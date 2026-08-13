Millones de usuarios ven ese reloj junto a los mensajes de WhatsApp sin saber realmente qué significa: así funcionan los mensajes temporales de WhatsApp que se borran incluso para quien los envía

Un pequeño reloj junto a una burbuja de WhatsApp puede despertar una duda inmediata. ¿Está a punto de desaparecer el mensaje? Según el Centro de ayuda de WhatsApp, no, ese icono significa que el envío todavía no ha podido completarse, normalmente por un problema de conexión.

La confusión es comprensible porque WhatsApp también ofrece mensajes temporales, que sí se eliminan pasado un plazo. Pero esa herramienta se configura dentro del chat o desde los ajustes de privacidad y no tiene relación con el reloj que aparece mientras un mensaje está pendiente.

Qué indica el reloj

El reloj es el estado anterior al primer tic gris. WhatsApp mantiene el mensaje pendiente mientras intenta conectarse, algo que suele ocurrir cuando el móvil pierde la conexión wifi o los datos, la señal es débil o la aplicación no puede acceder a internet.

Cuando el envío se completa, el reloj deja paso a un tic gris. Ese cambio confirma que el mensaje se ha enviado correctamente, pero todavía no demuestra que la otra persona lo haya recibido ni leído.

Tampoco es una prueba de que un contacto te haya bloqueado. WhatsApp señala que los mensajes enviados a una persona que te ha bloqueado pueden quedarse con un solo tic gris, mientras que el reloj aparece antes, cuando el envío aún no ha completado su primer paso.

Cómo leer los tics

Un tic gris indica que el mensaje se ha enviado correctamente. Dos tics grises significan que se ha entregado al teléfono del destinatario o a alguno de sus dispositivos vinculados, y dos tics azules suelen indicar que lo ha leído.

En los grupos, el segundo tic aparece cuando todos los participantes han recibido el mensaje. Los dos tics se vuelven azules cuando todos lo han leído, mientras que el segundo no aparecerá si el contenido no ha llegado a ninguno de los dispositivos vinculados de algún integrante.

Qué hacer si el reloj no desaparece

Lo primero es comprobar si el teléfono tiene acceso real a internet. No basta con que aparezca el símbolo de wifi, así que conviene abrir una página web, alternar entre wifi y datos móviles y confirmar que el modo avión está desactivado.

Si la conexión parece funcionar, cierra y vuelve a abrir WhatsApp. La guía oficial también recomienda reiniciar el dispositivo y actualizar tanto la aplicación como el sistema operativo para descartar fallos que impidan enviar o recibir mensajes.

Cuando el reloj aparece en varios chats y también fallan las fotos o los vídeos, la causa más probable sigue siendo la conexión. En la práctica, el icono debería cambiar cuando WhatsApp consiga completar el envío, por lo que no hace falta confundirlo con una cuenta atrás ni activar ninguna opción de privacidad.

Los mensajes temporales son otra cosa

Los mensajes temporales permiten que los nuevos contenidos de una conversación desaparezcan después de 24 horas, 7 días o 90 días. El plazo se puede elegir en la información de un chat o como opción predeterminada para las nuevas conversaciones individuales desde el apartado de Privacidad.

Activar el temporizador predeterminado no borra los chats antiguos ni modifica los mensajes enviados con anterioridad. WhatsApp muestra además un aviso dentro de la conversación para que los participantes sepan que los nuevos mensajes tendrán una duración limitada.

En los grupos, cualquier participante puede activar o desactivar los mensajes temporales de forma predeterminada. Los administradores pueden cambiar los permisos para que solo ellos controlen esa configuración.

Guardar mensajes y proteger la privacidad

Un mensaje temporal puede conservarse si alguien selecciona la opción correspondiente. WhatsApp lo marca con un icono de marcador, avisa al remitente y le permite impedir que se guarde, de modo que la última decisión sobre ese contenido sigue en manos de quien lo envió.

Aun así, los mensajes temporales no convierten una conversación en una caja fuerte. Un mensaje reenviado a un chat sin caducidad puede permanecer allí, por lo que conviene compartir información delicada solo con personas de confianza y revisar qué función se está utilizando.

La información oficial en la que se basa este artículo se ha publicado en el Centro de ayuda y el blog de WhatsApp.



