El creador del núcleo de Linux confirma la sospecha que muchos llevaban tiempo pensando y avisa: «Ya no soy programador»

¿Cómo se dirige un proyecto al que llegan miles de cambios desde todo el mundo? Linus Torvalds, creador del núcleo Linux, ha explicado que su rutina se apoya casi por completo en dos herramientas muy conocidas, Git y el correo electrónico.

La frase que más llamó la atención llegó durante una conversación con Dirk Hohndel en el Open Source Summit India, celebrado en Mumbai el 16 de junio de 2026. «Ya casi no leo código. No soy programador, soy responsable de desarrollo», afirmó Torvalds, sin que eso signifique que se haya apartado de Linux.

Del código a la coordinación

El núcleo Linux es la parte central del sistema operativo. Actúa como intermediario entre los programas y el hardware, gestionando elementos básicos como la memoria, el procesador y los dispositivos conectados.

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El proyecto ya no se parece al que Torvalds inició en 1991. La documentación oficial del núcleo calcula que en torno a 2.000 desarrolladores participan durante un año y que una versión típica puede reunir unos 13.000 cambios, una escala imposible de revisar línea por línea desde una sola mesa.

Por eso, el desarrollo de Linux se organiza mediante una cadena de confianza. Los responsables de áreas como redes, memoria o controladores revisan primero las propuestas y después envían grupos de cambios hacia el repositorio principal, el archivo donde se reúne el código aprobado.

Qué hace ahora Torvalds

Su trabajo actual consiste en entender el panorama completo. Cuando recibe una solicitud para incorporar cambios, presta especial atención a la explicación, al problema que intenta resolver y a las posibles consecuencias para otras partes del núcleo.

Torvalds todavía puede escribir pequeños parches, que son paquetes con modificaciones de código. Pero los presenta como sugerencias sin probar y espera que el mantenedor, la persona responsable de esa parte, los revise, los corrija si hace falta y se los devuelva por la vía habitual.

También entra en el código cuando aparece un conflicto entre cambios o falla la compilación, el proceso que prepara el software para ejecutarse. Es algo parecido a revisar un plano general y bajar al taller solo cuando dos piezas no encajan.

Git guarda la historia

Git es un sistema de control de versiones, una herramienta que conserva la evolución de un proyecto. Torvalds lo creó en 2005 después de que Linux necesitara una forma rápida y distribuida de coordinar numerosas líneas de trabajo desarrolladas en paralelo.

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Según la historia oficial de Git, la herramienta nació pensando en la velocidad, los grandes proyectos y la colaboración distribuida. No depende de que todos trabajen sobre una única copia conectada permanentemente a un servidor.

Git conserva instantáneas del proyecto y asocia cada cambio con su autor, un mensaje explicativo y los pasos anteriores. En la práctica, ofrece a Torvalds el mapa técnico necesario para detectar choques entre trabajos y combinar modificaciones sin perder su historia.

El correo explica el porqué

El correo electrónico aporta la parte que Git no siempre puede contar. La documentación del núcleo lo define como la principal vía de comunicación y señala que las listas de correo siguen siendo el lugar donde se envían, revisan y discuten los parches.

Ahí los programadores explican por qué necesitan un cambio, qué pruebas han realizado y qué dudas siguen abiertas. Las respuestas quedan registradas, de modo que un desacuerdo puede seguirse desde el primer mensaje y no depende de una conversación privada que termina perdiéndose.

¿Suena anticuado? Puede parecerlo frente a las plataformas modernas, pero para una comunidad repartida entre países y husos horarios ofrece algo valioso, un historial público que los desarrolladores pueden consultar más tarde.

La última palabra no basta

Torvalds conserva la autoridad final sobre el código que entra en la rama principal de Linux. Pero la propia documentación del proyecto reconoce que ningún desarrollador podría inspeccionar y seleccionar por sí solo todas las propuestas que llegan.

Su función se apoya en mantenedores que conocen áreas concretas y actúan como filtros técnicos. Cuando una petición alcanza el nivel superior, por lo general ya ha pasado por revisiones, pruebas y conversaciones que reducen el riesgo de incorporar un fallo.

La declaración de Torvalds no anuncia una retirada. Más bien muestra cómo cambia el trabajo cuando un proyecto crece tanto que la decisión más importante ya no es qué línea escribir, sino en quién confiar y qué cambio encaja con el conjunto.

La conversación oficial se ha publicado en el canal de The Linux Foundation.



