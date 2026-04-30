Actualización importante en los teléfonos Android: llega la función ‘Pixel Glow’ un sistema de luces para notificaciones

Dejas el móvil boca abajo en la mesa para no distraerte, pero sigues queriendo enterarte de lo importante. Esa es la idea detrás de “Pixel Glow”, una función que aparece mencionada en la beta de Android 17 y que plantea avisos visuales en la parte trasera del teléfono. La propuesta suena simple, menos mirar la pantalla y más enterarse sin romper el momento.

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Google lanzó Android 17 beta 4 el 16 de abril de 2026, una versión de prueba ya cercana a la estabilidad antes del lanzamiento final. Es la última beta programada del ciclo y, en la práctica, el aviso de que toca hacer pruebas finales. Los cambios de este tramo suelen anticipar hacia dónde va Android en los próximos meses.

Qué es Pixel Glow

Pixel Glow es, en pocas palabras, un “sistema de luces de notificación”, pero colocado en la parte trasera y pensado para cuando el móvil está boca abajo. El propio texto de configuración habla de “subtle light and color” para mantenerte informado mientras el dispositivo no está mirando hacia ti. Es como tener un recordatorio visual sin encender la pantalla continuamente.

La idea recuerda a las notificaciones con destellos que Android ya ofrece en accesibilidad, donde puedes hacer que parpadee el flash de la cámara o incluso la pantalla. Eso sirve para llamadas, alarmas y avisos cuando el sonido o la vibración no ayudan. Pixel Glow apunta a luces dedicadas en el hardware, en lugar de reutilizar el flash o la propia pantalla.

Por qué aparece en Android 17 beta

Android 17 beta 4 no es una beta cualquiera. Dan Galpin, ingeniero de relaciones con desarrolladores en Google, explicó en el Android Developers Blog que es “the last scheduled beta” del ciclo, un punto clave para probar compatibilidad y cambios de plataforma. En resumen, es el tramo en el que el sistema se parece mucho a lo que acabará llegando.

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Por eso, cuando aparece una función nueva en estos menús, suele ser porque ya la están encajando en el diseño final. Aun así, a veces estas piezas se quedan por el camino, cambian de nombre o se guardan para otro año. Es el peaje de las betas, también tienen su parte de misterio.

Llamadas y Gemini sin mirar la pantalla

La pista más clara es que Pixel Glow se activaría con llamadas de contactos marcados como favoritos. En el menú se describe como “Calls from favorites” y la idea es que unas luces suaves te avisen sin tener que levantar el móvil. ¿Te imaginas saber que es alguien importante solo por un brillo tenue?

El otro gran uso tiene que ver con Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google. En la documentación de ayuda de Gemini para Android, Google explica cómo hablar “hands-free” con “Hey Google”, algo pensado para interactuar sin tocar el teléfono. Si Pixel Glow acompaña esas conversaciones con señales de luz, puede servir como confirmación visual de que el asistente está escuchando o respondiendo.

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También hay avisos pensados para no meter a todo el mundo en el mismo saco. Algunas referencias señalan que el sistema incluiría una advertencia para usuarios sensibles a las luces y que mantendría opciones para seguir usando los avisos clásicos de destello. Es un detalle pequeño, pero importante, porque este tipo de funciones deben sumar sin incomodar.

El hardware que falta y la pista del Pixel 11

Aquí está el gran “pero”. Las descripciones que han salido apuntan a que Pixel Glow necesitaría “hardware lights”, es decir, luces específicas integradas en el dispositivo, y eso no es algo que hoy sea visible en los Pixel actuales. Por eso muchos analistas lo conectan con un salto de diseño en el Pixel 11.

Y si hablamos de ese salto, el Pixel 11 aparece en filtraciones con biseles más finos y una barra de cámara trasera completamente negra. También se mencionan un chip Tensor G6, una pantalla OLED de 6,3 pulgadas, un tipo de panel que suele dar negros más profundos y un módem MediaTek M90, el componente que gestiona la conexión móvil. Por ahora, nada de esto es oficial, y la lista completa puede cambiar.

Qué cambia para el usuario y qué queda por saber

Si Pixel Glow se materializa, el cambio no es tanto tecnológico como de hábitos. Es una forma de recibir señales sin caer en el bucle de desbloquear el móvil por cualquier cosa, algo que a muchos les pasa sin darse cuenta. Para quien estudia, trabaja o simplemente quiere dejar el teléfono en silencio, un aviso visual suave puede ser un buen punto medio.

Quedan preguntas muy terrenales. Cuánta batería consumirá, cuántos patrones o colores usará y si permitirá distinguir tipos de avisos, o si se quedará en lo básico. Y, sobre todo, si Google lo reservará para Pixel o si lo abrirá a más fabricantes con el tiempo.

La nota oficial sobre la cuarta beta de Android 17 se ha publicado en el Android Developers Blog.