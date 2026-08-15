Un dron alemán alimentado solo por batería ha alcanzado 699 km/h en pruebas internas, más rápido que el récord mundial vigente para aeronaves eléctricas, y su tecnología ya se está adaptando para interceptar drones y misiles en Ucrania

Quantum Systems afirma que su prototipo Apex Recordhunter alcanzó 699 kilómetros por hora en vuelo recto y nivelado el 26 de junio de 2026. La prueba fue interna y la propia empresa describió el resultado como no oficial. La página pública de Guinness seguía atribuyendo el récord de los cuadricópteros eléctricos a otro equipo a 6 de agosto, por lo que el Apex todavía no puede presentarse como un récord mundial confirmado.

El aparato fue creado por N3XT, el equipo experimental de la compañía alemana, como banco de pruebas para sistemas eléctricos de muy alta velocidad. Quantum Systems asegura que parte de lo aprendido servirá para desarrollar futuros drones interceptores, máquinas diseñadas para alcanzar y neutralizar otros drones antes de que lleguen a su objetivo.

Un récord aún pendiente

El Apex se desarrolló durante más de un año y su fabricante anunció que intentaría certificar oficialmente la marca en las semanas siguientes. Robert Gardemin, ingeniero que dirigió el trabajo en N3XT, resumió la ambición del proyecto con una frase clara. “699 kilómetros por hora es un hito increíble, pero solo es el comienzo”.

Pero un número de telemetría no basta. Guinness exige reglas específicas, pruebas documentales, al menos dos testigos y cronometradores para las marcas basadas en velocidad, mientras la Federación Aeronáutica Internacional certifica registros dentro de categorías y recorridos concretos.

Dos marcas diferentes

Guinness World Records mantiene como récord del cuadricóptero teledirigido alimentado por batería los 657,59 kilómetros por hora logrados por Luke Bell y Mike Bell en Ciudad del Cabo el 11 de diciembre de 2025. El Apex superaría esa cifra en algo más de 41 kilómetros por hora, siempre que una homologación válida confirmase el resultado dentro de una categoría comparable.

La Federación Aeronáutica Internacional reconoce, por otro lado, los 555,9 kilómetros por hora del Spirit of Innovation de Rolls-Royce sobre un recorrido de tres kilómetros. Quantum Systems habla de un récord más amplio para un objeto volador eléctrico alimentado por baterías, así que mezclar las distintas clasificaciones puede producir un titular llamativo, pero una comparación técnica poco limpia.

Qué es el Apex

Un demostrador tecnológico no es un producto preparado para fabricarse en serie. Sirve para forzar componentes y diseños hasta sus límites, recoger datos y averiguar qué soluciones pueden sobrevivir después en una aeronave destinada a realizar misiones reales.

En este caso, el reto consiste en liberar mucha energía eléctrica en pocos segundos, reducir la resistencia del aire y mantener el control cerca de los 700 kilómetros por hora. Quantum Systems no detalló en su comunicado el peso, la autonomía, la duración a máxima velocidad ni el método completo de medición, datos esenciales para valorar el alcance real del logro.

Por qué interesa a Ucrania

Un dron interceptor funciona como un perseguidor aéreo. Recibe la posición de una amenaza, despega, se acerca con rapidez y trata de detenerla antes de que alcance una ciudad, una unidad militar o una infraestructura crítica.

La velocidad ayuda porque acorta el tiempo de respuesta, pero no resuelve todo. También hacen falta sensores, guiado preciso, comunicaciones resistentes a interferencias, autonomía suficiente y un coste que permita lanzar numerosos aparatos sin agotar los recursos disponibles.

El vínculo con WIY Drones

Quantum Systems anunció el 23 de marzo de 2026 una inversión en la empresa ucraniana WIY Drones y un encargo para suministrar 15.000 drones interceptores a la Guardia Nacional de Ucrania. El comunicado oficial añade que la producción del STRILA, concebido para perseguir blancos rápidos y maniobrables, se ampliará inicialmente en Ucrania.

La redacción del anuncio importa. La compañía habla de 15.000 interceptores y de aumentar la fabricación del STRILA, pero no especifica en ese texto que todas las unidades pertenezcan a una única versión del aparato.

Strila y Spys

WIY presenta el STRILA 2 LR como un interceptor de largo alcance todavía en desarrollo. Su ficha técnica declara una velocidad máxima de 310 kilómetros por hora, hasta 30 minutos de vuelo y un enlace de control que puede llegar a 50 kilómetros.

El SPYS adopta el enfoque contrario. También sigue en desarrollo, pero el fabricante anuncia hasta 600 kilómetros por hora, cinco minutos de vuelo y guiado final asistido por inteligencia artificial, una combinación pensada para cerrar distancias muy deprisa.

Lo que falta demostrar

Estas cifras muestran una compensación habitual en aviación. Un aparato puede reservar casi toda su energía para un sprint corto, mientras otro sacrifica velocidad para permanecer más tiempo en el aire y cubrir una zona mayor.

El siguiente paso del Apex no es solo volar más rápido. Tendrá que conseguir una marca homologada y demostrar que las ideas del prototipo pueden convertirse en interceptores repetibles, resistentes, asequibles y capaces de operar con carga útil en condiciones reales.

La nota de prensa oficial se publicó en Quantum Systems.



