Demis Hassabis, jefe de IA de Google: «Los progresos de la IA ya superan nuestra capacidad de comprensión»

Por Adrian Villellas
Publicado el: 14 de agosto de 2026 a las 18:49
Síguenos
Representación de un experto en inteligencia artificial junto a una red neuronal digital en un laboratorio tecnológico

La Inteligencia Artificial avanza a gran velocidad, mucho más de lo que podías imaginar hace apenas tres años cuando comenzaron a popularizarse los primeros modelos. Pero esta velocidad, ya no solo dependen de las personas que se encargan de que funcione, ella misma va incluso más deprisa que la capacidad humana para explicar, incluso para entender, como funciona. Así lo afirma Demis Hassabis, alertando de que estamos justo en ese momento con los modelos de inteligencia artificial más avanzados. Por eso, pide que exista una supervisión que implique a todos los actores internacionales antes de que se vuelva incontrolable y crezca aún más.

Demis Hassabis es presidente del laboratorio y científico jefe de Alphabet, aunque esta propuesta la publicó el pasado 14 de julio, cuando ocupaba el puesto de consejero delegado de Google DeepMind. Este nuevo puesto le permite tener más tiempo para poder ocuparse de estos preocupantes aspectos respecto a la IA.

La AGI podría estar cerca

La inteligencia artificial general, también denominada AGI, sería un sistema que pudiese hacer frente a todo el conjunto de tareas cognitivas humanas y no solamente hablar, programar o crear imágenes. Hassabis opina que esta podría llegar en «pocos años», aunque no una fecha compartida por toda la comunidad científica.

Para describir este salto, compara la AGI con la electricidad o el fuego, y no con internet o el teléfono móvil. También espera beneficios en el ámbito de los fármacos o la energía limpia, una ambición que conecta con trabajos como el de AlphaFold, que, por ejemplo, puede predecir estructuras de proteínas en cuestión de minutos.

Una carrera difícil de controlar

Existen unos sistema llamado modelos de frontera, con una elevada capacidad y disponibles en cada momento. Su desarrollo, según la advertencia de Hassabis, se está acelerando por las competencias comerciales y geopolítica, hasta tal punto que «los avances están superando nuestra comprensión de la tecnología».

Lo que más le preocupan son los posibles nuevos ciberataques, y los usos tanto biológicos o nucleares, así como sistemas cada vez más autónomos capaces de superar cualquier obstáculo de cualquier índole. El mayor problema, según recoge el informe Internacional sobre Seguridad de la IA, es que las capacidades siguen aumentando, y lo hacen sobre muchas lagunas y dudas sobre la eficacia real de algunas defensas.

Un organismo antes de cada lanzamiento

Su propuesta consiste en crear en EEUU un organismo técnico de estándares, financiado en gran parte por la industria, pero bajo la supervisión del Gobierno federal. Tomaría como modelo a FINRA, una organización privada sin ánimo de lucro que supervisa a los diferentes intermediarios financieros bajo la supervisión de la Comisión de Valores de Estados Unidos.

A cambio, los laboratorios entregarían voluntariamente los modelos más potentes al menos 30 días antes de su lanzamiento. Las pruebas servirían para detectar posibles capacidades peligrosas en ciberseguridad y biología, señales de engaño y formas de eludir los controles, actualizando las evaluaciones cada pocos meses.

La propuesta todavía no es una norma

En caso de que el sistema de evaluación fuera eficiente, podría terminar por ser obligatorio. Este plan contaría con otra gran ventaja, la coordinación para poder frenar a la IA entre laboratorios si se detectara un riesgo elevado, al mismo tiempo que aplicaría estos mismos criterios a modelos abiertos y cerrados, fuera cual fuese su país de origen.

De momento esto es un manifiesto persona, una advertencia, pero ni mucho menos una regulación que se haya o se vaya a aprobar, ni existe ningún acuerdo internacional al respecto. Pero en este sentido, Google DeepMind ya está utilizando un Marco de Seguridad Fronteriza propio, que puede detectar capacidades críticas que escapen a su configuración inicial, para preparar medidas preventivas. La idea es que esta lógica que ya aplican se expandan a una institución común y con alcance internacional.

El manifiesto oficial se ha publicado en Substack de Demis Hassabis.


Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

Noticias Relacionadas

Robots humanoides trabajando junto a personas en una fábrica automatizada por inteligencia artificial

Roman Yampolskiy, experto en IA: «No hablamos de un 10% de paro, sino de un 99%»

14 de agosto de 2026 a las 12:46
Cerebro junto a un ordenador portátil como representación del impacto de la inteligencia artificial en el razonamiento

Pablo Vázquez, experto en IA: «Hay un gimnasio al que cada vez vamos menos, y es el que está dentro de nuestra cabeza»

14 de agosto de 2026 a las 08:03
Robot humanoide de BYD atendiendo a clientes junto a un coche eléctrico en un concesionario

Mientras las marcas de coches se centran en los eléctricos, BYD acaba de anunciar que va a presentar su primer robot humanoide encargado de atender a clientes, hacer tareas del hogar y trabajar en centros comerciales

11 de agosto de 2026 a las 12:47
ChatGPT con la nueva función de tareas programadas para recordatorios y seguimiento

ChatGPT incorpora una nueva función que cambia cómo trabajan millones de usuarios cada día y se convierte en un asistente personal avanzado

9 de agosto de 2026 a las 20:39
Investigadores analizando una carta abierta que pide ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial por motivos de seguridad.

Más de 1.000 expertos en IA se unen para pedir que se frene el desarrollo de la inteligencia artificial y lanzan un aviso: «La tecnología podría descontrolarse»

7 de agosto de 2026 a las 18:49
Robot desarrollado con inteligencia artificial utilizando el sistema DAAAM del MIT para recordar objetos, ubicaciones y momentos en un entorno tridimensional.

Científicos del MIT desarrollan un robot con memoria en tiempo real y a largo plazo mediante un sistema de Inteligencia Artificial

6 de agosto de 2026 a las 20:41

Deja un comentario

Logo Techy OkDiario

Techy44 by okdiario es el espacio dedicado a la tecnología dentro de okdiario, donde analizamos, explicamos y anticipamos las tendencias que están transformando el mundo digital.

Categorias

Actualidad Ciberseguridad Dispositivos Informática Inteligencia Artificial Juegos Militar

Enlaces importantes

Quienes Somos Contacto Aviso Legal Pólitica de Privacidad Pólitica de Cookies Sitemaps Techy en

Síguenos en:

Síguenos en Redes Sociales
Recibe las últimas noticias en las redes sociales

© okdiario.com • Todos los derechos reservados.