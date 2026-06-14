DuckDuckGo vive un boom tras la gran apuesta de Google por la IA, y la pregunta real es si la gente está huyendo por privacidad, por saturación o por confianza

Google acaba de mover una pieza enorme en internet. El 19 de mayo de 2026, durante su conferencia I/O, la compañía presentó una nueva búsqueda más conversacional, con una caja inteligente, respuestas con inteligencia artificial y más opciones para seguir preguntando sin volver a empezar desde cero. Para Google, es la mayor renovación de Search en más de 25 años. Para algunos usuarios, en cambio, suena a otra cosa muy distinta.

Ahí entra DuckDuckGo. El buscador centrado en la privacidad asegura que sus descargas en Estados Unidos subieron una media del 18,1 por ciento entre el 20 y el 25 de mayo, con un pico del 30,5 por ciento el día 25. En iOS, el máximo llegó al 69,9 por ciento, mientras que Apptopia confirmó un aumento del 29 por ciento en las descargas diarias en Estados Unidos. No es el fin de Google. Pero sí es una señal bastante clara.

Google cambia la búsqueda

Elizabeth Reid, vicepresidenta de Search en Google, presentó el cambio como una forma de llevar capacidades avanzadas de IA directamente al buscador. En la práctica, eso significa que la caja de búsqueda ya no sirve solo para escribir unas palabras y recibir una lista de enlaces. También puede aceptar preguntas más largas, sugerir cómo formularlas y continuar una conversación.

La idea puede ser útil cuando una búsqueda es compleja, por ejemplo al comparar productos, planificar un viaje o entender un tema difícil. Pero también cambia un hábito muy cotidiano. Durante años, buscar en Google era casi como abrir un mapa. Ahora, para muchos usuarios, se parece más a preguntarle a una máquina que decide qué resumen enseñar primero.

El empujón a DuckDuckGo

DuckDuckGo lleva años presentándose como una alternativa privada a Google. Su mensaje no es nuevo, pero el momento sí lo es. Tras el anuncio de Google, Gabriel Weinberg, consejero delegado de DuckDuckGo, acusó a la compañía de estar «imponiendo la IA sin forma de desactivarla» y añadió que, como resultado, sus búsquedas «están empeorando, no mejorando».

La empresa también registró más visitas a noai.duckduckgo.com, su versión del buscador sin inteligencia artificial. Entre el 20 y el 25 de mayo, esas visitas crecieron una media del 22,7 por ciento frente a la semana anterior, con un pico del 27,7 por ciento. Días después, DuckDuckGo dijo que el tráfico de esa página se había triplicado el 28 de mayo. Ahí ya no hablamos de una queja suelta en redes.

Qué es buscar sin IA

Buscar sin IA, en este caso, no significa volver a internet de 2004. Significa usar un buscador que prioriza resultados tradicionales y evita funciones generadas por modelos de inteligencia artificial. DuckDuckGo explica que noai.duckduckgo.com desactiva sus funciones de IA y filtra por defecto imágenes generadas con inteligencia artificial, en la medida de lo posible.

Dicho de forma simple, el usuario ve menos respuestas automáticas y más enlaces para decidir por su cuenta. Para quien solo quiere consultar una dirección, una receta o una noticia concreta, puede parecer más limpio. Menos ruido. Aunque, claro, también pierde parte de la comodidad que prometen los resúmenes automáticos.

La IA no desaparece

Hay un matiz importante. DuckDuckGo no es una compañía anti IA. La propia empresa ofrece Duck.ai, un servicio para conversar con modelos de terceros, y afirma que sus funciones de inteligencia artificial son opcionales y pueden apagarse o ajustarse desde la configuración.

La diferencia está en el control. DuckDuckGo sostiene que elimina metadatos personales, como la dirección IP, antes de enviar consultas a proveedores de modelos, y que sus acuerdos impiden usar esas peticiones y respuestas para mejorar los modelos. Kamyl Bazbaz, responsable de comunicación y políticas de la compañía, resumió el debate con una frase sencilla recogida por TechCrunch. «La gente simplemente quiere poder elegir».

Google sigue dominando

Google, por su parte, no está hablando de retirada. La compañía asegura que AI Mode superó los mil millones de usuarios mensuales un año después de su lanzamiento y que las consultas se han más que duplicado cada trimestre desde entonces. Según su propia lectura, la búsqueda con IA no está frenando el uso de Search, sino ampliándolo.

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También conviene poner las cifras en contexto. TechCrunch recuerda que DuckDuckGo sigue lejos del dominio de Google en el mercado estadounidense de búsqueda. Aun así, el crecimiento de estos días muestra algo más profundo que una simple descarga impulsiva. Muchos usuarios no rechazan necesariamente la IA. Rechazan no poder apartarla cuando solo quieren buscar como siempre.

Cambiar de buscador

Para quien quiera probar otra opción, el cambio no suele requerir grandes conocimientos técnicos. En iPhone, se hace desde los ajustes de Safari, dentro de la opción de motor de búsqueda. En Chrome para Android o para ordenador, el ajuste aparece en la configuración del navegador, en el apartado dedicado al motor de búsqueda.

El gesto es pequeño, casi de andar por casa, pero tiene carga simbólica. Cambiar el buscador predeterminado es decirle al navegador quién debe responder primero cuando escribes en la barra superior. Y ahora, con la IA entrando en esa barra, esa elección pesa un poco más.

La información principal se ha publicado en TechCrunch.



