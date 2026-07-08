Imágenes de satélites revelan que Rusia está reforzando su base de bombarderos ubicada a 700 km detrás de la línea del frente con nuevas estructuras de protección

Rusia parece estar cambiando la forma de proteger algunos de sus aviones más valiosos. Nuevas imágenes satelitales muestran obras de gran tamaño en la base aérea de Engels, en la región rusa de Saratov, una instalación situada lejos de la línea de combate pero cada vez menos fuera del alcance de Ucrania.

El punto clave es sencillo. Según el análisis de Thomas Newdick en The War Zone, la base estaría incorporando refugios pensados para bombarderos estratégicos Tu-95MS y Tu-160, dos aviones usados por Rusia para lanzar ataques a larga distancia contra Ucrania. La imagen revisada por el medio fue tomada el 20 de junio de 2026 por Planet Labs.

Refugios para bombarderos

Un bombardero estratégico es un avión grande diseñado para volar muy lejos y lanzar misiles o bombas contra objetivos situados a cientos o miles de kilómetros. No es un caza rápido de primera línea. Es más bien una pieza pesada del tablero, cara, difícil de mover y complicada de reemplazar.

Las estructuras que se ven en Engels no parecen pequeños cobertizos. The War Zone señala que son más grandes que los refugios usados antes para aviones tácticos y que encajan mejor con el tamaño de los Tu-95MS y Tu-160. En la práctica, eso significa que Rusia estaría intentando meter bajo techo aviones que durante años han pasado mucho tiempo al aire libre.

El dato que más llama la atención es el número. Con las imágenes disponibles, el análisis habla de al menos 17 estructuras en construcción dentro de la base. No todas tienen por qué estar terminadas ni listas para su uso, pero el movimiento ya indica una prioridad clara.

Engels ya no queda lejos

¿Para qué construir estas defensas a unos 700 kilómetros del frente? La respuesta tiene que ver con cómo ha cambiado la guerra. La distancia, que antes era casi una garantía de seguridad, ahora se parece más a una manta corta.

Engels es una de las bases importantes de la aviación de largo alcance rusa. Reuters informó de un ataque ucraniano con drones contra la zona el 20 de marzo de 2025, con una gran explosión, incendios y diez heridos, según autoridades locales. La agencia recordó entonces que la base alberga bombarderos pesados Tu-160 con capacidad nuclear.

También hubo ataques anteriores contra instalaciones vinculadas a Engels, incluidos depósitos de combustible y zonas de almacenamiento. No todos los detalles pueden comprobarse de forma independiente, pero el patrón sí es claro. Ucrania ha demostrado varias veces que puede golpear puntos militares dentro de Rusia, incluso cuando no están pegados a la frontera.

El miedo a los drones

Los drones han cambiado el cálculo. Un aparato relativamente pequeño, barato comparado con un bombardero, puede obligar a gastar millones en defensas, refugios y sistemas de vigilancia. Es como poner una cerradura mucho más cara porque alguien ha aprendido a entrar por una ventana.

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La presión aumentó todavía más tras la operación ucraniana conocida como «Spider’s Web», ejecutada el 1 de junio de 2025. Reuters informó de que el Servicio de Seguridad de Ucrania dijo haber usado 117 drones y haber alcanzado 41 aviones rusos en varias bases, aunque la agencia no pudo verificar todas esas cifras de manera independiente.

Un análisis del Center for Strategic and International Studies, firmado por Kateryna Bondar, presentó esa operación como un ejemplo de guerra asimétrica. Dicho de forma sencilla, es cuando un país usa métodos más baratos, flexibles o inesperados para golpear capacidades muy caras del rival.

Protección limitada

Conviene no sacar conclusiones demasiado rápidas. Un refugio no convierte un bombardero en invulnerable. Puede ocultarlo de la vista, dificultar el trabajo de los satélites y reducir daños por metralla o drones pequeños, pero no necesariamente resistiría un impacto directo de un misil potente.

Defense Express, con un análisis de Ivan Kyrychevskiy, apuntó que no se puede valorar con seguridad el grado real de preparación de esas estructuras. También recordó que un modelo mostrado en 2025 para el Tu-160 se parecía a una gran estructura tipo hangar con sistema automático contra incendios, aunque no hay pruebas claras de que Engels siga exactamente ese diseño.

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Aun así, incluso una protección parcial puede importar. Si el refugio impide ver cuántos aviones hay, cuándo se mueven o si están siendo cargados, el atacante pierde información. Y en una guerra de drones, ver menos también cuenta.

Un cambio más amplio

Rusia ya había usado medidas más rudimentarias para proteger aviones, como neumáticos sobre fuselajes o siluetas pintadas en pistas para confundir sensores. Son soluciones llamativas, casi de garaje, pero muestran el mismo problema de fondo. Los aparatos aparcados son vulnerables.

El Ministerio de Defensa británico, según recogió Business Insider, ya había publicado imágenes de refugios reforzados en otras bases rusas en 2025, después de varios ataques ucranianos con drones. Aquellas estructuras estaban pensadas sobre todo para aviones más pequeños, no para bombarderos estratégicos.

Por eso Engels importa. Si Rusia extiende ahora esa lógica a sus bombarderos de largo alcance, estaría aceptando que sus bases profundas ya no son santuarios. Al final del día, la guerra ha llevado el frente hasta sitios que antes parecían demasiado lejos.

El análisis principal se ha publicado en The War Zone.



