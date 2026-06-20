Un padre y su hijo desafían las reglas con un dron casero que supera los 700 km/h en una carrera que rozó el récord

Un dron casero llamado Blackbird acaba de volar a una velocidad que cuesta imaginar en un aparato de cuatro hélices. En una de sus pasadas llegó a unos 730 km/h, más cerca de un proyectil controlado que del típico dron que usamos para grabar una playa, una boda o una azotea.

La cifra, eso sí, no cambia todavía el libro oficial de récords. El registro reconocido por Guinness World Records sigue en manos de Luke Bell y Mike Bell, que el 11 de diciembre de 2025 alcanzaron una media de 657,59 km/h con el Peregreen V4 en Ciudad del Cabo.

Un récord que aún no cuenta

El Blackbird fue desarrollado por Ben Biggs y Aidan Kelly, dos creadores vinculados a Drone Pro Hub. Su intento ha llamado la atención porque superó de forma no oficial la marca de Guinness, con una media cercana a los 685 km/h entre dos pasadas.

¿Dónde está la trampa? No es una trampa, en realidad. Para que una marca entre en Guinness World Records hacen falta condiciones verificadas y observadores acreditados, y en este caso la prueba no tuvo esa certificación oficial. Por eso el Blackbird puede ser más rápido en los datos disponibles, pero no en el registro.

La diferencia importa. En tecnología, y más cuando hablamos de récords, una cosa es demostrar que una máquina puede hacerlo y otra bastante distinta es repetirlo bajo normas estrictas. Ahí está ahora el reto.

Las hélices lo cambiaron todo

La gran mejora del Blackbird no parece estar en una batería milagrosa ni en un motor secreto. La clave está en unas hélices de fibra de carbono hechas a medida, con más paso y un borde delantero dentado. Dicho en sencillo, el paso de una hélice es la inclinación de sus palas para empujar aire hacia atrás.

Ese diseño ayuda cuando el dron ya va muy rápido. Las palas quedan más alineadas con el aire que atraviesa el aparato y pierden menos energía en pelearse contra el flujo. En la práctica, el dron deja de comportarse como un cuadricóptero tranquilo y empieza a parecer una flecha con cuatro rotores.

Pero el truco tiene coste. A baja velocidad, esas hélices empujan peor, así que despegar y aterrizar consume mucha energía. Es como usar una bicicleta con una marcha larguísima. En carretera rápida va genial, pero arrancar desde parado cuesta más.

El viento también cuenta

La pasada más espectacular del Blackbird fue con viento de cola. Ahí alcanzó unos 730 km/h, aunque la velocidad real frente al aire se estimó más cerca de los 674 km/h. En la pasada contra el viento llegó a unos 640 km/h, y de ahí salió una media de aproximadamente 685 km/h.

Por eso las dos direcciones son tan importantes. Si solo medimos una pasada con viento a favor, el resultado puede parecer mejor de lo que realmente es. Hacer ida y vuelta ayuda a compensar ese empujón invisible.

Aun así, la media sigue siendo enorme. Supera la marca oficial actual, al menos sobre el papel, y deja claro que el límite de estos drones caseros se está moviendo muy rápido. Hace pocos años, una cifra así habría sonado casi absurda.

Volar tan rápido rompe cosas

Llevar un cuadricóptero a esas velocidades no consiste solo en apretar el acelerador. En una de las pruebas, el Blackbird perdió la conexión a unos 633 km/h. La explicación apunta a una mezcla de geometría de la antena, efecto Doppler y exceso de señal al pasar cerca del piloto.

El efecto Doppler es el cambio que notamos, por ejemplo, cuando una ambulancia se acerca y luego se aleja. En radio y vídeo también puede complicar la transmisión si el objeto se mueve muy rápido. A escala de dron, eso puede convertir una pasada perfecta en una pérdida total de control.

El segundo aparato sobrevivió mejor, pero tampoco salió intacto. Tras la última pasada, aterrizó con daños porque las baterías se agotaron cuando estaba a pocos metros del suelo. Una carrera de velocidad, al final, también es una prueba de resistencia.

La siguiente llamada podría ser a Guinness

El caso del Blackbird deja una lectura clara. El récord oficial sigue siendo del Peregreen V4 de Luke Bell y Mike Bell, pero el margen se ha estrechado de golpe. O, mejor dicho, se ha puesto en duda por una máquina que todavía no ha pasado por el filtro oficial.

Para Ben Biggs y Aidan Kelly, el siguiente paso lógico sería repetir la prueba con observadores y normas de certificación. No basta con correr más. Hay que demostrarlo de forma que nadie pueda discutirlo.

También hay una enseñanza más amplia. Los drones caseros de alto rendimiento ya no son simples juguetes modificados en un garaje. Con diseño aerodinámico, impresión en tres dimensiones, telemetría y mucho ensayo y error, se están acercando a terrenos que antes parecían reservados a laboratorios o fabricantes profesionales.

El registro oficial se ha publicado en Guinness World Records.



