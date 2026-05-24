Se filtra el diseño del nuevo buque de desembarco estadounidense McClung (MLS), y su silueta sugiere una guerra anfibia más modular, más dron y menos clásica

Los barcos de desembarco no tienen el brillo de un portaaviones ni el aire secreto de un submarino. Pero cuando una fuerza necesita tocar tierra sin un puerto, son los que hacen el trabajo sucio. El nuevo McClung-class Medium Landing Ship, conocido como LSM, apunta justo a ese hueco.

La Armada y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos han mostrado un diseño más pequeño y directo que un gran buque anfibio, basado en el LST 100 de Damen Shipyards Group. Su apuesta no es impresionar desde lejos, sino mover marines, vehículos y suministros entre costas vigiladas, islas y playas donde un puerto puede no existir o no ser seguro.

El McClung vuelve a la playa

Un buque de desembarco es, en palabras sencillas, un barco pensado para acercarse a la costa y descargar material directamente en tierra. Puede varar en una playa, abrir rampas y sacar vehículos sin depender de grúas, muelles o carreteras perfectas. Suena antiguo, casi de película de la Segunda Guerra Mundial, pero vuelve por una razón muy actual.

La versión McClung se basa en el LST 100 y se ha presentado con un alcance de unas 3.400 millas náuticas, unos 6.300 kilómetros. También podrá llevar más de 800 toneladas de carga, incluidos vehículos, tropas y sistemas de apoyo, y tendrá una cubierta de vuelo para operar drones en entornos marítimos dispersos.

Por qué importa ahora

El Indo-Pacífico cambia mucho la partida. Allí no todo gira en torno a una gran base naval, sino a archipiélagos, pasos estrechos, costas vigiladas y distancias enormes. En la práctica, eso significa que mover pequeñas unidades de una isla a otra puede ser tan importante como desplegar un gran grupo naval.

NAVSEA, el mando de sistemas navales de la Armada, explica que el LSM busca cubrir el espacio entre las lanchas de corto alcance y los grandes buques anfibios de larga duración. También señala que el programa pretende crear una flota de 35 barcos para dar movilidad litoral a los Marines en zonas disputadas.

El diseño viene de Damen

Damen Shipyards Group anunció en diciembre de 2025 que su Landing Ship Transport LST 100 había sido seleccionado como base para el programa estadounidense. Según la propia compañía, hasta 35 buques derivados de ese diseño se construirán en astilleros de Estados Unidos para la clase LSM.

El LST 100 mide alrededor de 100 metros de eslora y 16 metros de manga, que es la anchura del casco. Damen lo presenta como una plataforma flexible para operaciones anfibias, transporte, logística, ayuda humanitaria y misiones de seguridad marítima. No es un juguete de escaparate. Es más bien un camión de mar con rampa, bodega y paciencia.

Una clase con nombre propio

La clase se llama McClung por la mayor Megan M. L. McClung, oficial del Cuerpo de Marines. El secretario de la Armada Carlos Del Toro anunció en enero de 2025 que el primer buque sería el USS McClung, con el numeral LSM 1.

Ese detalle importa porque no estamos ante un simple prototipo sin historia. La Armada está encajando el barco dentro de una nueva familia de medios anfibios, con nombre, programa y función concreta. Aun así, el diseño final y su ritmo real de construcción dependerán de contratos, pruebas y adaptación a estándares estadounidenses.

Menos brillo, más buques

La lógica del McClung es bastante clara. En vez de concentrar todo en pocas plataformas enormes y carísimas, la Armada quiere más buques suficientemente capaces, más fáciles de repartir y más útiles en misiones pequeñas. Al final del día, si una fuerza se dispersa, también necesita una logística dispersa.

Para acelerar el proceso, NAVSEA habla de un diseño maduro y de un enfoque «build-to-print», es decir, construir a partir de planos ya cerrados en lugar de empezar desde cero. El contraalmirante Brian Metcalf afirmó que este modelo «acelera los plazos de construcción y fortalece nuestra base industrial».

Lo que aún falta por ver

Que el diseño sea más simple no significa que el programa sea fácil. Un buque que vara en playas, carga vehículos y opera cerca de costas vigiladas necesita resistencia, comunicaciones seguras y sistemas que funcionen cuando el entorno se vuelve incómodo. Ahí es donde la teoría se prueba con sal, arena y mantenimiento real.

También falta ver el coste final, el calendario de entrega y cómo se integrarán sensores, drones y equipos de los Marines en la versión estadounidense. El McClung no sustituye a los grandes buques anfibios, pero puede darles algo que cada vez pesa más en una guerra de islas. Más opciones. Y eso, en el mar, nunca sobra.

El vídeo oficial sobre el diseño del McClung-class Medium Landing Ship se ha publicado en DVIDS.



