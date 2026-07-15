WhatsApp ha mandado un mensaje a los usuarios de España avisando de un cambio inminente que afecta seriamente a la privacidad

Compartir el número de móvil para entrar en un grupo, hablar con un cliente o responder a alguien que acabas de conocer puede parecer un gesto pequeño. Pero ese dato también permite hacer llamadas y puede facilitar la búsqueda de otros perfiles. WhatsApp quiere reducir esa exposición con un identificador personal que podrá compartirse en su lugar.

La aplicación anunció el 29 de junio de 2026 la apertura gradual de las reservas para una comunidad de más de 3.000 millones de personas. La función completa llegará por países durante los próximos meses, así que no aparecerá a la vez en todos los teléfonos.

Qué cambia en WhatsApp

Un nombre de usuario es un alias único precedido por una arroba, parecido al que se utiliza en otras plataformas. Servirá para iniciar una conversación con una persona nueva sin mostrarle el número de móvil.

¿Se podrá buscar a cualquiera como en una red social? No. WhatsApp asegura que no habrá un directorio público ni sugerencias de cuentas, por lo que será necesario conocer el nombre exacto antes de contactar por primera vez.

El cambio tampoco borra el número de las agendas ni lo oculta a quien ya lo tiene guardado. Su utilidad está sobre todo en los contactos nuevos y en grupos grandes, donde quienes no tengan ese teléfono almacenado podrán ver el alias.

Más privacidad, no anonimato

Si alguien comparte su nombre de usuario en un evento, un anuncio o un grupo vecinal, podrá mantener el número fuera de la primera conversación. Después decidirá si quiere facilitarlo. Ese es el corazón de la novedad.

Alice Newton-Rex, vicepresidenta de producto de WhatsApp, explicó la intención con pocas palabras. “Lo hemos diseñado como una función central de privacidad”, dijo durante la presentación. La mejora, aun así, no convierte la cuenta en anónima.

El teléfono sigue siendo necesario para registrar la cuenta. El alias funciona como una capa de privacidad, no como un sustituto técnico. En la práctica, cambia lo que ve un desconocido, no el dato que sostiene el servicio.

Cómo reservar el nombre

La reserva se gestiona desde la versión más reciente de la aplicación. Hay que entrar en Ajustes, abrir Cuenta y pulsar Nombre de usuario. Si la opción no aparece, el despliegue aún no ha llegado a esa cuenta.

Cada identificador debe ser único y tener entre tres y 35 caracteres. Puede incluir letras minúsculas, números, puntos y guiones bajos. Si ya está ocupado, tocará probar una variante, como ocurre con una dirección de correo.

El nombre es opcional y podrá cambiarse o eliminarse. Creadores, pequeñas empresas y organizaciones también podrán reclamar en WhatsApp el identificador que ya utilizan en Facebook o Instagram mediante la opción habilitada por Meta.

La clave de cuatro cifras

Saber el alias exacto no tendrá por qué bastar para escribir a alguien. WhatsApp añadirá una clave opcional de cuatro cifras que la otra persona deberá introducir antes de iniciar el primer contacto mediante el nombre de usuario.

La aplicación genera esa clave y no permite escoger manualmente una combinación concreta. El propietario podrá compartirla solo con quien considere oportuno y generar otra cuando necesite cerrar esa puerta.

Es una especie de segundo pestillo para el buzón. Puede resultar útil para profesionales que publiquen su alias en una web o para personas que participen en grupos abiertos, ya que frena los mensajes de quien solo haya adivinado el nombre.

Empresas, límites y estafas

Un alias corto es más fácil de recordar que un número largo, algo útil para comercios, autónomos y entidades. Meta también ha reservado ciertos nombres relacionados con figuras públicas, celebridades y organismos para dificultar la suplantación.

Eso no elimina las estafas. Un identificador parecido puede seguir confundiendo a quien va con prisa, y WhatsApp ya permite denunciar nombres utilizados para hacer spam o engañar. Conviene comprobar la identidad por un canal conocido antes de facilitar datos o realizar pagos.

Vincular el mismo nombre de Facebook, Instagram y WhatsApp facilita que clientes o seguidores reconozcan una cuenta. Pero también hace más visible la relación entre perfiles. Al final, la función ofrece más control sobre el número, no invisibilidad ni protección total.

La nota oficial se ha publicado en el blog de WhatsApp.



