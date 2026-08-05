Sikorsky prueba un dron capaz de despegar sin pista y colaborar en vuelo con aeronaves tripuladas

Sikorsky ha completado las primeras pruebas en tierra y vuelo del Nomad 100, un sistema aéreo no tripulado capaz de despegar y aterrizar en vertical. La filial de Lockheed Martin anunció el avance el 22 de julio de 2026 en Farnborough, Reino Unido, y confirmó que el aparato no necesita una pista convencional.
El dron forma parte del programa EVADE de DARPA, creado para acelerar aeronaves de despegue vertical con más alcance y autonomía que los modelos de tamaño parecido. El hito es real, pero limitado. El Nomad 100 ya vuela, aunque todavía debe demostrar que puede cumplir misiones operativas complejas y trabajar de forma segura junto a aeronaves tripuladas.
Un híbrido de avión y helicóptero
El Nomad 100 utiliza una arquitectura que Sikorsky llama «ala soplada por rotores». Dos propulsores permiten elevarse como un helicóptero, mantenerse quieto en el aire y después pasar al vuelo sobre las alas, más parecido al de un avión. En la práctica, intenta unir dos mundos que normalmente obligan a elegir.
Ese cambio de modo explica por qué el proyecto resulta interesante para operaciones lejos de aeródromos. Sikorsky sostiene que podría salir desde bases avanzadas con poca infraestructura, cubiertas de buques o zonas de aterrizaje sin preparar, tanto en tierra como en el mar y bajo distintas condiciones meteorológicas.
Qué busca EVADE
El programa EVADE es una demostración temprana dentro de ANCILLARY, una iniciativa de DARPA para desarrollar drones que no dependan de pistas ni grandes instalaciones. En 2025, la agencia reunió cinco diseños de AeroVironment, Griffon Aerospace, Karem Aircraft, Method Aeronautics y Sikorsky para acelerar sus pruebas.
DARPA fijó para esas plataformas un peso máximo de unos 150 kilogramos y una referencia mínima de doce horas de vuelo operando a unas 100 millas náuticas, cerca de 185 kilómetros, con unos 27 kilogramos de carga. Son metas del programa, no resultados que Sikorsky haya publicado ya para el Nomad 100. Esa diferencia importa.
Una autonomía ya probada
El cerebro del dron es MATRIX, el sistema de autonomía de Sikorsky que gestiona el control de vuelo y la navegación desde el despegue hasta el aterrizaje. «Autónomo» no significa necesariamente que nadie supervise la misión, sino que la aeronave puede ejecutar buena parte del trayecto con menos intervención directa del operador.
Lockheed Martin afirma que MATRIX acumula más de mil horas de vuelo, más de quinientas pruebas y demostraciones y su integración en más de veinte plataformas. DARPA también lo ensayó durante el programa ALIAS y, en febrero de 2022, un Black Hawk equipado con esta tecnología voló sin nadie a bordo durante media hora.
Volar en equipo
Sikorsky presenta el Nomad 100 como parte de equipos mixtos de aeronaves tripuladas y no tripuladas. «Nomad servirá como parte de un equipo tripulado y no tripulado», afirmó Rich Benton, vicepresidente y director general de Sikorsky. DARPA contempla logística, comunicaciones, reconocimiento y adquisición de objetivos entre los usos de EVADE.
Pero el comunicado no aclara qué maniobras de cooperación se han probado, qué aeronaves tripuladas participarían ni cuánta intervención humana requirió esta primera fase. Por eso conviene no confundir una capacidad prevista con una capacidad ya validada. Las próximas pruebas tendrán que enseñar cómo se coordina el Nomad 100 cuando el entorno cambia o aparecen fallos.
Sin pista y con varias misiones
La independencia de las pistas podría facilitar el transporte de suministros entre puntos dispersos, el reconocimiento desde buques o el apoyo a unidades desplegadas. Para una fuerza que opera lejos de aeródromos, poder aterrizar en un espacio pequeño puede ahorrar tiempo y reducir la infraestructura necesaria. No es magia, pero sí una ventaja logística clara si el sistema cumple lo prometido.
Phillip Smith, director del programa en DARPA, compara estos aparatos con «camiones voladores» capaces de cambiar de carga según la misión. Además, las cinco plataformas comparten MATRIX y un sistema gubernamental para gestionar sensores y cargas útiles, pensado para enviar información a herramientas que ya usan las tropas y reducir la dependencia de estaciones de control dedicadas.
Lo que falta por demostrar
Sikorsky llevará ahora el Nomad 100 a una instalación gubernamental de Estados Unidos para una campaña intensiva de vuelo con distintos perfiles de misión. El anuncio no publica la velocidad, el alcance, la carga útil concreta ni la duración conseguida por este prototipo durante sus pruebas iniciales.
La compañía lo presenta como su entrada en el mercado de drones de altas prestaciones, con propulsión eléctrica, inteligencia artificial y fabricación avanzada. Aun así, todavía está en fase de demostración. El siguiente paso será comprobar si esa combinación de despegue vertical, crucero de ala fija y autonomía funciona de manera repetible fuera de una prueba controlada.
La nota de prensa oficial se ha publicado en Lockheed Martin.