Dejar el móvil boca arriba en la mesa tiene significado psicológico, y suele señalar atención dividida y la necesidad de tener la notificación siempre a la vista

Todos conocemos la escena. La comida está servida, alguien está contando algo y, de repente, una pantalla se enciende junto al plato. El gesto parece pequeño, casi automático, pero la psicología lo ha estudiado porque cambia la atención y puede afectar a la calidad de una conversación.

Mirar el móvil una vez no convierte a nadie en una persona maleducada. Pero hacerlo de forma constante, sobre todo cuando hay alguien delante, puede ser una señal de phubbing, uso problemático del teléfono, miedo a perderse algo o simple falta de límites digitales. En la práctica, el móvil pasa a ser un invitado más en la mesa. Y no siempre es el más educado.

Qué es el phubbing

El phubbing es el acto de ignorar a una persona para atender al teléfono. La palabra nació como una mezcla de «phone» y «snubbing», algo parecido a despreciar a alguien con el móvil, y fue impulsada en Australia en el entorno de Macquarie Dictionary y la agencia McCann Melbourne.

No es un diagnóstico médico por sí mismo. Es más bien una conducta social reconocible. Estás físicamente con alguien, pero tu atención se va a la pantalla. Puede pasar en una cena, en clase, en una cita o en una charla familiar de domingo.

Un gesto muy común

En España, la escena no aparece de la nada. El Instituto Nacional de Estadística señaló en 2025 que el 99,7 por ciento de los hogares con al menos una persona de 16 a 74 años tenía algún tipo de teléfono, y que el 96,3 por ciento de las personas de esa edad había usado internet en los tres meses anteriores.

Con esos datos, no sorprende que el móvil esté siempre cerca. En el bolsillo, en la mochila o directamente encima de la mesa, como las llaves. El problema empieza cuando esa cercanía se convierte en una vigilancia constante de notificaciones, mensajes y redes sociales.

Por qué cuesta parar

Una parte de la explicación está en el hábito. Cada aviso promete algo nuevo, aunque luego sea un correo sin importancia o un mensaje de grupo que no cambia nada. El cerebro aprende que mirar puede traer una pequeña recompensa, y por eso repite el gesto.

También entra en juego el FOMO, el miedo a perderse algo. Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2024 analizó 27 estudios con más de 20.000 participantes y encontró una asociación clara entre el phubbing y ese miedo a quedarse fuera de conversaciones, planes o información social.

Otra pieza es la nomofobia, la ansiedad ante la posibilidad de no tener el móvil disponible. Antonio-Manuel Rodríguez-García, Antonio-José Moreno-Guerrero y Jesús López Belmonte, de la Universidad de Granada, revisaron la literatura científica sobre este fenómeno y observaron que se ha relacionado con ansiedad, estrés, autoestima y rendimiento académico.

Lo que rompe

El phubbing no solo molesta. Puede transmitir el mensaje de que la persona que está delante importa menos que lo que aparece en la pantalla. James A. Roberts y Meredith E. David, de Baylor University, estudiaron el «partner phubbing» en parejas y concluyeron que las interrupciones del móvil pueden generar conflicto y reducir la satisfacción con la relación.

Ese trabajo encontró algo bastante cotidiano. En una muestra de personas con relación sentimental, alrededor del 70 por ciento dijo que el teléfono interfería a veces o con más frecuencia en sus interacciones con la pareja. No hablamos de una rareza. Hablamos de una escena que muchos podrían reconocer sin pensarlo demasiado.

Brandon T. McDaniel, de Penn State, y Sarah M. Coyne, de Brigham Young University, estudiaron otro concepto cercano llamado «technoference», las interrupciones de la tecnología en la convivencia. Coyne lo resumió con una frase directa. «Podemos dejar que estos dispositivos gobiernen toda nuestra vida si se lo permitimos».

El móvil sobre la mesa

Incluso la presencia del teléfono puede cambiar el ambiente. Andrew K. Przybylski y Netta Weinstein analizaron cómo influye tener un móvil cerca durante conversaciones cara a cara. Sus experimentos encontraron efectos negativos sobre la cercanía, la conexión y la calidad de la conversación, especialmente cuando se hablaba de temas personales.

Dicho de forma sencilla, no hace falta desbloquear la pantalla para que el móvil pese en la charla. A veces basta con verlo ahí, esperando. Como cuando intentas estudiar y tienes una bolsa de patatas abierta al lado. Puede que no la toques, pero sabes que está.

Qué significa de verdad

Mirar siempre el móvil en la mesa no tiene un único significado. Puede indicar aburrimiento, ansiedad, costumbre, necesidad de control, estrés laboral o dificultad para estar presente en una conversación. Por eso conviene no sacar conclusiones rápidas.

La clave está en el patrón. Si la persona no puede pasar unos minutos sin revisar el teléfono, si se irrita cuando se le pide que lo guarde o si los demás se sienten ignorados, ya no es solo una manía. Es una señal de que el móvil está ocupando demasiado espacio en la relación.

Cómo poner límites

Una solución sencilla es sacar el teléfono de la mesa durante comidas, citas o conversaciones importantes. No hace falta dramatizar. Puede bastar con dejarlo en silencio, guardarlo en otra habitación o pactar momentos concretos para revisarlo.

También ayuda hablarlo sin atacar. En vez de decir «siempre estás con el móvil», puede funcionar mejor explicar cómo se siente la otra persona cuando la pantalla interrumpe la conversación. Al final del día, no se trata de demonizar la tecnología, sino de recordar quién está delante.

El estudio principal se ha publicado en Computers in Human Behavior.



