El iPhone 18 podría marcar el inicio de una nueva era para Apple, un salto que apunta a cambios de diseño y estrategia donde la IA y el hardware vuelven a alinearse

Apple todavía no ha presentado oficialmente el iPhone 18, pero las filtraciones ya dibujan un cambio importante en su estrategia. No sería solo otro móvil con mejor cámara y más batería. La compañía estaría preparando una familia de iPhone más partida, más cara en la zona alta y mucho más centrada en la inteligencia artificial.

La idea de fondo es sencilla. Apple quiere que Apple Intelligence funcione mejor en el propio teléfono, sin enviar tantas tareas a servidores externos, y eso exige chips más potentes, más memoria y diseños pensados para nuevos usos. ¿El movimiento más llamativo? Un posible iPhone plegable que llegaría junto a los modelos Pro.

Un calendario partido

Hasta ahora, Apple solía concentrar sus grandes lanzamientos de iPhone en septiembre. Con el iPhone 18, esa rutina podría cambiar. Los reportes más recientes apuntan a que el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el primer iPhone plegable llegarían en otoño de 2026, mientras que el iPhone 18 estándar y el iPhone 18e quedarían para la primavera de 2027.

En la práctica, eso significa que quien quiera renovar su iPhone en septiembre tendría que mirar primero a los modelos más caros. La versión normal llegaría más tarde, algo poco habitual para Apple. No es un detalle menor. Cambia el escaparate.

Esta estrategia también permitiría a la compañía estirar el ciclo comercial del iPhone 17 y dar más espacio a los dispositivos premium. Apple no lo ha confirmado, así que conviene mantener cierta cautela. Pero varias filtraciones van en la misma dirección.

IA en el propio móvil

La gran palabra alrededor del iPhone 18 es inteligencia artificial. Apple Intelligence es el sistema de IA de Apple para resumir textos, crear imágenes, ayudar con tareas y usar contexto personal sin perder de vista la privacidad. Apple lo presentó como una tecnología apoyada en el procesamiento en el dispositivo y, cuando hace falta más potencia, en servidores propios con Private Cloud Compute.

El iPhone 18 Pro podría usar un chip A20 Pro fabricado con tecnología de dos nanómetros. Dicho en sencillo, el chip tendría componentes más pequeños y eficientes, algo que puede ayudar a mejorar velocidad y consumo. TSMC, el gran fabricante taiwanés de semiconductores, afirma que su tecnología N2 ya entró en producción en el cuarto trimestre de 2025 y está pensada para avanzar en rendimiento y eficiencia energética.

También se habla de doce gigas de memoria RAM en los modelos de la familia iPhone 18. La RAM es como la mesa de trabajo del teléfono. Cuanto más espacio tiene, más fácil resulta mover aplicaciones pesadas, editar fotos o ejecutar funciones de IA sin que todo se atasque.

Pantalla más limpia

El diseño del iPhone 18 Pro no parece encaminado a una revolución completa, al menos según las filtraciones actuales. El cambio más visible estaría en una Dynamic Island más pequeña. Sería un paso hacia una pantalla con menos interrupciones, aunque no todavía hacia un frontal totalmente limpio.

Apple lleva años empujando en esa dirección. Ocultar sensores bajo la pantalla suena fácil, pero en un móvil real hay cámaras, reconocimiento facial, brillo, calor y durabilidad que deben convivir en pocos milímetros. Vamos, no basta con borrar una muesca en un render.

También han aparecido rumores sobre nuevos colores para los modelos Pro. Entre ellos destaca un rojo oscuro tipo «Dark Cherry», descrito como un tono vino más sobrio que llamativo. Esa posible paleta todavía no está confirmada por Apple.

El plegable entra en escena

El rumor más fuerte es el del primer iPhone plegable. Según los reportes, Apple estaría trabajando en un dispositivo tipo libro, con una pantalla interna cercana a las ocho pulgadas y una pantalla exterior más pequeña. Sería una especie de mezcla entre iPhone y mini tableta.

La clave no está solo en doblar el móvil. Lo difícil es que el pliegue sea resistente, que la pantalla no marque demasiado la arruga y que iOS aproveche el espacio extra. Mark Gurman ha señalado que Apple estaría preparando una interfaz más cercana al iPad para permitir apps lado a lado, aunque sin convertirlo en un iPad completo.

Si llega, Apple lo haría tarde frente a Samsung, Huawei y otros fabricantes que llevan años en plegables. Pero esa ha sido muchas veces su jugada. Esperar, pulir y entrar cuando cree que puede vender una experiencia más redonda.

Precio bajo presión

El precio será otra batalla. La memoria RAM, los chips avanzados y los componentes ligados a la IA se han encarecido por la demanda de centros de datos y dispositivos más potentes. Eso presiona a todos los fabricantes, no solo a Apple.

El analista Ming-Chi Kuo sostiene que Apple intentaría evitar una subida fuerte del precio inicial del iPhone 18, absorbiendo parte del aumento de costes de memoria. Según ese análisis, la empresa también estaría negociando precios de memoria con más frecuencia para proteger sus márgenes.

El plegable sería otra historia. Las estimaciones lo colocan cerca de los 2.000 dólares, claramente por encima de la línea Pro Max actual. Ahí Apple no estaría buscando un móvil de masas, sino un escaparate tecnológico para quienes quieren lo último.

Lo que falta por confirmar

La parte importante es esta. Nada de lo anterior equivale a un anuncio oficial del iPhone 18. Apple puede cambiar nombres, fechas, memoria, colores o incluso retrasar algún modelo si la producción no cumple sus estándares.

Aun así, las piezas encajan. Más IA en local, chips de nueva generación, posible calendario dividido y un iPhone plegable forman una estrategia coherente para competir en una etapa donde el móvil ya no se mide solo por la cámara. Se mide por lo que puede hacer por ti antes de que abras una app.

La información oficial sobre Apple Intelligence se ha publicado en Apple Newsroom,



