La próxima guerra no la ganará quien tenga más tanques, sino quien controle mejor el software: la apuesta de 40.000 millones de dólares de la OTAN por los drones lo confirma

Europa está acelerando una nueva fase de su rearme. Tras años centrada en munición, defensa aérea y vehículos militares, ahora dirige miles de millones hacia drones, sistemas autónomos y herramientas capaces de detectarlos antes de que alcancen su objetivo.

La guerra en Ucrania ha dejado una idea difícil de ignorar. Un aparato relativamente barato puede observar el frente, ayudar a localizar objetivos o atacar un blindado, pero su eficacia depende cada vez más del software que lo guía y de las defensas que intentan bloquearlo.

La OTAN pone 40.000 millones

El 7 de julio de 2026, la OTAN lanzó Drone Edge durante su foro de industria de defensa en Ankara. Los aliados anunciaron más de 40.000 millones de dólares para capacidades antidrones durante cinco años y prometieron formar cinco veces más operadores antes de terminar 2027.

Un sistema antidrones reúne sensores, radares, equipos que bloquean señales y armas destinadas a detectar, identificar y neutralizar aparatos no tripulados. La alianza también creará un mercado común con equipos ya probados y compatibles, una especie de catálogo militar para comprar más deprisa sin repetir las mismas certificaciones país por país.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que «los drones han alterado fundamentalmente el carácter de la guerra moderna». No basta con comprar aparatos. También hay que entrenar personal, conectarlos a redes seguras y mantenerlos útiles cuando el enemigo cambia de táctica.

Reino Unido cambia de escala

Reino Unido destinará más de 5.000 millones de libras durante cuatro años a drones y sistemas autónomos, la mayor inversión británica realizada hasta ahora en esta tecnología. El plan contempla aparatos de ataque y vigilancia, vehículos terrestres sin tripulación, buques autónomos y aeronaves que trabajen junto a plataformas convencionales.

El Ministerio de Defensa británico también financiará un centro de pruebas en Swindon y una unidad dedicada a acelerar el desarrollo y el despliegue. En la práctica, eso significa intentar pasar del prototipo al campo de operaciones en meses, no en las décadas habituales de algunos grandes programas militares.

Un sistema autónomo puede ejecutar parte de una misión sin recibir órdenes continuas. El hardware puede durar años, pero el software necesita ajustes frecuentes porque las interferencias, las frecuencias de radio y las tácticas cambian con rapidez. Lo que funciona hoy puede quedar bloqueado mañana.

Alemania financia 50.000 drones

Alemania está detrás de la financiación de 50.000 drones de ataque Shrike FPV para Ucrania, según confirmó la empresa fabricante SkyFall. El contrato ronda los 90 millones de euros, parte de los aparatos ya ha sido entregada y el resto está previsto antes de terminar 2026.

FPV significa visión en primera persona. El operador pilota mirando la imagen de una cámara instalada en el dron, casi como si estuviera dentro, aunque en el frente esa conexión puede perderse por la guerra electrónica.

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La guerra electrónica consiste en usar señales para interferir comunicaciones, navegación y sensores. Los Shrike incorporan tecnología de Auterion que permite seguir objetivos móviles durante la fase final incluso cuando la señal de radio o el GPS se degradan. Auterion identifica al financiador únicamente como un país europeo de la OTAN.

Helsing atrae el dinero

El símbolo empresarial de este giro es Helsing, con sede en Múnich. La compañía anunció el 13 de julio de 2026 una ronda de 1.800 millones de dólares que elevó su valoración a 18.000 millones, una cifra propia de los grandes grupos tecnológicos.

Helsing empezó centrada en inteligencia artificial para interpretar datos militares y ahora desarrolla drones de ataque, software para coordinar sistemas, vigilancia submarina y proyectos de aeronaves autónomas. Sus productos muestran una tendencia clara, el aparato y el programa informático se diseñan como una sola pieza.

La valoración refleja expectativas enormes, no ingresos garantizados. Por eso también existe el riesgo de que el entusiasmo inversor avance más rápido que los contratos, las pruebas independientes y la capacidad real de fabricar miles de unidades de forma constante.

La carrera acaba de empezar

Los drones no sustituirán por completo a cazas, misiles, artillería o blindados. Su ventaja está en desplegar muchos sensores y armas por un coste menor, aceptar pérdidas y actualizar funciones sin rediseñar todo el vehículo.

El reto europeo será producirlos a escala, asegurar componentes y protegerlos frente a interferencias. Al mismo tiempo, tendrá que construir defensas cuyo precio no sea muy superior al del dron que intentan detener. Ahí está la verdadera carrera.

Los anuncios de la OTAN, Reino Unido, Alemania y Helsing apuntan en la misma dirección. La próxima ventaja militar no dependerá solo de quién fabrique más drones, sino de quién escriba mejor el software, aprenda más rápido del frente y consiga bloquear al adversario sin vaciar sus reservas.

La información principal se ha publicado en comunicados oficiales de la OTAN, el Ministerio de Defensa británico, Auterion, SkyFall y Helsing.

El comunicado oficial sobre Drone Edge se ha publicado en la OTAN.



