantalla.

La novedad más visible son los fondos Pride Luminance, una colección colorida que encaja con el diseño Liquid Glass de iOS 26. Si te gusta estrenar antes que nadie, como cuando cambias la funda del móvil aunque el teléfono sea el mismo, esta RC permite adelantarse unos días al lanzamiento final. Eso sí, sigue siendo una versión previa.

La RC está lista

La etiqueta «RC» viene de «release candidate» y significa candidata de lanzamiento. En palabras sencillas, es la versión que Apple pone a prueba cuando el sistema ya está casi listo para llegar al público general.

Eso no garantiza que no vaya a cambiar nada antes del estreno final. Pero, por lo general, una RC llega cuando Apple solo espera detectar fallos de última hora. Es el último repaso antes de abrir la puerta.

Fondos que se notan

El gran reclamo de iOS 26.5 está en los nuevos fondos de pantalla Pride Luminance. Apple los ha presentado como parte de su nueva colección Pride, junto a una esfera para Apple Watch y una correa Sport Loop con once colores entrelazados.

La gracia está en el efecto Liquid Glass, ese acabado que intenta parecer cristal líquido con luz, profundidad y movimiento. Apple ya había explicado este lenguaje visual como una capa translúcida que refleja y transforma elementos de la interfaz, así que estos fondos funcionan casi como un escaparate del nuevo estilo de iOS.

En la RC aparecen once variantes predefinidas y también un constructor personalizado. El usuario puede elegir desde un solo color hasta doce, y el sistema mezcla los tonos para crear un fondo con sensación de profundidad. Cuando la pantalla siempre activa entra en acción, el diseño se atenúa y queda más discreto.

RCS más privado

iOS 26.5 también empuja una mejora menos vistosa, pero bastante importante. Se trata del cifrado de extremo a extremo para mensajes RCS entre iPhone y Android, una protección que busca que solo quien envía y quien recibe puedan leer el contenido.

RCS es, básicamente, una evolución del SMS de toda la vida. Permite enviar fotos con mejor calidad, ver indicadores de escritura y usar chats más modernos entre móviles de distintas marcas. La GSMA, la organización que mantiene este estándar, publicó especificaciones para llevar cifrado interoperable a RCS, un paso clave para que funcione entre proveedores diferentes.

En la práctica, esto puede hacer que hablar con alguien que usa Android sea algo más parecido a usar una app moderna de mensajería. No convierte los globos verdes en iMessage, ni borra todas las diferencias entre plataformas. Pero sí mejora una parte básica, la privacidad.

Mapas y accesorios

Apple Maps también se mueve, aunque de una forma que no afectará igual a todos los países. Apple ha anunciado que los anuncios en Apple Maps llegarán este verano a Estados Unidos y Canadá, dentro de su nueva plataforma Apple Business, y aparecerán en la app de Mapas para iPhone y iPad.

Eso encaja con la nueva sección de lugares sugeridos, pensada para recomendar sitios cercanos según tendencias y búsquedas recientes. Para un usuario en España, el punto importante es el matiz. Estas novedades publicitarias no llegan aquí de entrada.

En Europa, la parte más interesante está en los accesorios de terceros. Apple ha actualizado documentación y acuerdos para incluir marcos relacionados con notificaciones y Live Activities en accesorios, lo que abre la puerta a relojes o auriculares que no sean de Apple con una integración más parecida a la del Apple Watch o los AirPods.

Cómo probarlo ya

Para instalar la RC hace falta estar dentro del programa Apple Beta Software. Apple explica que sus miembros pueden inscribir dispositivos para acceder a versiones beta y probar funciones antes del lanzamiento comercial.

El camino en el iPhone es sencillo. Hay que iniciar sesión en el programa beta, abrir Ajustes, entrar en General, tocar Actualización de software y activar las actualizaciones beta públicas. Después debería aparecer iOS 26.5 como descarga disponible.

Conviene no hacerlo a ciegas. Apple recuerda en sus preguntas frecuentes que el software beta puede contener errores o no funcionar tan bien como una versión comercial. Mejor probarlo con copia de seguridad reciente o en un iPhone que no sea imprescindible.

Un puente hacia iOS 27

iOS 26.5 llega a pocas semanas de WWDC26, que Apple celebrará del 8 al 12 de junio de 2026. Ese será el escenario donde la compañía enseñe sus próximas herramientas, sistemas y funciones para desarrolladores.

Por eso esta actualización sabe a cierre de etapa. Al final del día, iOS 26.5 ordena la casa antes de que llegue la siguiente gran versión, con más estabilidad, RCS más seguro, ajustes para Europa y un golpe visual muy claro en forma de nuevos fondos.

El comunicado oficial sobre la colección Pride Luminance se ha publicado en Apple Newsroom.



