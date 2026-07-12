La predicción de Bill Gates sobre la IA: «Podrás jubilarte antes, trabajar semanas laborales más cortas, y eso exigirá casi un replanteamiento filosófico sobre cómo debería emplearse el tiempo»

Bill Gates ha vuelto a meter el dedo en una pregunta enorme, pero muy sencilla de entender. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial empieza a hacer buena parte del trabajo que hoy sostiene la economía? El cofundador de Microsoft y presidente de la Gates Foundation cree que el cambio puede ser tan profundo que el marco económico actual se quede corto para explicarlo.

En una conversación con el empresario indio Nikhil Kamath, en el pódcast People by WTF, Gates resumió su idea con una frase fuerte. “Dentro de 20 años, la IA habrá cambiado las cosas lo suficiente como para que este marco de trabajo puramente capitalista probablemente ya no sirva”, afirmó. No habla solo de programas que escriben textos, sino de una mezcla de IA generativa, robots y nuevas formas de producir.

Una idea incómoda

La tesis de Gates parte de algo que todos vemos en la vida diaria. Cuando falta gente para hacer un trabajo, ese trabajo se encarece, se retrasa o directamente no se hace. Pasa en hospitales, colegios, fábricas y servicios básicos.

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Para Gates, la inteligencia artificial puede romper esa lógica en algunos sectores. Si una máquina ayuda a diagnosticar, enseña matemáticas o programa una pieza industrial, la economía ya no depende tanto de encontrar a una persona concreta en el momento justo. Suena casi a ciencia ficción, pero esa es precisamente la discusión.

Qué es la IA generativa

La IA generativa es una rama de la inteligencia artificial que crea contenido nuevo a partir de datos. Puede escribir, resumir, traducir, generar imágenes, ayudar con código o responder preguntas como si fuera un asistente muy rápido.

La Organización Internacional del Trabajo calcula que una de cada cuatro personas ocupadas está en empleos con algún grado de exposición a la IA generativa. El dato no significa que una de cada cuatro vaya a perder su trabajo mañana, sino que muchas tareas podrían cambiar, sobre todo en puestos administrativos y muy digitalizados.

El fin de la escasez

Gates puso ejemplos muy concretos. “Siempre hemos tenido escasez de médicos, de profesores, de personas para trabajar en fábricas. Esas carencias dejarán de existir”, dijo durante la entrevista. En la práctica, está imaginando un mundo donde el conocimiento deje de ser un cuello de botella.

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El Fondo Monetario Internacional va en una línea parecida, aunque con más cautela. Su directora gerente, Kristalina Georgieva, señaló en enero de 2024 que la IA afectará a casi el 40 por ciento de los empleos del mundo, sustituyendo algunos y complementando otros. Es una cifra enorme, pero no apunta a un único desenlace.

Robots con buenas manos

Hay trabajos que no se resuelven solo con software. Limpiar una habitación de hotel, montar una estructura o mover cajas en una fábrica exige visión, fuerza, equilibrio y manos precisas. Ahí entran los robots.

Gates lo explicó con una imagen fácil de pillar. “Hay que tener unas manos extraordinarias para hacer esas cosas. Lo conseguiremos”, afirmó. Por ahora, esa frontera sigue siendo difícil, porque el mundo real está lleno de esquinas raras, suelos mojados y objetos que no siempre están donde deberían.

Menos horas y jubilación

La parte más llamativa de su predicción llega cuando habla del tiempo libre. Gates cree que la IA podría permitir jubilarse antes y trabajar semanas más cortas. “Habremos creado, en cierto modo, inteligencia gratuita”, dijo, comparando este salto con el abaratamiento de la computación.

Pero el contraste con España es fuerte. En 2026, la Seguridad Social fija la jubilación ordinaria en 65 años para quienes hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses, y en 66 años y 10 meses para quienes no lleguen a esa cifra. A partir de 2027, la edad sube a 67 años para quienes no acrediten 38 años y 6 meses cotizados.

El gran matiz

La visión de Gates es optimista, pero no automática. Que una tecnología pueda producir más no garantiza que todo el mundo trabaje menos ni viva mejor. Entre medias aparecen preguntas incómodas sobre salarios, impuestos, formación, pensiones y quién se queda con los beneficios.

El Foro Económico Mundial estima que la disrupción laboral afectará al 22 por ciento de los empleos para 2030, con 170 millones de nuevos puestos y 92 millones desplazados. También advierte de que casi seis de cada diez trabajadores necesitarán reciclarse o mejorar habilidades. Mucho cambio para digerirlo de golpe.

Al final del día, la pregunta no es solo si las máquinas podrán trabajar. La cuestión de fondo es qué haremos las personas si producir deja de ocupar tantas horas de la vida.

La conversación oficial se ha publicado en People by WTF.



