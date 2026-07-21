¿Qué ocurre cuando hablar con un ordenador se vuelve tan normal como mirar el móvil? Para Steve Huffman, cofundador y consejero delegado de Reddit, la inteligencia artificial no reemplazará sin más las herramientas actuales. Añadirá nuevas formas de comunicarnos con las máquinas y multiplicará los dispositivos conectados que nos acompañan durante el día.

Esa expansión coloca a Reddit en una posición peculiar. Sus conversaciones humanas son cada vez más valiosas para anunciantes y desarrolladores de IA, pero esa misma influencia convierte la plataforma en un objetivo para marcas, cuentas inauténticas y campañas que buscan colarse en futuras recomendaciones.

La IA se vuelve cotidiana

Durante una entrevista en el festival publicitario Cannes Lions 2026, Huffman explicó que la voz y el audio pueden cambiar la interfaz principal de los ordenadores. En vez de escribir cada petición, los usuarios podrán hablar con sus dispositivos, escuchar respuestas y quizá seguir debates de Reddit como si fueran una emisión de fondo.

Reddit no está desarrollando activamente ese producto de audio, según el ejecutivo, aunque sí lo contempla. Huffman cree que el teclado, el ratón y la pantalla seguirán ahí, junto a más auriculares, relojes inteligentes y aparatos conectados. «Nunca podremos escapar», resumió.

Reddit apuesta por personas

Reddit nació en 2005 de la mano de Huffman y Alexis Ohanian, y su negocio se apoya ahora en una enorme colección de debates creados por usuarios. La empresa asegura que alberga más de 25.000 millones de publicaciones y comentarios, un archivo vivo que cambia con cada pregunta, respuesta y voto.

¿Por qué importa eso cuando internet se llena de textos generados automáticamente? Porque una conversación entre personas suele incluir dudas, experiencias y desacuerdos que una ficha de producto no ofrece. Huffman sostiene que cerca del 40 % de los intercambios espontáneos de Reddit están relacionados, de una forma u otra, con decisiones como qué ponerse, qué ver o qué auriculares elegir.

El negocio crece

Los últimos resultados del primer trimestre de 2026 muestran que esa atención se está convirtiendo en dinero. Los ingresos de Reddit crecieron un 69 % hasta 663 millones de dólares, mientras la publicidad aportó 625 millones y aumentó un 74 %. La compañía registró un beneficio neto de 204 millones y 126,8 millones de usuarios únicos diarios.

La publicidad sigue siendo, con mucha diferencia, el motor principal. Pero Reddit también ha firmado un acuerdo con OpenAI y una colaboración con Google para facilitar el acceso estructurado a contenido público mediante una interfaz de datos. Es una puerta automatizada que permite consultar publicaciones recientes y utilizarlas en otros productos o en el desarrollo de modelos.

El valor de ese material humano no es solo comercial. Un estudio publicado en Nature describió el «colapso del modelo», un deterioro que puede aparecer cuando nuevas IA aprenden una y otra vez de contenido fabricado por otras máquinas. En la práctica, el sistema puede perder variedad y representar peor el mundo real.

La paradoja de las recomendaciones

Cuanto más consultan las herramientas de IA páginas como Reddit, mayor es el incentivo para manipular lo que encuentran. La optimización para motores de IA, conocida como AEO, consiste en colocar textos pensados para que un asistente los recupere, los cite o recomiende una marca concreta.

Una investigación periodística publicada en junio de 2026 recogió las quejas de los moderadores de r/biohackers. Según ellos, empresas relacionadas con péptidos y tratamientos hormonales estaban inundando la comunidad con contenido promocional encubierto, hasta el punto de motivar restricciones sobre nuevos debates de esos temas.

El riesgo también aparece en el laboratorio. Tingwei Zhang, Harold Triedman y Vitaly Shmatikov, de Cornell Tech, comprobaron en un estudio sobre agentes de investigación que un fragmento manipulado de solo 13 palabras podía influir en programas de IA que buscan y combinan fuentes cuando recuperaban la página alterada. No publicaron material falso en la web real ni probaron un ataque completo contra ChatGPT o Gemini, una limitación importante.

Proteger la conversación humana

Reddit intenta responder con la misma tecnología que alimenta el problema. En una actualización del 6 de julio de 2026, la empresa afirmó que sus sistemas bloquean 23 millones de visualizaciones de spam al día, retiran casi dos millones de votos falsos diarios y redujeron en torno a un 20 % la exposición al spam durante los primeros meses del año.

La defensa no depende únicamente de algoritmos. Moderadores voluntarios, equipos internos y votos de la comunidad siguen decidiendo qué contenido gana visibilidad y cuál desaparece. Al final del día, la ventaja de Reddit solo se mantiene si sus conversaciones parecen humanas porque realmente lo son.

Ahí está la contradicción. Los modelos y buscadores de IA se benefician de información reciente y creada por personas, pero ese apetito puede atraer más automatización, publicidad encubierta y ruido. Reddit crece gracias a esa tensión y, al mismo tiempo, tiene que evitar que termine vaciando de valor aquello que vende.



