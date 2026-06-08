Estuvo 50 años hundido bajo el hielo de Groenlandia tras un aterrizaje de emergencia pero después de años de reparaciones este avión de la II Guerra Mundial ha vuelto al cielo

Hay aviones que se guardan en hangares y otros que, literalmente, sobreviven dentro de un glaciar. El Lockheed P-38 Lightning conocido como «Glacier Girl» aterrizó de emergencia en Groenlandia el 15 de julio de 1942, quedó abandonado sobre el hielo y terminó enterrado durante décadas.

Su historia volvió a sonar a principios de mayo de 2026, cuando el caza regresó al aire tras dos años de descanso y reparación, pilotado por Steve Hinton Sr. No es solo una pieza de museo. Es una máquina de guerra reconstruida con paciencia casi artesanal, y también una pregunta inevitable. ¿Cómo se saca un avión entero de debajo de un glaciar?

Un aterrizaje en Groenlandia

Glacier Girl formaba parte de una formación de seis cazas P-38 y dos bombarderos B-17 que intentaba cruzar desde Groenlandia hacia Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El mal tiempo cambió el plan. La visibilidad empeoró, los aeródromos cercanos no estaban disponibles y las tripulaciones acabaron tomando una decisión extrema.

Los aviones aterrizaron sobre la capa de hielo de Groenlandia. Todos los tripulantes sobrevivieron y fueron rescatados, pero las aeronaves se quedaron allí, como si alguien hubiera apagado la historia a mitad de escena. El Museo Nacional del Aire y el Espacio de Estados Unidos recuerda que Glacier Girl quedó bajo 268 pies de hielo, unos 82 metros, durante medio siglo.

El hielo no era una sábana

Al principio, algunos buscadores pensaron que los aviones estarían simplemente cubiertos de nieve. Richard Taylor lo resumió con una frase casi ingenua. «Pensábamos que las colas sobresaldrían de la nieve». La realidad era otra muy distinta, porque un glaciar no es una manta blanca quieta, sino una masa de hielo que se compacta y se mueve lentamente.

Con los años, la nieve cayó encima una y otra vez, se endureció y fue sepultando los aviones. Para llegar hasta Glacier Girl, los equipos de rescate tuvieron que usar radar de penetración terrestre y magnetometría, herramientas que ayudan a detectar objetos ocultos bajo el hielo. No era buscar una aguja en un pajar. Era buscar un caza aplastado por el tiempo.

El rescate del P-38

La misión que logró sacar el avión adelante estuvo ligada a la Greenland Expedition Society, impulsada por Patt Epps y Richard Taylor, con financiación de Roy Shoffner y Bob Cardin como responsable del proyecto. Según la P-38 Association, el intento exitoso llegó tras años de expediciones y avances técnicos que permitieron localizar mejor los restos.

La pieza clave fue el «Super Gopher», un dispositivo que derretía el hielo con agua caliente. Abría pozos estrechos hasta el avión, y los trabajadores bajaban por ellos para excavar una cueva alrededor del P-38. Luego llegó la parte más delicada, desmontarlo pieza a pieza y subirlo a la superficie sin convertir la recuperación en un montón de metal inútil.

Diez años de reconstrucción

Una vez fuera del glaciar, Glacier Girl no podía volver a volar sin más. El hielo había protegido algunas partes, pero también había presionado, doblado y dañado la estructura. La restauración empezó con una idea optimista, terminar en dos años, pero acabó ocupando casi una década.

El trabajo se realizó en Middlesboro, Kentucky, y recuperó una parte importante del material original del avión. Lewis Air Legends señala que el equipo utilizó alrededor del 80 por ciento de las piezas originales y que el primer vuelo público tras la restauración tuvo lugar el 26 de octubre de 2002. El avión había vuelto a levantarse del suelo 60 años después de su aterrizaje forzoso.

Por qué era especial

El P-38 Lightning no era un caza cualquiera. El Museo Nacional del Aire y el Espacio describe su versión P-38J como un avión de doble motor, doble cola y tren de aterrizaje triciclo, una silueta muy reconocible incluso para quien no sabe mucho de aviación. Ese diseño le daba alcance, potencia y una presencia rara, como dos aviones unidos por un ala.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el P-38 se usó en misiones de escolta, reconocimiento y ataque. En la práctica, eso significaba que podía acompañar bombarderos, vigilar territorio enemigo o golpear objetivos en tierra. Glacier Girl conserva esa memoria, pero ya no como arma de guerra, sino como una pieza volante de arqueología aeronáutica.

Un símbolo que sigue vivo

Glacier Girl ha pasado por exhibiciones, vuelos históricos y periodos de mantenimiento. También estuvo cedida al Lone Star Flight Museum de Houston, donde se presentó como uno de los grandes supervivientes de la llamada «Lost Squadron». Para muchos aficionados, verla en un hangar ya era especial. Escuchar sus motores en marcha es otra cosa.

Su regreso al vuelo en 2026 no cambia lo ocurrido en 1942, pero sí recuerda por qué algunas máquinas acaban siendo algo más que metal. Este P-38 sobrevivió al hielo, a una recuperación casi imposible y a una restauración larguísima. Y, contra todo pronóstico, sigue volando.

La información oficial principal sobre Glacier Girl se ha publicado en Lewis Air Legends.



