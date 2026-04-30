WhatsApp de pago acaba de llegar a Europa y queda muy poco para que se instale en España: las tarifas y las novedades que incluye

A veces los cambios grandes empiezan con un botón pequeño. En estos días, a algunos usuarios les está apareciendo en WhatsApp una opción nueva para pagar una suscripción llamada WhatsApp Plus. Un portavoz de Meta explicó que se trata de una prueba para quien busca “más formas de organizar y personalizar” la app.

La idea no es que WhatsApp deje de ser gratis para todo el mundo. Lo que se está probando es un extra con funciones sobre todo visuales y de orden, y de momento aparece en WhatsApp Messenger, no en WhatsApp Business, con un despliegue inicial en Android y la promesa de llegar más adelante a iPhone.

Un plan extra que no toca lo básico

WhatsApp Plus funciona como un añadido, no como un reemplazo. En la práctica, seguirías enviando mensajes y haciendo llamadas como siempre, y solo pagarías si quieres ese “pack” de personalización y atajos.

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También conviene recordar qué significa que algo esté en “prueba” dentro de una app. Suele ser una función que se activa a pocos usuarios, se ajusta con sus comentarios y, si encaja, se amplía poco a poco a más países y móviles.

Temas, iconos y más chats fijados

El paquete apunta directamente a lo que se ve y a cómo se ordena la lista de chats. Entre lo que se ha descrito hasta ahora están 18 temas de color, 14 iconos alternativos para la app, stickers premium, 10 tonos exclusivos y la posibilidad de fijar hasta 20 chats en la parte superior.

¿Para qué sirve eso en el día a día? Si tienes el grupo de clase, el de la familia, el del equipo y el de tus amigos compitiendo por atención, fijar más chats evita estar buscando todo el rato. Es una mejora pequeña, pero para algunos puede ser la diferencia entre ir al grano o perderse en la pantalla.

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Otra pieza interesante es la gestión “en bloque” de listas de chats. En lugar de cambiar ajustes uno por uno, WhatsApp Plus permitiría aplicar un mismo tema o sonidos de notificación a un grupo de conversaciones, y que los nuevos chats que entren en esa lista hereden esos ajustes automáticamente.

Precio y despliegue por etapas

Las cifras que se han visto dependen del país y todavía suenan a fase temprana. En capturas de prueba compartidas por WABetaInfo aparece 2,49 euros al mes en Europa y también se han mostrado importes como 229 rupias pakistaníes o unos 29 pesos al mes en México, con un modelo mensual de renovación automática que se puede cancelar desde Google Play y, en algunos casos, con un mes de prueba.

Este tipo de planes suele llegar de forma escalonada, así que es normal que alguien lo tenga y otra persona no, incluso en la misma ciudad. Si te interesa, lo más simple es mirar de vez en cuando los ajustes de la app.

Si no aparece, no significa que haya un problema, solo que WhatsApp todavía no lo ha activado en tu cuenta. Y si aparece, la pregunta es la misma para todo el mundo, compensa pagar por colores y orden.

Qué gana Meta con una suscripción así

La apuesta encaja con una tendencia más amplia en las apps masivas. En enero de 2026, Meta ya había dicho que quería probar suscripciones en Instagram, Facebook y WhatsApp con funciones exclusivas, pero manteniendo gratis la experiencia básica.

Al final del día, un plan así es una forma de cobrar sin poner un muro a los mensajes. En vez de tocar lo esencial, Meta prueba con extras que no rompen el servicio para quien no pague, y mide cuánta gente quiere una WhatsApp más “a medida”.

Queda por ver si esto se queda en una capa de personalización o si con el tiempo se añaden funciones más útiles. Por ahora, lo que se ha enseñado apunta más a comodidad y estética que a cambiar cómo hablamos por WhatsApp.

El lío del nombre WhatsApp Plus

Aquí hay un detalle que no es menor. Durante años, “WhatsApp Plus” se ha usado también para hablar de versiones no oficiales y modificadas, y WhatsApp advierte en su Centro de Ayuda que esas apps incumplen sus condiciones y pueden acabar con la cuenta limitada o suspendida.

Por eso conviene separar dos cosas. Una suscripción que aparece dentro de la app oficial es una pista clara de que estás en el camino “legal”, mientras que descargar un APK, el archivo de instalación en Android, para tener más temas o funciones es justo lo que WhatsApp recomienda evitar.

La información oficial se ha publicado en el Centro de Ayuda de WhatsApp.