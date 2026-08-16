Rusia sigue siendo la fuerza aérea más grande de Europa con 4.300 aviones y más de 900 cazas de última generación, pero en el segundo puesto aparece una sorpresa y no es España

Por Techy44
Publicado el: 16 de agosto de 2026 a las 09:44
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Recreación de cazas F-16 de la Fuerza Aérea de Turquía volando en formación

La revista estadounidense The National Interest publicó el 2 de agosto de 2026 una clasificación de las fuerzas aéreas más potentes de Europa. El análisis, firmado por Harrison Kass, coloca a Rusia en primer lugar y a Turquía en segundo, por delante del Reino Unido, Francia e Italia.

La lista intenta mirar más allá del número de aviones y valora también la preparación para el combate, la tecnología y la capacidad de la industria nacional. Pero no es una clasificación oficial de la OTAN ni de una institución europea, sino un análisis editorial cuyos datos necesitan contexto.

La cifra de 1.000 aeronaves

Hay un error importante en la información difundida inicialmente. El texto habla de casi 1.000 bases aéreas, pero el artículo original se refiere a unos 1.000 aviones o aeronaves, no a bases militares.

Aun así, ese total tampoco representa necesariamente los aparatos gestionados solo por la Fuerza Aérea Turca. La base comparativa Global Firepower atribuye a Turquía 1.101 aeronaves en 2026, pero suma aviones y helicópteros de todas las ramas militares y no incluye los drones.

Esa misma fuente contabiliza 509 helicópteros y 201 cazas. En la práctica, esto significa que el gran número de 1.101 plataformas no puede compararse directamente con un inventario limitado a aviones de combate, ni sirve por sí solo para medir la capacidad de imponerse en una guerra aérea.

El F-16 sostiene la flota turca

El F-16 Fighting Falcon continúa siendo la columna vertebral de la aviación de combate turca. FlightGlobal contabilizaba 238 unidades de las variantes F-16C y F-16D a finales de 2024, mientras Ankara mantenía la compra de 40 F-16 Block 70 nuevos y apostaba por modernizar en Turquía buena parte de los aparatos existentes.

Los veteranos F-4 Phantom II todavía aparecen en actividades de la OTAN, como el ejercicio Poggio Dart celebrado en 2025. Los F-5, en cambio, se utilizan principalmente en exhibiciones acrobáticas y Turkish Aerospace prevé sustituirlos por el entrenador avanzado Hürjet, por lo que no deben considerarse una fuerza de primera línea equivalente a los F-16.

La capacidad real depende también de radares, reabastecimiento en vuelo, mantenimiento, municiones y personal entrenado. En julio de 2026, la OTAN anunció el despliegue de cinco F-16 turcos y unos 80 militares en Estonia para una misión de Policía Aérea, una muestra de experiencia operativa e integración con los aliados.

KAAN y los drones miran al futuro

El KAAN es la gran apuesta de Turkish Aerospace para desarrollar un caza de quinta generación con menor detección por radar y sistemas avanzados. Sin embargo, todavía no es un avión operativo, ya que realizó sus dos primeros vuelos de prueba en 2024 y nuevos prototipos continuaban con ensayos en tierra durante agosto de 2026.

Turquía también firmó en octubre de 2025 la compra de 20 Eurofighter Typhoon británicos mediante un acuerdo valorado en hasta 8.000 millones de libras. El Reino Unido añadió en marzo de 2026 un contrato para formar a pilotos y personal de tierra, pero esos aparatos representan una mejora futura y no una capacidad plenamente incorporada a la flota actual.

El Bayraktar TB2 explica otra parte de la reputación adquirida por la industria turca. El dron mostró su utilidad durante la guerra de Nagorno Karabaj de 2020 y recibió mucha atención en los primeros meses de la invasión rusa de Ucrania, aunque los especialistas recuerdan que su eficacia depende de las defensas enemigas y del resto de la red militar que lo acompaña.

Rusia encabeza la clasificación

The National Interest atribuye a Rusia alrededor de 4.300 aeronaves y más de 900 aviones de combate de primera línea. Su inventario incluye modelos como el Su-30, el Su-35, el Su-34 y el Su-57, aunque la guerra de Ucrania también ha demostrado que una flota muy numerosa no garantiza el dominio del cielo.

El Reino Unido ocupa el tercer puesto con unos 670 aparatos, apoyado en los F-35B y los Eurofighter Typhoon. Francia aparece cuarta con unos 520 y una fuerza centrada en el Rafale, mientras Italia queda quinta con una estimación de entre 740 y 960 aeronaves y una combinación de F-35, Typhoon y Tornado.

La amplia horquilla italiana deja al descubierto uno de los principales problemas de estas listas. El resultado cambia según se incluyan helicópteros, entrenadores, aparatos navales, reservas o aeronaves pertenecientes a otras ramas, mientras la disponibilidad diaria y el entrenamiento pueden importar más que el total sobre el papel.

Qué significa el segundo puesto

Turquía reúne una flota numerosa, décadas de experiencia dentro de la OTAN y una industria capaz de fabricar drones, modernizar cazas y desarrollar nuevos programas. Todo ello la sitúa entre las principales potencias aéreas europeas y la convierte en un actor especialmente relevante entre el mar Negro, el Mediterráneo y Oriente Próximo.

Pero el segundo puesto debe entenderse como la conclusión razonada de un autor, no como una medición definitiva. El núcleo de combate turco aún depende del F-16, mientras el KAAN continúa en desarrollo y los nuevos Typhoon todavía deben incorporarse, por lo que el mantenimiento, las municiones, el entrenamiento y el mando seguirán siendo tan importantes como el número de aviones.

El análisis original se ha publicado en The National Interest.


Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

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