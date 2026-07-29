En un movimiento estratégico, China acaba de presentar el Type 100, su tanque de guerra futurista con torreta no tripulada y sistema de radar avanzados que va a cambiar las reglas del juego

Por Adrian Villellas
Publicado el: 29 de julio de 2026 a las 18:42
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Tanque Type 100 de China durante un desfile militar en Pekín con torreta no tripulada y sistema de radar avanzado.

China mostró por primera vez el Type 100 durante el desfile militar celebrado en Pekín el 3 de septiembre de 2025. Su aspecto futurista llama la atención, pero el cambio importante está dentro. El vehículo combina una torreta sin soldados, sensores repartidos por el casco y defensas que intentan detener una amenaza antes del impacto.

La presentación situó al nuevo tanque en el centro de la modernización del Ejército Popular de Liberación. El Ministerio de Defensa Nacional de China afirmó el 10 de junio de 2026 que el Type 100 ya había sido incorporado al Ejército, lo que indica que el programa ha pasado de la exhibición pública a la incorporación militar. Aun así, Pekín mantiene bajo secreto buena parte de sus prestaciones.

El salto del Type 100

El Type 100 apareció junto a un vehículo de apoyo del mismo nombre y al Type 99B en una formación de asalto terrestre, como recoge la información oficial del desfile. China describió estos blindados como equipos de nueva generación y presentó al tanque como su primer modelo de cuarta generación.

¿Qué significa eso en la práctica? Un tanque principal de batalla es un blindado que combina cañón, protección y movilidad para abrir paso y combatir a otros vehículos. La etiqueta de cuarta generación usada por China se apoya sobre todo en la automatización, la conexión digital y la protección activa.

Una torreta vacía

La diferencia más visible está arriba. El comandante y el artillero ya no tendrían que permanecer dentro de la torreta, la estructura giratoria que sostiene el cañón. La tripulación se concentra en el casco, una zona más baja que puede recibir más blindaje.

La descripción pública señala que el arma principal parece ser un cañón de 105 milímetros, acompañado por una ametralladora coaxial y una estación de armas controlada a distancia. La palabra «parece» importa, porque China no ha difundido una ficha técnica completa que confirme el calibre, la munición o el sistema de carga.

Un escudo que responde

El Type 100 incorpora protección activa. Dicho de forma sencilla, intenta derribar un cohete o misil cuando ya vuela hacia el tanque, en lugar de confiar únicamente en una gruesa capa de metal. Es como añadir un portero al blindaje.

Un radar de cuatro caras vigila alrededor del vehículo y sigue los objetos que se aproximan. Si detecta una amenaza, puede guiar un pequeño interceptor para destruirla a corta distancia, mientras cámaras y sensores completan la vigilancia. El sistema mejora las opciones de supervivencia, pero no convierte al tanque en invulnerable.

Ver sin asomarse

Las cámaras exteriores y la realidad aumentada buscan ofrecer a la tripulación una vista continua del entorno. Esta tecnología coloca datos digitales sobre la imagen real, de forma parecida a unas indicaciones de navegación sobre la carretera. En combate, podría señalar rutas, blancos o avisos de peligro.

El observador del sector de defensa Yu Shuo afirmó que los drones y vehículos no tripulados asociados actuarían como un «multiplicador de fuerza». En otras palabras, ayudarían al Type 100 a mirar más lejos, compartir objetivos y evitar algunos encuentros directos. La idea es convertirlo en un nodo de una red, no en una máquina que pelea sola.

Motor híbrido y más datos

Un análisis publicado en marzo de 2026 por Christine Phillips y Rick Garcia para el entorno operativo del Ejército de Estados Unidos describe al Type 100 como un vehículo con propulsión híbrida diésel-eléctrica. Además de mover el tanque, esa arquitectura puede alimentar radares, ordenadores, comunicaciones y defensas activas.

El sistema también podría permitir desplazamientos cortos con menos ruido y una huella de calor más baja. En la práctica, eso facilitaría una aproximación más discreta y daría energía a equipos que consumen mucho. La evaluación es externa y no equivale a una confirmación oficial de todas esas funciones.

Lo que todavía falta saber

Las fuentes públicas consultadas no detallan el peso definitivo, el grosor del blindaje, la autonomía, el número de unidades fabricadas ni los resultados de pruebas de combate. Tampoco permiten comprobar cómo respondería el Type 100 frente a interferencias electrónicas, cámaras dañadas o ataques continuados de drones. Ahí está la letra pequeña.

Por eso, afirmar que puede «dominar» cualquier campo de batalla va más allá de lo demostrado. Su diseño sí refleja una tendencia clara, con menos exposición humana, más automatización y defensas que reaccionan antes del impacto. El verdadero examen llegará con el uso prolongado, el mantenimiento y las pruebas en condiciones difíciles.

El Type 100 importa porque muestra un cambio de doctrina. China quiere que sus blindados detecten, compartan información y coordinen sistemas no tripulados, en vez de depender solo del cañón y del grosor del acero. Sobre el papel es un salto notable, pero en el terreno todavía queda por medir.

La información oficial sobre la incorporación del Type 100 se ha publicado en el Ministerio de Defensa Nacional de China.


Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

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