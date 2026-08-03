WhatsApp estrena el modo ‘Toy Story’ y esta es la forma de activarlo

El llamado «modo Toy Story» de WhatsApp no es una función nueva ni un botón oculto. Es una combinación de herramientas ya disponibles, como el tono de llamada, el fondo de los chats, Meta AI y los grupos. El resultado se puede recrear sin instalar aplicaciones externas.

La idea vuelve a circular tras el estreno de Toy Story 5 en los cines españoles en junio de 2026. Pero conviene dejarlo claro desde el principio. En la documentación oficial de WhatsApp no aparece un modo dedicado a Woody, Buzz Lightyear o Jessie.

Qué es realmente este modo

En la práctica, el «modo Toy Story» funciona como una capa de personalización. El usuario cambia sonidos y elementos visuales, y puede crear un chat temático para reunir imágenes, mensajes y stickers relacionados con la saga. No añade herramientas nuevas.

La ventaja es que todo se hace con funciones nativas. WhatsApp recomienda evitar las aplicaciones no oficiales porque no puede comprobar sus prácticas de seguridad o privacidad, así que esta alternativa no exige entregar la cuenta a un servicio desconocido.

Cómo cambiar el sonido

En Android, la ruta aparece en la guía oficial de notificaciones de WhatsApp. Hay que abrir la aplicación, tocar el menú de tres puntos, entrar en Ajustes y después en Notificaciones. Dentro de Llamadas se selecciona Tono de llamada y se elige un audio disponible en el dispositivo.

En iPhone hay una diferencia importante. Los sonidos de los mensajes se modifican desde WhatsApp, en Configuración, Notificaciones y Sonido, mientras que el tono asociado a una persona puede depender de la ficha de ese contacto en iOS. WhatsApp indica además que las llamadas de grupo usan un tono predeterminado que no se puede personalizar.

Un fondo inspirado en la película

Para modificar una conversación concreta, se abre el chat y se entra en su información o en el menú de opciones. Después se elige Tema del chat y Fondo de pantalla, aunque el nombre puede variar según el sistema y la versión. La ayuda oficial sobre temas también explica cómo fijar un diseño para todos los chats.

El fondo puede ser una imagen guardada en la galería. La página oficial de Toy Story 5 en Disney España permite consultar el material promocional y los datos de la película. Para evitar problemas al compartirlo, lo más prudente es utilizar una imagen propia, autorizada o creada expresamente para el fondo.

Qué puede hacer Meta AI

Meta AI puede ayudar a crear una imagen personalizada o responder preguntas sobre la saga, pero no activa ningún modo ni modifica los ajustes del teléfono. Cuando la función está disponible, se abre desde su icono en WhatsApp o mediante un chat con el asistente. En algunos grupos también se puede escribir «@MetaAI» seguido de la petición.

Una orden sencilla podría ser «Crea un fondo vertical de una habitación llena de juguetes, con animación tridimensional, cielo azul y nubes, sin texto». Meta ha incorporado generación de imágenes y temas creados con inteligencia artificial, aunque el despliegue es gradual y puede variar según el país, la cuenta y la versión de la aplicación.

Las conversaciones personales siguen protegidas con cifrado de extremo a extremo. Meta AI no entra por su cuenta en los chats y solo puede leer los mensajes que las personas deciden enviarle o mencionar expresamente. Aun así, una descripción visual suele bastar y no hace falta compartir datos privados.

Un grupo para compartir la temática

El cuarto ajuste consiste en crear un grupo con amigos o familiares. Desde la pestaña Chats se toca Nuevo chat, después Nuevo grupo, se seleccionan los participantes y se añade un nombre reconocible. La guía oficial para crear grupos confirma esa secuencia básica.

Ese espacio puede servir para compartir fondos, stickers creados por los participantes, curiosidades o planes para ver la película. No hace falta descargar un paquete especial. Conviene utilizar únicamente archivos de origen conocido y desconfiar de páginas que prometan activar funciones secretas de WhatsApp.

Cómo volver al aspecto normal

Todo el proceso es reversible. Basta con restaurar el tema predeterminado, recuperar el tono anterior y abandonar, archivar o eliminar el grupo creado para la ocasión. Meta AI tampoco deja activado ningún ajuste permanente porque no controla esa parte de WhatsApp.

Los menús pueden cambiar de posición con futuras actualizaciones, así que resulta sensato consultar la ayuda oficial si una opción no aparece donde se esperaba. Lo esencial permanece igual. El «modo Toy Story» es una personalización manual, no una función lanzada por la plataforma.

La información oficial se ha publicado en el Centro de ayuda de WhatsApp y en la web de Disney España.



