Google lanza en Australia una nueva IA que conecta Gmail, Fotos y YouTube, y el paso revela la ambición: un asistente que entiende tu vida digital como un solo mapa

Por Techy44
Publicado el: 12 de junio de 2026 a las 09:42
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Gemini Personal Intelligence conecta Gmail, Google Photos, YouTube y Search para ofrecer respuestas personalizadas.

Google ha empezado a desplegar en Australia una nueva función de Gemini llamada «Personal Intelligence«, una capa de IA que puede conectar Gmail, Google Photos, YouTube y Search para dar respuestas más personales. La novedad llegó el 13 de mayo de 2026, según el equipo de Google Australia, y estará disponible primero para usuarios elegibles de Google AI Plus, Pro y Ultra.

La idea es sencilla de explicar, pero bastante potente. En vez de tratar cada pregunta como si no supiera nada de ti, Gemini puede mirar parte de tu vida digital, siempre con permiso, y usar ese contexto para responder mejor. En la práctica, eso puede ser tan cotidiano como encontrar una reserva perdida o recordar un detalle que estaba en una foto antigua.

Una IA con memoria digital

La «IA personal» es un asistente que no se limita a contestar preguntas generales. Intenta entender tu contexto, tus planes y tus preferencias a partir de los servicios que tú decidas conectar. Google lo presenta como un paso hacia productos que no solo son útiles, sino útiles para cada persona.

El documento técnico de Google AI, firmado por Srinivasan Cheenu Venkatachary, describe Personal Intelligence como una forma de unir información compartida y actividad dentro de las apps de Google. No es magia. Es un sistema que recupera datos relevantes y los combina para construir una respuesta con más sentido.

Qué puede hacer con tus apps

Google pone un ejemplo bastante claro. Si una persona prepara un viaje a Cairns, puede preguntar a Gemini cuáles son sus planes y el asistente podría localizar confirmaciones de hotel y ferry en Gmail, encontrar capturas o mapas guardados en Photos y sugerir restaurantes a partir de vídeos vistos en YouTube.

Ese es el cambio importante. Ya no se trata solo de buscar en internet, sino de cruzar piezas sueltas que antes estaban repartidas entre varias apps. Como cuando tienes la reserva en un correo, una captura del mapa en la galería y una recomendación perdida en un vídeo. Pasa más de lo que parece.

La página de ayuda de Google sobre Connected Apps también señala que, según la configuración, Gemini puede conectarse con Google Photos, YouTube, servicios de Search y Google Workspace, donde entran Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets y Slides. La nota australiana, sin embargo, centra el despliegue en Gmail, Photos, YouTube y Search.

Privacidad bajo lupa

Google insiste en que Personal Intelligence está desactivado por defecto. El usuario tiene que activarlo, escoger qué apps enlazar y puede desconectarlas más tarde desde los ajustes. La empresa resume el enfoque con una idea clara, «si lo activas, tú controlas qué apps enlazar».

También afirma que Gemini no entrena directamente con la bandeja de entrada de Gmail ni con la biblioteca privada de Google Photos. Según Google, usa información limitada como los prompts y las respuestas del modelo para mejorar el sistema, con pasos para filtrar u ocultar datos personales.

Hay un matiz importante. La documentación de Connected Apps indica que los datos vinculados pueden usarse para personalizar la experiencia, hacer tareas para el usuario y mejorar servicios de Google, incluido el entrenamiento de modelos generativos. Por eso conviene revisar bien los ajustes antes de activar la función.

El riesgo de conocerte demasiado

Google reconoce un problema llamado «sobrepersonalización». Significa que Gemini puede unir pistas que no deberían ir juntas y sacar una conclusión equivocada. Si tienes cientos de fotos en campos de golf, podría pensar que te encanta ese deporte, aunque en realidad solo acompañes a tu hijo.

El documento técnico de Google AI lo explica con otro nombre, «tunnel vision», algo así como visión de túnel. El sistema puede apoyarse demasiado en una preferencia antigua, mezclar gustos de familiares o confundir relaciones personales. Es el típico fallo que en una conversación humana se arregla con una frase, pero en una IA puede repetirse si no se corrige.

También hay límites en temas sensibles. Google dice que Gemini está diseñado para evitar suposiciones proactivas sobre datos como la salud, aunque puede hablar de ello si el usuario lo pide. Aun así, la empresa admite que la función sigue en desarrollo y puede cometer errores.

Por qué esto importa

Este lanzamiento coloca a Google en una posición muy particular dentro de la carrera de los asistentes personales. La compañía ya tiene servicios que millones de personas usan cada día, desde Gmail hasta YouTube, y eso le da una base de contexto enorme si los usuarios aceptan conectarla. Es una ventaja, pero también una responsabilidad.

Para el usuario, la promesa es ahorrar tiempo y evitar búsquedas repetitivas. Para Google, es una manera de convertir Gemini en algo más cercano a un asistente real, no solo a un chatbot con buenas respuestas. Al final del día, la pregunta será si la comodidad compensa el acceso a tanta información personal.

La función está disponible para cuentas personales elegibles en web, Android e iOS, con despliegue inicial para suscriptores de Google AI Plus, Pro y Ultra y una ampliación gradual hacia usuarios gratuitos. 

La nota de prensa oficial se ha publicado en el blog de Google Australia.


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Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

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