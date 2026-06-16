Pon una hoja de papel en la puerta del frigorífico y tira, y la clave está en que ese gesto simple es la prueba número uno para detectar fugas de frío

Un trozo de papel puede decir más sobre tu nevera que muchos pitidos, luces o menús digitales. La prueba es tan simple que parece un truco de cocina, pero la usan técnicos de electrodomésticos porque permite detectar en segundos si la puerta cierra mal.

La idea es sencilla. Si la junta de goma deja pasar aire caliente, el frigorífico trabaja más, enfría peor y puede disparar el consumo eléctrico. También puede afectar a los alimentos, porque una temperatura inestable facilita que se estropeen antes.

La prueba que hacen los técnicos

La prueba consiste en colocar una hoja de papel entre la puerta y el marco de la nevera, cerrar y tirar suavemente. Si la hoja sale casi sin resistencia, la junta no está sellando bien. El Departamento de Energía de Estados Unidos recomienda esta comprobación con una hoja o un billete para saber si el cierre necesita ajuste o sustitución.

No basta con hacerlo una sola vez. Hay que repetirlo en varios puntos de la puerta, arriba, abajo, cerca de las bisagras y en las esquinas. Una fuga pequeña en un lateral puede obligar al compresor a trabajar más tiempo, como si la nevera estuviera intentando enfriar una habitación con una ventana entreabierta.

Qué revela la junta

La junta es la goma flexible que rodea la puerta del frigorífico. Su función es mantener el aire frío dentro y bloquear la entrada de aire caliente. Parece una pieza menor, pero es una frontera clave entre una nevera estable y otra que pierde frío sin que nadie lo note.

ENERGY STAR también insiste en revisar los sellos de la puerta y sustituirlos si no son herméticos. La misma organización recuerda que abrir menos la puerta y mantener las juntas en buen estado ayuda a reducir el uso de energía del frigorífico.

Cuando la junta falla, aparecen pistas bastante cotidianas. Escarcha donde no debería, condensación, alimentos que se mustian antes de tiempo o un zumbido del motor que parece no parar nunca. A veces, la primera señal no está en la factura, sino en esa lechuga triste que dura dos días.

Por qué sube la factura

Un frigorífico funciona día y noche. Por eso, una fuga pequeña puede repetirse miles de veces a lo largo del año. Según la información técnica aportada para esta pieza, una junta defectuosa puede elevar el consumo eléctrico hasta un 30 por ciento en los peores casos.

El problema no es solo pagar más luz. Si entra aire caliente, el compresor debe activarse más a menudo para recuperar la temperatura. Ese esfuerzo extra puede acelerar el desgaste del aparato y convertir una reparación barata en una avería mucho más cara.

También hay un asunto de seguridad alimentaria. La FDA recomienda mantener la nevera a cuatro grados o menos porque el frío ralentiza el crecimiento de bacterias peligrosas. Si la temperatura sube de forma repetida, los alimentos perecederos quedan peor protegidos.

Limpiar antes de cambiar

La buena noticia es que no siempre hace falta comprar una junta nueva. A veces, la goma no cierra bien porque tiene grasa, migas o restos pegados en los pliegues. Whirlpool recomienda revisar las juntas sucias o dañadas y limpiarlas con agua tibia y jabón.

LG da un consejo parecido. Si la goma está sucia o comprimida, aconseja usar agua tibia y detergente suave, y recolocar con cuidado la parte deformada. Si está rota o no vuelve a su sitio, entonces ya toca pedir reparación.

En la práctica, merece la pena empezar por lo barato. Un paño suave, agua templada y un poco de paciencia. Nada de productos abrasivos ni estropajos agresivos, porque pueden dejar la goma peor que antes.

Cuándo toca sustituirla

Si la hoja de papel sigue saliendo fácil después de limpiar, conviene mirar la junta con calma. Las grietas, cortes, zonas rígidas o esquinas que no apoyan bien suelen indicar que la goma ha perdido elasticidad. Ahí el truco deja de ser truco y se convierte en diagnóstico.

Una junta nueva suele ser mucho más barata que una reparación del compresor. Para acertar con la pieza, hay que buscar el modelo exacto del frigorífico, normalmente en la placa situada dentro del aparato o cerca de los cajones. Comprar una junta «universal» sin comprobar medidas puede acabar en otra fuga.

Antes de instalarla, conviene dejarla unas horas a temperatura ambiente para que sea flexible. Si llega fría, doblada o rígida, puede no asentarse bien. Y una microfuga, aunque no se vea, vuelve a poner al frigorífico a remar contra corriente.

Después de la reparación

Tras limpiar o cambiar la junta, la puerta debe cerrar suave, sin golpes ni presión excesiva. La goma no debe quedar doblada hacia dentro ni separada del marco. Después, lo más sensato es dejar el aparato cerrado durante unas horas para que el sellado se estabilice.

Durante las siguientes 24 a 72 horas, hay que observar tres cosas. Temperatura, ruido del motor y condensación alrededor de la puerta. Si el frigorífico vuelve a enfriar bien y el compresor descansa más, la prueba habrá servido.

La revisión puede repetirse cada pocos meses, igual que se limpia el filtro de la campana o se revisa la cal de la tetera. Es una comprobación pequeña, sí. Pero en una máquina que nunca se apaga, lo pequeño suma.

La recomendación oficial principal se recoge en las guías de ahorro energético del Departamento de Energía de Estados Unidos.



