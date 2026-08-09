Llega a WhatsApp el modo ‘La Odisea’: cómo activarlo en pocos pasos

Publicado el: 9 de agosto de 2026 a las 12:49

WhatsApp no incluye un botón oficial llamado “modo La Odisea” ni “modo Spider-Man”. Son nombres populares para una personalización con fondos, temas, foto de perfil, stickers, sonidos y, en algunos móviles, otro icono de acceso.

La tendencia coincide con dos estrenos de 2026. La Odisea de Christopher Nolan llegó a los cines el 17 de julio, mientras que Spider-Man Brand New Day, protagonizada por Tom Holland y dirigida por Destin Daniel Cretton, se estrena el 31 de julio.

No es un modo oficial

El procedimiento no desbloquea funciones ni altera los mensajes. Solo combina herramientas que ya existen en WhatsApp y en el sistema del teléfono.

En Android, la ruta actual pasa por Más opciones, Ajustes, Apariencia y Estilo predeterminado del chat. Para cambiar una conversación concreta, se abre su menú, se entra en Tema del chat y se elige otro fondo.

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Algunas cuentas permiten crear temas y fondos con Meta AI desde ese selector. WhatsApp avisa de que la función no está disponible para todo el mundo, así que puede faltar aunque la aplicación esté actualizada.

El icono cambia según el móvil

En Android hace falta un launcher para sustituir el icono por una imagen temática. Es la aplicación que controla la pantalla de inicio, y Nova Launcher admite iconos personalizados, aunque no es la única opción.

Tras configurarlo como pantalla de inicio, se abre la edición del acceso directo y se elige una imagen cuadrada. El cambio afecta al icono del escritorio, no al funcionamiento ni al logotipo interno de WhatsApp.

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En iPhone no se instala Nova Launcher. Apple permite crear un atajo que abra WhatsApp, añadirlo a la pantalla de inicio y asignarle una foto, mientras que el sistema también deja teñir los iconos.

La Odisea en WhatsApp

Para recrear La Odisea, el fondo puede apoyarse en azules oscuros, bronce, piedra, velas y mares agitados. Una escena marítima sencilla suele leerse mejor detrás de los mensajes que un cartel cargado de texto.

La foto de perfil puede cambiarse desde Ajustes con una imagen de la galería. En cuentas compatibles también aparece una herramienta de IA para crear una composición inspirada en una epopeya griega sin salir de WhatsApp.

Conviene reservar la imagen detallada para el perfil o el icono y usar un fondo limpio en los chats. Demasiados barcos, rostros y letras detrás de cada mensaje cansan rápido.

Spider-Man sin aplicaciones extra

La versión sencilla del modo Spider-Man se monta dentro de WhatsApp. Se puede elegir una foto temática, aplicar colores rojos y azules y usar un fondo con una ciudad nocturna o formas de telaraña.

Meta presentó en julio de 2026 un nuevo modelo de generación de imágenes que también impulsa experiencias creativas en WhatsApp. Su despliegue comenzó en países limitados, por lo que depende de la cuenta y la región.

Para cambiar además el icono hay que recurrir al mismo método de Android o al atajo de iPhone. Ahí está la diferencia entre personalizar WhatsApp y personalizar la pantalla del móvil.

Teclado, sonidos y stickers

El teclado es un ajuste separado. En Android, Gboard permite abrir Sistema, Idiomas e introducción de texto, Teclado virtual, Gboard y Tema para elegir una foto, pero aparecerá también en otras aplicaciones.

Los tonos tienen más límites. WhatsApp para Android permite cambiar el tono de notificación, mientras que en iPhone se escogen tonos disponibles, pero importar audio de un tráiler depende del sistema y no siempre es posible.

Los stickers son la opción más directa. WhatsApp permite crearlos desde una foto y también ofrece stickers con IA en cuentas compatibles, sin instalar paquetes de páginas desconocidas.

Evita las aplicaciones falsas

No hay que descargar archivos que prometan instalar estos modos dentro de WhatsApp. La compañía considera no oficiales las versiones modificadas y avisa de problemas de acceso o suspensiones temporales.

Un launcher legítimo no reemplaza WhatsApp, solo modifica la pantalla de inicio. Aun así, conviene descargarlo de una tienda oficial y revisar sus permisos y prácticas de datos.

La mayoría de los cambios se quedan en el teléfono. El icono, el teclado y el fondo solo los ve su propietario, mientras que la foto de perfil depende de los ajustes de privacidad.

Las imágenes que mejor encajan

Ayuda preparar tres formatos. Una imagen cuadrada sirve para el icono o el perfil, una vertical encaja como fondo de chat y una horizontal suele adaptarse al teclado.

Es mejor evitar logos deformados, texto generado por IA y copias de carteles no oficiales. Indicaciones como “barco griego bajo una tormenta, luz de bronce y mar oscuro” o “ciudad nocturna con telarañas, rojo y azul, sin logotipos” suelen dar fondos más limpios.

La guía oficial sobre los temas y fondos generados con IA se ha publicado en el Centro de ayuda de WhatsApp.



